Jussi on Suomen vannoutunein ABC-fani – nämä teematavarat löytyvät hänen kotoaan

Jussi Kulonen on ammatiltaan verovirkailija, mutta sydämeltään intohimoinen ABC- ja Lada-harrastaja.

ABC-Jussinakin tunnetulla janakkalalaismiehellä on takataskussaan meriitti, jota on hankala päihittää: hän on ruokaillut Suomen jokaisella ABC-asemalla.

ABC-ketjun yhtenevä ilme ja tutut palvelut saavat Jussilta kiitosta.

– Vaikka menisin Suomen toisella puolella sijaitsevalle ABC:lle, olisivat valikoima ja ilme tuttuja. ABC-asemien monipuolisuus mutta samalla yhteneväisyys viehättävät. Tiedän varmuudella, mitä saan, Jussi taustoittaa syitä ABC-innostukselleen.

Hänen tarinansa ABC-asemiin tutustumisesta ja ihastumisesta alkaa Tampereelta, Lahdesjärven ABC:ltä.

– Kaverillani oli Tampereella tallipaikka, jossa kävimme korjailemassa Ladoja. Lähellä tallia oli Lahdesjärven ABC, josta haimme milloin mitäkin. Pian hoksasin, että oman kotinikin lähellä on samanlainen putiikki: Riihimäen ABC.

Vuonna 2008 avattu ja muutama vuosi sitten uudistettu Riihimäen ABC on Jussin oma lähi-ABC, tutuin ja tärkein. Jopa niin tärkeä, että Jussi pyysi uudistuksen yhteydessä liikennemyymälän ravintolan vanhoja kalusteita itselleen.

– Kotoani löytyy sekä ABC-aseman vanha pöytä että iso oranssi lamppu. Olen myös kerännyt vitriiniin ABC-fanituotteita.

Tosifani, voitaneen todeta.

Taukopaikkavertailua keskustelupalstalla

Vaikka ABC pääosassa loistaakin, on Ladoilla tässä tarinassa merkittävä sivurooli. Ilman Lada-harrastustaan ABC-Jussimme ei nimittäin olisi päätynyt aikoinaan vertailemaan Suomen eri huoltoasemia.

– Lada-harrastukseni alkoi jo 80–90-luvun taitteessa, mutta se taisi olla vuotta 2006, kun aloin liikkua enemmän harrastuksen perässä eri puolille Suomea. Aloin vertailla eri taukopaikkoja ja kirjoitin kuvallisia arvioita Lada-kerhon keskustelupalstalle, kertoo Jussi.

Ei kulunut kauaakaan, kun Janakkalan mies huomasi ABC-asemien tuntuvan eniten omilta.

– Muut vaihtoehdot jäivät kokonaan pois, ja jatkoin enää vain ABC-asemien vertailua.

ABC-innostus johti siihen, että Jussi tutustui paremmin myös osuustoimintaan ja asiakasomistajuuteen.

– Asiakasomistajuus ja osuustoiminta uppoavat itselleni ideologisesti hyvin. Nykyään jotkut jopa sanovat, että mulla on S-uskonto, Jussi virnistää.

Hän on ollut jo pitkään Osuuskauppa Hämeenmaan asiakasomistaja.

Kantapaikka Riihimäellä

Jussi vierailee ABC-asemalla useita kertoja viikossa.

– En mä ihan joka päivä ABC:llä käy – tosin kun heitän viikonloppuna vapaalle, niin syön yleensä kolme kertaa päivässä ABC-asemalla.

Jussin oma ”koti-ABC” on hänelle kaikista mieluisin.

– Melkein kuin kotiin tulisi, Jussi hymyilee.

ABC-konkari on ollut tyytyväinen liikenneasemilta saamaansa palveluun. Erityisen mukavaa hänestä on se, että tutummiksi tulleilla asemilla on usein vastassa tuttuja myyjiä – asiakkaitakin.

Sosiaaliselle ja aktiiviselle miehelle ABC:t ovatkin myös kohtauspaikkoja, joihin on hyvä sopia tapaamisia kavereiden kanssa.

Suomessa on kattava valikoima erityyppisiä taukopaikkoja, mutta Jussia ei muilla huoltoasemilla näy kuin pakon edessä.

– Hädän tullen voisin ehkä käydä muuallakin, jos yhtään ABC-asemaa ei olisi lähimaillakaan.

Osuuskauppa Hämeenmaa