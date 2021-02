Mitä lainojen yhdistäminen tarkoittaa?

Lainojen yhdistämisellä tarkoitetaan useiden pienempien lainojen muuttamista yhdeksi suuremmaksi lainaksi. Yhdistelylaina on siis uusi laina, jonka avulla maksat kaikki haluamasi vanhat lainat kerralla pois.

Lainojen yhdistäminen tulee yleensä ajankohtaiseksi silloin, kun sinulle on kertynyt useita pienempiä lainoja, kuten kulutusluottoa, luottokorttivelkaa tai muita osamaksuja, joiden takaisinmaksu on alkanut tuottamaan sinulle taloudellisia vaikeuksia.

Miksi hakisin uutta lainaa lainojen yhdistämiseen?

Monesta uuden lainan hakeminen jo valmiiksi velkaantuneessa tilanteessa voi tuntua riskialttiilta. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että yhdistelylainan tarkoituksena ei ole kasvattaa velkataakkaa, vaan helpottaa sitä. Hakemalla uutta lainaa voit siis maksaa kaikki aikaisemmat pienlainasi pois, jolloin sinulle ei enää kerry korkoa ja kuluja kuin yhdestä uudesta lainasta. Tällä tapaa voit parhaimmillaan säästää yhdistelylainan avulla lainakuluissa jopa satoja euroja joka ikinen kuukausi.

Miksi lainojen yhdistäminen ei onnistu?

Yhdistelylainan hakemista varten täytettävän lainahakemuksen hylkäämiselle voi löytyä monta eri syytä. Yleisimpiä näistä syistä ovat puutteelliset tai väärät tiedot lainahakemuksessa, riittämättömät tai epäsäännölliset kuukausitulot sekä maksuhäiriömerkinnät, jotka yleensä johtavat automaattisesti lainahakemuksen hylkäämiseen.

Yhdistelylainaa haettaessa pankit ja rahoituslaitokset asettavat hakijoilleen kriteerejä muiden lainojen tapaan. Aivan kuka tahansa ei siis voi hakea yhdistelylainaa milloin itse haluaa, sillä ennen lainahakemuksen täyttämistä on tärkeää varmistaa, että täytät hakijana lainalle asetetut minimivaatimukset. Näitä ovat yleensä täysi-ikä, virallinen osoite Suomessa, säännölliset kuukausitulot, puhtaat luottotiedot sekä suomalainen pankkitili ja puhelinnumero.

Mitä sitten, jos lainojen yhdistäminen ei onnistu?

Jos lainojen yhdistäminen ei onnistu, on tärkeää, että et luovuta heti. On erityisen tärkeää, että neuvottelet tilanteestasi yhdessä sen lainapalvelun kanssa, josta olet lainaa ottanut. Velkataakassa on hyvä ottaa yhteyttä myös talous- ja velkaneuvojaan, joka osaa asiantuntijana neuvoa sinua paremmin siitä, miten palautat taloutesi takaisin hallintaasi.

Lainojen yhdistäminen vertailupalvelun kautta

Ei kannata unohtaa, että vaikka luottojen yhdistäminen toimii monissa tilanteissa todellisena velkataakan helpottajana, se ei aina ole automaattisesti kaikkein edullisin laina. Netissä toimiikin tänä päivänä useita kymmeniä eri pankkeja ja muita rahoituslaitoksia, joista voit hakea lainaa lainojen yhdistämistä varten. Jokainen näistä lainapalveluista tarjoaa lainatuotteilleen myös eri korkoa. Lisäksi yhdistelylainaan kuuluu muiden lainojen tapaan muitakin kuluja, kuten avausmaksuja ja tilinhoitokuluja, jotka voivat vaihdella eri lainapalveluiden välillä merkittävästi.

