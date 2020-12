Hämeenlinnan kaukolämpö jo lähes hiilineutraalia

Hämeenlinnalaiset ovat nauttineet ympäristövastuullisesti tuotetusta kaukolämmöstä jo pitkään. Valtaosaltaan lämpö on tuotettu uusiutuvilla polttoaineilla jo usean vuoden ajan, ja se on syrjäyttänyt lämmön lähteenä maakaasua viimeisten kymmenen vuoden aikana. Loimuan Vanajan voimalaitokseen tänä vuonna tehty mittava kattilainvestointi lisää uusiutuvien polttoaineiden määrää merkittävästi. Samalla kaukolämmöntuotannon fossiiliset hiilidioksidipäästöt vähenevät niin alas, että hämeenlinnalainen kaukolämpö on jo lähellä hiilineutraalia.