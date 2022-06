As Oy Hämeenlinnan Aulangontie 30–32:n asukkaat halusivat helpotusta kotitalonsa rappusissa kulkemiseen. Yhtiökokous päättikin lähes yksimielisesti, että taloon hankitaan hissit. Kolmisen kuukautta kestävät työt ovat nyt jo loppusuoralla rakennuksessa, jossa on 2 rappukäytävää, 4 kerrosta ja 27 asuntoa.

Talo on rakennettu 1970-luvun puolivälissä. Hallituksen puheenjohtajan Teija Tuomenojan mukaan asukkaat ovat melko iäkkäitä, osa heistä jopa alkuperäisiä. He ovatkin töiden edetessä innolla odottaneet ja kyselleet, joko hissi pian rupeaa toimimaan.

– Remonttia oli mukava viedä eteenpäin, kun vain yksi soraääni vastusti sitä. Meidän pitää ajatella tulevaisuutta. Kun vanhennumme, haluamme pystyä asumaan mahdollisimman pitkään kodissamme, Tuomenoja sanoo.

Hissit toimittavan KONEen myyntipäällikkö Kimmo Kaarenoja kertoo, että remontti ei ole ollut tavanomaisimmasta päästä, sillä talossa jouduttiin vaihtamaan portaat kokonaan. Useimmiten tila hissille saadaan leikattua rappujen väliin.

Hissien hankinnassa taloyhtiöiden tulee varautua ainakin kahden tai kolmen vuoden projektiin, sisältäen suunnitelman valmistelun ja tarvittavat päätöksentekovaiheet. Varsinainen hissin asentaminen kestää rakennustöineen tavallisesti 8–12 viikkoa. Tyypillisessä hankkeessa asukkaat voivat asua normaalisti kotonaan koko ajan. Remonttiin saa avustusta ARAlta.

– Kun Aulangontien taloyhtiö tekin päätöksen, pistimme heti vireille avustushakemuksen ARAan. Päätös tuli nopeasti, kahdessa viikossa, Kaarenoja kertoo.

Maalämmöllä lämpiävään taloon on tehty nyt samalla myös talotekniikan remontti, ja pisteenä i:n päälle katolle asennetaan aurinkopaneelit. Parannukset lisäävät asuntojen arvoa ja houkuttavuutta.

– Aimmin monta asuntoa oli tyhjillään, mutta nyt kaikki ovat jo täynnä. On saatu vuokralaisia ja tehty myös uusia kauppoja, Tuomenoja iloitsee.

Kaarenoja kuvailee yleisesti hissiremontteja kohteiksi, jotka eroavat kaikki toisistaan.

– Meille tulee kysymyksiä kustannusarvioista, ja käymme taloissa katsomassa, pystytäänkö remontti niihin tekemään. Hissit kehittyvät koko ajan, niiden turvallisuus on kasvanut, ja digitaalisuus on vienyt ne verkkoon. Tarjoamme hissille 25 vuoden varaosatakuun, joten investointina se on turvallinen, hän kertoo.

Hissin jälkiasennus