Tästä syystä on enemmän kuin selvää, että yhdistelylainaa haettaessa lainoja kannattaa ehdottomasti vertailla keskenään. Lisäksi parhaimman mahdollisen yhdistelylainan löytämiseksi vertailuun kannattaa ottaa mukaan niin monta pankkia ja rahoituspalvelua kuin mahdollista.

Lainojen vertailu itsenäisesti voi kuitenkin olla todella työlästä puuhaa. Tässä tapauksessa voit kääntyä huoletta vertailupalvelumme puoleen, joka vertailee kymmeniä eri pankkeja ja rahoituslaitoksia puolestasi tarjoten sinulle näiden joukosta aina kaikkein edullisimmalla korolla varustettua yhdistelylainaa.

Onnistuuko lainojen yhdistäminen 20v nuorella?

Aina velkataakka ei katso ikää. Monet nuoret suomalaiset voivat löytää itsensä jo syvemmästäkin velkataakasta, jossa syynä on usein ollut nuoruuden ajattelemattomuudessa otetut kalliit pikavipit, joiden kulut ja korot alkavat maksamattomina nousta täysin uusiin ulottuvuuksiin.

Luottotietojen menettäminen seuraa nuoren ihmisen elämässä pitkään ja tästä syystä onkin äärimmäisen tärkeää, että velkaantumiseen puututaan mahdollisimman pian. Neuvotteleminen pikavippiyritysten kanssa ei välttämättä aina tuota tulosta, jolloin apua tilanteeseen kannattaa hakea nopeasti myös muualta.

Monet pankit ja rahoituslaitokset myöntävät lainaa myös 20-vuotiaille hakijoille. Lainan ikäraja riippuu pitkälti lainapalvelusta, ja vaikka ikäraja lainan saamiselle voi olla jopa 23–25 vuotta, tätä nuorempien on kuitenkin mahdollista saada lainaa joistakin pankeista ja rahoituslaitoksista aina silloin, kun hakija täyttää lainapalvelun asettamat kriteerit.

Jos sinulle on kertynyt alle useita kalliita pienlainoja, jotka haluaisit maksaa kerralla pois ja lisäksi sinulla on riittävästi säännöllisiä kuukausituloja, sinulla on mahdollisuus hakea yhdistelylainaa monilta eri lainapalveluilta. Pidä mielessä, että edullisimman lainan löytämiseksi on tärkeää, että muistat kilpailuttaa yhdistelylainat vertailupalvelumme kautta.

Lainojen yhdistäminen pankkilainan avulla

Lainojen yhdistely aloitetaan usein omasta pankista. Yhdistelylainan keskittämisestä voikin monissa tapauksissa olla hyötyä, jos lainan hakeminen kerryttää pankissa esimerkiksi bonuksia tai muita asiakasetuja.

Pankista lainaa lainojen yhdistämiseen haetaan yleensä vakuudellisena. Tällöin sinun tulee esittää lainallesi vakuuksia tai henkilötakaajan. Tällä tapaa varmistat, että pystyt neuvottelemaan lainallesi edullisemman koron. On kuitenkin totta, että kaikilla ei ole esittää lainalleen vakuuksia tai takaajaa, ja tästä syystä vakuudettoman yhdistelylainan hakemista kannattaa miettiä.

Paras lainojen yhdistäminen: Pankki vai muu rahoituslaitos?

Vakuudettomien yhdistelylainojen koroissa ja kuluissa voi esiintyä suuriakin eroja. Tästä syystä on tärkeää, että et hae lainaa pelkästään omasta pankistasi, sillä kilpailun kiristyessä pankit eivät tänä päivänä enää tarjoa automaattisesti edullisimmalla korolla varustettua yhdistelylainaa.

Täyttämällä hakemuksen sivustomme vertailupalvelun kautta vastaanotat lainatarjouksia useilta eri pankeilta ja rahoituslaitoksilta samanaikaisesti. Kätevän vertailupalvelumme kautta yhdistelylainojen vertaileminen on helppoa ja näet yhdeltä istumalta, mikä saamistasi lainatarjouksista on kaikkein edullisin.

