Hämeenlinnan kaunis arkkitehtuuri

Hämeenlinna on monelle tuttu idyllinen kaupunki, josta löytyy monia vierailemisen arvoisia paikkoja ja kaunista arkkitehtuuria. Kaupungin kuuluisin ja vanhin rakennus on epäilemättä Hämeen linna, joka on koristanut aluetta monien vuosisatojen ajan.