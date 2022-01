Joustoluotolla ja kulutusluotolla paikkaat yllättäviä rahareikiä

Elämässä ei voi välttyä yllätyksiltä. Mitä tahansa voi tapahtua. Auto hajoaa. Puhelin tippuu ja näyttö menee säpäleiksi. Lapset venähtävät yhtäkkiä pituutta, joten vaatteet käyvät pieneksi. Jos oikein huono tuuri käy, ikäviä yllätyksiä ilmenee useita samanaikaisesti.

Tällaisissa tilanteissa pahan päivän varalle kerätty puskurirahasto ei välttämättä riitä paikkaamaan kaikkia rahareikiä. Säästötiliä ei ehkä edes kannata tyhjentää kokonaan. Erilaisilla kulutusluotoilla saat avun tilanteeseen helposti ja nopeasti.

Kulutusluotto on kertaluontoinen laina

Monille kulutusluotto on varmasti tuttu lainatuote. Kyseessä on vakuudeton laina, joka maksetaan kerralla tilille. Lainasumma voi olla joitain satasia tai jopa kymmeniä tuhansia euroja.

Kulutusluoton hakuprosessi on nopea ja rahat saa tilille parhaassa tapauksessa jo samana päivänä. Nopeutensa ja vakuudettomuutensa vuoksi kulutusluotto on erinomainen apu yllättävissä tilanteissa, joissa ylimääräistä rahaa tarvitaan mahdollisimman pian. Jos esimerkiksi pyykinpesukoneesi hajoaa, et varmasti halua olla ilman sitä kovin pitkää aikaa. Stressi kasvaa samaan tahtiin pyykkivuoren kasaantumisen kanssa.

Luottoja käytetään tietysti usein myös mukaviin asioihin, kuten lomamatkoihin ja juhliin. Lomat ja juhlat ovat elämyksiä, joilla saadaan kaivattu irtiotto arjesta ja joilla hankitaan ihania muistoja koko perheelle. Eri kaupunkeihin, kulttuureihin ja luontoon tutustuminen on rentouttavaa ja mieltä avartavaa. On kiva, kun matkasta tai juhlista aiheutuvat kulut voi jakaa pidemmälle ajalle ja maksaa niitä pienemmissä erissä.

Joustoluotto tuo joustavuutta arkeen

Joustoluotossa yhdistyy kulutusluoton ja luottokortin piirteitä. Se eroaa kulutusluotoista siten, että sitä ei makseta asiakkaan tilille kerralla, vaan asiakkaalle avataan luottotili, josta hän saa tehdä nostoja silloin, kun on tarve. Korkoja maksetaan vain siitä osasta, joka nostetaan omalle tilille. Luotto palautuu takaisin käyttöön sitä mukaan, kun asiakas maksaa sitä takaisin.

Joustoluotto toimii eräänlaisena varakassana. Sen avulla voi paikkailla yllättäviä rahareikiä. Se voisi olla kätevä apu esimerkiksi silloin, kun aletaan tehdä remonttia. Jos eteen tulee yllätyksiä, joita varten tarvitaan lisää rahaa, saa sitä nostettua helposti luottotililtä. Joustoluoton avulla voisi varautua myös alennusmyynteihin.

Joustoluotto tuo arkeen joustavuutta. Kun olet kerran hakenut luottoa, voit nostaa luottotililtäsi rahaa luottorajan puitteissa silloin itse haluat, sen verran kuin haluat. Joustoluotto tuo mielenrauhaa. Ei tarvitse pelätä, mitä yllätyksiä elämä heittää eteen, kun tiedät, että apua on helposti saatavilla.

Kilpailuta luotot, niin voit säästää merkittäviä summia rahaa

Oletpa hakemassa pientä tai isoa luottoa, sinun kannattaa vertailla luotot ensin. Markkinoilla on monenlaisia lainatuotteita ja useita lainantarjoajia. Luottojen korot ja kulut vaihtelevat lainanmyöntäjästä riippuen. Sen vuoksi lainat kannattaa kilpailuttaa. Tällä tavalla voit säästää merkittäviä summia rahaa.

Lainojen kilpailuttaminen tapahtuu käytännössä niin, että hankit tarjouksen useista eri pankeista ja rahoitusyhtiöistä. Tarjous kannattaa pyytää mahdollisimman monesta eri paikasta, jotta saat kattavan kuvan lainamarkkinan senhetkisestä tilanteesta.

Tietysti tarjouksen kysyminen jokaisesta rahoituslaitoksesta erikseen olisi hankalaa ja veisi paljon aikaa. Onneksi niin ei tarvitse tehdä, sillä lainavertailupalvelu Nordic Bankissa saat yhdellä helpolla hakemuksella parhaimmillaan jopa 27 lainatarjousta. Täytä nettisivuillamme vain yksi ilmainen lainahakemus, niin välitämme sen 27 pankille ja rahoitusyhtiölle. Alat saada ensimmäisiä lainatarjouksia sähköpostiisi jo muutamassa minuutissa. Sitten vain tarjouksia vertailemaan! Rahat saat tilillesi yhden työpäivän kuluessa.