Lainojen yhdistelylaina: Ratkaisu kaikkiin ongelmiin?

On totta, että useat pienemmät lainat ja niiden eräpäivissä pysyminen alkavat rokottaa monen ihmisen taloudellista tasapainoa. Jos olet huomannut, että sinulla on alkanut esiintyä ongelmia useampien lainojen takaisinmaksun kanssa, voi olla, että lainojen yhdistäminen auttaa sinua palauttamaan talouden takaisin omaan hallintaasi.

Yhdistelylaina on nimensä mukaisesti laina, joka tulee sekin maksaa korkoineen ja kuluineen takaisin lainapalvelulle. Vaikka lainan yhdistäminen voi tuoda helpotusta taloudelliseen tilanteeseen, ei se poista maagisesti sitä ongelmaa, joka on vienyt sinut alunperin maksuvaikeuksiin.

Voi olla, että maksuvaikeuksien takana on esimerkiksi hallitsematon rahankäyttö, jolloin palkasta ei välttämättä jää kuukauden jälkeen käteen yhtään ylimääräistä. Voi myös olla, että kulutat kuukauden aikana yllättävän suuria summia niin pieniin kuluihin, että et itsekään ole tietoinen siitä, minne kaikkialle rahaa katoaa.

Tämän vuoksi onkin erittäin tärkeää pitää mielessä, että mikäli talous on epätasapainossa ilmankin lainoja, ei lainan yhdistäminen tulee tarjoamaan ratkaisua tähän ongelmaan. Näin ollen, jos samat ongelmat jatkuvat myös lainojen yhdistämisen jälkeen, tulet löytämään itsesi vaikeuksista myös uuden lainasi kanssa. Tämän vuoksi onkin erittäin tärkeää, että ennen yhdistelylainan hakemista kiinnität enemmän huomiota omiin kulutustottumuksiisi sekä laadit myös uudelle yhdistelylainallesi realistisen ja tarkan maksusuunnitelman.

Kannattaako lainojen yhdistäminen kaikissa tapauksissa?

Lainojen yhdistäminen toimii monissa tapauksissa pätevänä vaihtoehtona velkataakan helpottamiseksi, mutta se ei kannata aivan kaikissa tapauksissa. Näin käy silloin, jos uuden yhdistelylainasi korot ja kulut ylittävät aikaisempien lainojesi korkokulut. Tästä syystä onkin tärkeää, että ennen uuden lainasopimuksen allekirjoittamista lasket tarkkaan, kannattaako yhdistelylaina todella.

Lainojen yhdistäminen 60000 euroon saakka

Yhdistelylainojen yhtenä etuna on niiden lainasummien monipuolisuus. Lukuisat pankit ja rahoituslaitokset tarjoavatkin tänä päivänä yhdistelylainaa useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin saakka, jonka ansiosta voit maksaa pois useampiakin kalliita pienlainoja samanaikaisesti.

Erityisesti näin suurissa lainasummissa on tärkeää, että muistat vertailla pankkien ja rahoituslaitosten lainatarjouksia keskenään. Voitkin huomata, että edullisimman ja kalliimman yhdistelylainan koroissa ja kuluissa voi olla vuositasolla jopa tuhansien eurojen eroja, joten vertailu todella kannattaa.

Täytä siis ilmainen lainahakemus sivustomme kätevässä vertailupalvelussa jo tänään, jonka jälkeen voit itse päättää, haluatko hyväksyä jonkin saamistasi lainatarjouksista. Lainapalvelumme käyttäminen on lisäksi täysin maksutonta, eikä lainahakemuksen täyttäminen sido sinua mihinkään.

Luotettavia kokemuksia lainojen yhdistämisestä

Lainojen yhdistäminen voi auttaa sinua usealla eri tavalla. Ensinnäkin se tuo monelle velkaantuneelle taloudellista helpotusta, sillä yhdistelylainalle saa usein kerralla pidemmän ja joustavamman maksuajan, jolloin myös kuukausierä on mahdollista sovittaa paremmin omien menojen mukaisesti.

