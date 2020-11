Iittalan pienessä suklaatehtaassa syntyy uusi makuyhdistelmä jopa viikoissa – ”Liikeidea on ollut sama alusta lähtien”

Vuonna 1991 perustettu Kultasuklaa työllistää tällä hetkellä viitisentoista artesaanisuklaan ystävää. Herkullisesta valikoimasta löytyy monia yllättäviä, mutta erityisesti suomalaiseen makuun sovitettuja makuyhdistelmiä.

– Kultasuklaan liikeideana on ollut alusta lähtien se, että teemme käsityönä hieman erinäköistä ja erimakuista, sykähdyttävää suklaata suomalaiseen makuun. Myös tuotannon ja toiminnan läpinäkyvyys on meille tärkeä periaate, suklaayrittäjä Juha-Pekka Kärkkäinen kertoo.

– Kun yritystoiminta vuonna -91 käynnistyi, ei Suomessa juurikaan tehty suklaata käsityönä. Siitä kaikki on lähtenyt liikkeelle.

Juha-Pekka Kärkkäinen ja hänen yhtiökumppaninsa Juri Kaskela ovat Kultasuklaan historian kolmannet yrittäjät. Käsillä tekeminen ja lähituotanto ovat yhä edelleen pienen suklaatehtaan toiminnan kulmakiviä, mutta myös moderneja kehitysaskeleita on otettu.

– Olemme pyrkineet tuomaan tuotteitamme tähän päivään olemalla niin maku- ja muototrendien kuin suklaan tekemisen aallonharjalla. Tuomme markkinoille sen, mitä ei ole vielä koettu ja maistettu, Juha-Pekka mainitsee.

Kultasuklaalla on ensi vuonna aihetta juhlaan, sillä perinteikäs yritys täyttää kesällä 30 vuotta.

Alueellinen hyvinvointi keskiössä

Loppuvuosi on kantahämäläisen suklaatehtaan parhainta ja samalla kiivainta sesonkiaikaa. Silloin Kultasuklaan tehtaalla työskentelee noin 15 paikallista osaajaa.

– Suklaan tekemisen pystyy hyvin pitkälti koneistamaan, mutta me olemme valinneet käsityön. Haluamme työllistää ja lisätä hyvinvointia omalla alueellamme, Juha-Pekka sanoo.

Kultasuklaa tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tuotteita. Iittalan suklaatehtaalla voidaan myös käynnistää nopeasti täysin uuden, oman ja uniikin maun tuotanto.

– Jos haluamme uuden tuotteen, niin meidän ei tarvitse rakentaa sitä varten uutta tuotantolinjaa. Käsillä tekemisen ansiosta meidän on mahdollista tuottaa markkinoille nopeasti uusi tuote; puhutaan ehkä maksimissaan joistakin viikoista, että tuote saadaan kaupan hyllylle, Juri toteaa.

”Erinomainen estradi pientuotteille”

Kultasuklaa tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten lähituottajien kanssa. Yritys on tehnyt pitkään yhteistyötä myös oman alueensa osuuskaupan eli Hämeenmaan kanssa.

– Yhteistyöllämme on pitkät perinteet, Kultasuklaan myyntipäällikkö Maarit Manninen vahvistaa.

– Se on kasvanut ja kehittynyt positiivisesti eteenpäin, ja uusia tuotteita ollaan saatu jakeluun. Yhteistyömme on ollut hyvin tiivistä ja jouhevaa, ja se on antanut niin meidän kuin muidenkin alueen lähituottajien pientuotteille erinomaisen estradin, jatkaa Juha-Pekka.

Maarit Mannisen mielestä on ollut selvästi havaittavissa, että erikoisliikkeiden buumi on alkanut nostaa jälleen vahvemmin päätään – esimerkiksi erikoiskahviloiden, pienpaahtimoiden ja herkkukauppojen muodossa.

Kultasuklaan erikoisherkkujen yksi erityispiirteistä on se, että suklaaseen yhdistettävät maut erottuvat selvästi esimerkiksi kokonaisten marjojen ansiosta.

– Käytämme mahdollisuuksien mukaan kokonaisia partikkeleita suklaassa, jolloin eri maut tulevat kunnolla esille suklaapalaa puraistessa, Juri mainitsee.

Asiakkaat tarttuvat rohkeasti myös Kultasuklaan uusiin makuyhdistelmiin, kuten aromikkaan tummaan suklaaseen, johon on sekoitettu rapeita paahdettuja härkäpapuja ja merisuolaa. Tutummista mauista ja tuotteista suosionsa ovat vuodesta toiseen säilyttäneet Kultasuklaan Rocky Road -suklaalevy ja alkuperäinen Ruosteiset työkalut -klassikkosarja.

Tuotannon alkulähteille

Kultasuklaan toiminta sai lisää laajuutta ja näkyvyyttä aiemmin syksyllä, kun Kultasuklaa Oy ja Arctic Forest Foods Oy kertoivat yhdistävänsä liiketoimintansa. Uuden yhtiön toimipaikka ja suklaatehdas ovat vastedeskin Iittalassa, kun taas tuotekehitystä tehdään Rovaniemellä.

– Tulemme käyttämään sekä Arctic Kultasuklaa- että kansainvälisesti uutta Arctic Africa -brändinimeämme, Juri kertoo.

Arctic Africa -brändi yhdistää pohjoisen arktiset ja Afrikan lämpimät maut sekä raaka-aineet toisiinsa.

– Pääsemme hyödyntämään aivan uudella tavalla kotimaisia raaka-aineita suklaatuotteissamme, vaikka suklaan pääraaka-aine Afrikasta tuleekin, sanoo Juri.

Uusi yhtiö aikoo hankkia suklaan raaka-aineita suoraan Afrikasta, jossa kasvatetaan yli 70 prosenttia maailman kaakaopavuista.

– Meitä on kiinnostanut, miten pääsisimme lähemmäs alkulähteitä ja viljelijöitä. Haluamme vaikuttaa enemmän siihen, että arvoketjusta todella jää osa tuotannon alkulähteille ja että tunnemme tuotantoketjun alusta loppuun saakka. Toki olemme tähänkin saakka käyttäneet vain sertifioituja raaka-aineita, kertoo Juri.

– Tämän uuden tekemisemme myötä meille mahdollistuu aiempaa paremmin yhdenvertaisuuden edistäminen. Olemme siinä mielessä pioneeri toimija, että haluamme viedä entistä suurempaa tuotantoketjun arvoa Afrikkaan, lisää Juha-Pekka.

– Missionamme on, että jos meidän kaltaisemme pieni yritys pystyy tämän tekemään, myös isot yritykset pystyvät siihen.

Uudenlaisen toiminnan tarkoituksena on kiinnittää huomiota kaakaon kasvatuksen laadullisiin asioihin ja viljelijän asemaan Afrikassa. Lisäksi uusi yhtiö suunnittelee paikallisten suklaatehtaiden perustamista Afrikkaan.

Osuuskauppa Hämeenmaa