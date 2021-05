Lainaa, osamaksusopimus vai luottokortti? Katso, mikä on vertailun edullisin

Erilaisia rahoitusvaihtoehtoja on runsaasti tarjolla hankintoja varten. Harva kuitenkaan tietää, kuinka paljon eri luottotuotteiden kustannukset eroavat toisistaan.

Kotimainen pankkipalvelujen ja rahoitusalan vertailualusta Sortter vertaili eri rahoitusvaihtoehtoja sekä niiden kustannuksia. Vertailussa olivat mukana luottokortti, osamaksusopimus sekä vakuudeton laina.

Luottokortti on yleisin luottotuote – kulut voivat yllättää

Maaliskuussa 2021 tehdyssä Sortterin Taloustutkimuksella teettämässä tutkimuksessa selvisi, että 70 % suomalaisista on käytössä vähintään yksi luottokortti. 27 % suomalaisista on kaksi luottokorttia ja 12 % on kolme tai enemmän.

Luottokorttia hankittaessa harva tulee kuitenkaan ajatelleeksi luottokortin kustannuksia, jotka koostuvat luoton lisäksi muun muassa tilinhoitopalkkioista, mahdollisesta laskutuslisästä ja varsinaisesta luoton korosta, joka voi olla jopa 20 %.

Sortterin helmikuussa 2021 tekemän luottokorttivertailun mukaan luottokortille laskettu todellinen vuosikorko vaihteli viiden eri pankin myöntämän luottokortin kesken välillä 14,70–27,13 %, kun vertailussa otettiin huomioon 1 000 euron lainasumma ja 12 kuukauden maksuaika. Lisäksi vertailuun sisällytettiin vuosikorko, tilinhoitopalkkio ja mahdolliset kuukausimaksut. Vertailu osoittaa, että luottokortin kustannusten hintahaitari on laaja.

Vertailussa olivat mukana Nordea Mastercard Gold, Danskebank Mastercard Gold, OP Visa Gold, S-Etukortti Visa Credit ja Bank Norwegian Visa.

Tiedätkö sinä, kuinka paljon sinun luottokorttisi kustantaa vuodessa?

Osamaksusopimusten kilpailuttaminen vaikeaa – vertailun kallein luottotuote

Luottokorttimaksujen lisäksi monet kaupat tarjoavat osamaksusopimuksia uusien hankintojen rahoittamiseen. Osamaksusopimuksia markkinoidaan usein joustaviksi ja helpoiksi rahoitusvaihtoehdoiksi. Silti kustannukset voivat yllättää.

Sortter vertaili viiden yleisimmän osamaksusopimuksen hintoja samalla tavalla kuin luottokortteja. Vertailussa oli mukana Klarna, Collector, Jousto, AfterPay sekä OP Osta laskulla. Luotolle laskettu todellinen vuosikorko vaihteli välillä 21,82–31,85 %, kun vertailuun käytettiin luottokorttivertailun tapaan 1 000 euron lainasummaa ja 12 kuukauden maksuaikaa. Lisäksi mahdolliset tilinhoitopalkkiot sisällytettiin vertailuun.

Selvitys paljasti, että osamaksusopimus voi tulla huomattavasti kalliimmaksi kuin esimerkiksi luottokorttivertailun edullisin luottokortti.

Osamaksusopimuksia kilpailutetaan harvoin, selviää Sortterin Taloustutkimuksella maaliskuussa 2021 teetetystä tutkimuksesta. Ainoastaan hieman yli kymmenes vastaajista oli kilpailuttanut osamaksusopimuksensa.

Kulutusluotto yllättäen edullisin

Moni mieltää kulutusluoton automaattisesti kalleimmaksi luottotuotteeksi. Laina on kuitenkin kuluiltaan ja koroiltaan edullisempi kuin luottokortti tai osamaksusopimus.

Nykyinen korkotaso vaihtelee 4–10 % välillä. Väliaikaisen korkosääntelyn ajan nimelliskorko voi olla korkeintaan 10 % aina 30.9.2021 asti. Tämän jälkeen korko voi nousta, mikäli luottosopimuksessa sovittu korko on yli 10 %. Korko voi kuitenkin olla enintään 20 %.

Vertailu tehtiin 1 000 euron lainasummalla 12 kuukauden laina-ajalla, kuten luottokortin ja osamaksusopimusten vertailukin. Mukaan laskettiin myös tilinhoitomaksu 4 €/kuukausi. Lisäksi vertailu tehtiin käyttäen kolmea korkoprosenttia: 6 %, 8 % ja 10 %. Tämä johtuu siitä, että pankkien sekä rahalaitosten myöntämä korkoprosentti on asiakaskohtainen, joten saadaksemme tarpeeksi kattavan tuloksen otimme vertailuun useamman korkoprosentin.

Vertailussa todellinen vuosikorko vakuudettomalle lainalle vaihteli välillä 15,61–20,15 %. Näin ollen kulutusluotto oli yllättäen halvin vaihtoehto kaikista rahoitusvaihtoehdoista, kun lainaa verrattiin luottokortin ja osamaksusopimuksen kustannuksiin.

Kilpailuttaminen kannattaa – oli kyse mistä tahansa rahoitusmuodosta

Kun pohdit uutta hankintaa kilpailutus kannattaa aina – niin tuotteen kuin rahoituksenkin osalta.

