Kesäyliopisto on avoin ihan kaikille

Hämeen kesäyliopisto on avoin kaikille, ikään ja taustaan katsomatta. Koulutuskoornidaattori Sini Saarisen mukaan erilaisissa opinnoissa onkin opiskelijoita lapsista varttuneempiin.

– Nimestä huolimatta kesäyliopistossa opiskellaan ympäri vuoden. Meillä ei ole mitään pohjakoulutusvaatimuksia, ja opiskelijoiden ikähaitari on laaja, hän kertoo.

Avoimia yliopisto-opintoja järjestetään yhteistyössä Helsingin, Tampereen, Jyväskylän, Turun, Oulun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa, ja oppiaineita on tarjolla monipuolisesti. Opinnot vastaavat laajuudeltaan ja vaatimuksiltaan kyseessä olevan yliopiston opetusta, ja opintosuoritukset voi myöhemmin hyväksyttää osaksi tutkinto-opintoja.

– Meillä voi opiskella esimerkiksi oikeus-, kasvatus-, kauppa- ja yhteiskuntatieteitä sekä yleis-, kieli- ja viestintäopintoja. Opiskelu on joustavaa, sillä monia opintoja voi tehdä työn ohessa ja joitain opintoja voit suorittaa jopa kokonaan etänä, Saarinen kertoo.

Oikeustieteen opinnoista järjestetään kaikille kiinnostuneille maksuton infotilaisuus 8.6. 2021 kello 17–19. Se toteutetaan etänä Zoomilla, jonne ennakkoilmoittautuneet saavat osallistumislinkin. Infoon voi ilmoittautua Hämeen kesäyliopiston nettisivujen kautta, eikä se sido opintojen aloittamiseen.

Avoimen yliopisto-opetuksen lisäksi kesäyliopistossa on saatavilla eri alojen ammatillista täydennyskoulutusta, joka tarjoaa välineitä itsensä kehittämiseen ja ammatillisen osaamisen vahvistamiseen.

Kesäyliopisto järjestää myös abi- ja lukiolaiskursseja, kielikursseja, ikääntyvien yliopistoluentoja, lasten korkeakoulutoimintaaa ja harrastepohjaisia kursseja. Esimerkiksi 9–11-vuotiaille lapsille järjestetään Tieteen maailma -kesälomaleiri 9.–11.6. (ilmoittautuminen 31.5. mennessä). Abeille ja lukiolaisille on kesällä tarjolla englannin, matematiikan, äidinkielen, fysiikan ja kemian kursseja. Harrastepohjaisia kursseja on muun muassa kirjoittamiseen, näyttelemiseen ja esiintymistaitohin laulamiseen liittyen.

Verkko-opintoihin Hämeen kesäyliopisto on tuonut lisää tarjontaa korona-aikana. Saarisen mukaan osa siitä jää pysyväksi, vaikka muuten palataan asteittain lähiopetukseen. Nykyisin Hämeen kesäyliopisto toimii pääsääntöisesti Hämeen ammattikorkeakoulukeskuksessa Visamäessä ja on osa HAMK Up Jatkuvan oppimisen kokonaisuutta.

Koulutustarjonta osoitteessa www.hameenkesayliopisto.fi

Löydät meidät myös somesta!

@hameenkesayliopisto