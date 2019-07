Klassisen laulun taituri hurmaa elokuussa Verkatehtaalla

KOLME TENORIA teki paluun, kirjoitti New York Timesin kriitikko Zachary Woolfe Critic’s Notebook -palstallaan muutama vuosi sitten. Hän ei kuitenkaan puhunut stadioneita takavuosina täyttäneestä triosta Plácido Domingo, José Carreras ja Luciano Pavarotti. Kriitikon yllätyslistalla olivat New Yorkin Metropolitanissa esiintyneet bel canto -spesialistit Lawrence Brownlee, Javier Camarena ja Juan Diego Flórez. Heistä Brownlee esiintyy ensimmäistä kertaa Suomessa elokuussa.

HÄMEENLINNAN Verkatehtaalla järjestettävässä konsertissa Brownleen kumppanina esiintyy pianisti Martin Katz, ja yhdessä he ovat aikaisemmin konsertoineet muun muassa Carnegie Hallissa. Tarjolla on siis poikkeuksellinen ja harvinaislaatuinen ilta; Brownlee on yksi kysytyimmistä klassisista laulajista ympäri maailman. Verkatehtaan konsertin ohjelmassa kuullaan bel canton helmiä. Italialainen termi tarkoittaa kaunista laulua, missä korostuvat mahdollisimman kaunis äänensävy ja vokaalinen virtuositeetti.

LAWRENCE Brownleetä pidetään bel canton mestarisäveltäjien Donizettin, Bellinin, Rossinin ja perinnettä kehittäneen Verdin rakastettuna taiturina. Illan ohjelmaan liittyvät Franz Lisztin italiankieliset Kolme Petrarcan sonettia. Konsertin päättävät Damien Sneedin sovittamat, voimaannuttavat afroamerikkalaiset spirituaalit. Englantilainen laatulehti The Guardian -lehti on ylistänyt Brownleetä ”yhdeksi maailman johtavista bel canto -tähdistä” miehen äänen kauneuden, lämmön ja notkeuden vuoksi. New York Timesin kriitikko Zachary Woolfe julisti tenorien “uuden kulta-ajan” koittaneen kuultuaan kolmikkoa Rossinin ja Bellinin bel canto -oopperoissa peräkkäisinä iltoina.

– Kukaan ei laula tätä musiikkia paremmin, kriitikko hehkutti.

Brownleen säestäjää, amerikkalaista pianisti Martin Katzia on kuvailtu laulajien täydelliseksi yhteistyökumppaniksi. Hän on toiminut maineikkaiden solistien säestäjänä eri puolella maailmaa yli

neljänkymmenen vuoden ajan ja opettanut säestämisen jaloa taitoa mestarikursseilla lähes yhtä kauan. Juhlittuihin taiteilijoihin, joiden kanssa Katz on konsertoinut ja levyttänyt, kuuluvat mm. Marilyn Horne, Frederica von Stade, Samuel Ramey, Jose Carreras, Cecilia Bartoli, Kiri Te Kanawa, Kathleen Battle, Sylvia McNair, Karita Mattila, David Daniels, Piotor Beczala, Soile Isokoski ja Joseph Calleja.

KAUSI toisensa jälkeen maailman musiikkipääkaupungit kuuluvat Katzin ohjelmaan. Martin Katz johtaa myös Michiganin yliopiston School of Music’n säestämisen koulutusohjelmaa Arthur Schnabel -kunniaprofessuurilla. Katzille on lisäksi myönnetty dosentin arvonimi Sibelius Akatemiassa, missä hän vierailee ajoittain ja vetää mestarikursseja laulajille ja pianisteille.

Liput 65 euroa. Hinta sisältää käsittelykulut.

Verkatehtaan lippukauppa, Paasikiventie 2. Puhelin: 0600 16060 (0,76 €/min + pvm), avoinna ma-pe klo 10-17, la suljettu, ma 19.8. alkaen ma-pe klo 9-19, la klo 12-17.