Lisäksi monet ovat huomanneet, että yhden lainan kuukausierissä on huomattavasti helpompi pysyä mukana verrattuna useamman eri lainan kuukausierien, korkojen ja kulujen maksamiseen pitkin kuukautta. Näin yhden eräpäivän muistaminen helpottaa myös arjen muiden menojen suunnittelua.

Kun useammat pienemmät lainat muutetaan yhdeksi suuremmaksi lainaksi, on totta, että säästöä voi kertyä huomattavia summia myös lainan koroissa ja kuluissa. Näin käy erityisesti silloin, jos olet aikaisemmin ottanut lainaa kalliilla korolla ja saat sitten yhdistelylainaa tätä huomattavasti edullisemmalla korolla. Näin saat maksettua kalliimman pienlainan kerralla pois, jolloin maksettavaksi jää enää yhden ja edullisemman lainan korot ja muut kulut.

Lainojen yhdistäminen korko: Mistä se muodostuu?

Jokainen haluaa tietysti löytää mahdollisimman edullisella korolla varustetun yhdistelylainan. Tänä päivänä markkinoilla toimii kymmeniä eri lainapalveluita, jotka tarjoavat samoja lainatuotteita erilaisilla koroilla ja kuluilla varustettuna. Kuluttajana sinun voi kuitenkin olla vaikeaa nähdä ensisilmäyksellä, mikä lainatuotteista on kaikkein edullisin.

Yhdistelylainan korko koostuu useasta eri tekijästä. Ensinnäkin pankki tai muu rahoituslaitos on määrittänyt lainoilleen omat viitekorkonsa, jonka lisäksi lainan lopullisen korkoon vaikuttaa se, kuinka hyvän maksukyvyn pystyt yhdistelylainallesi esittämään. Esimerkiksi säännölliset ja riittävät tulot sekä lainan hakeminen yhdessä toisen hakijan, esimerkiksi aviopuolison, kanssa auttavat varmistamaan, että saat lainallesi mahdollisimman edullisen koron.

Oman henkilökohtaisen korkotason selvittämiseksi sinun on pyydettävä lainatarjousta suoraan lainapalvelulta. Vain tällä tapaa pystyt selvittämään, millaista korkoa lainapalvelu tarjoaa juuri sinulle. Voit selvittää oman henkilökohtaisen korkotasosi sivustomme ilmaisen lainahakemuksen kautta ja vastaanotat samanaikaisesti useampia eri lainatarjouksia kymmenien eri pankkien ja rahoituslaitosten joukosta.

Apua lainojen yhdistämiseen vertailemalla

Yhdistelylainoja vertailemalla näet helposti, mikä saamistasi lainatarjouksista on kaikkein edullisin. Samalla on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että lainavertailussa huomiota ei kannata kiinnittää pelkästään lainan nimelliskorkoon, jota monet lainapalvelut normaalisti mainostavat.

Vertailupalvelumme keskittyy selvittämään ja vertailemaan puolueettomasti saamiesi lainatarjousten todellisia vuosikorkoja, jotka kertovat sinulle selkeästi, mitä muita kuluja lainaan liittyy nimelliskoron lisäksi. Todellinen vuosikorko ottaa siis huomioon yhdistelylainan nimelliskoron lisäksi kaikki muut kulut, joita lainaan voi liittyä. Näitä ovat esimerkiksi avausmaksut, tilinhoitokulut, laskutuslisät ja kaikki muut ylimääräiset kulut, jotka voivat yllättäen kasvattaa lainan lopullista summaa huomattavasti.

Onnistuuko lainojen yhdistäminen ilman luottotietoja?

Luottotietosi antavat lainapalveluille osviittaa siitä, millaisen riskin hakijana mahdollisesti esität heidän lainalleen. On hyvä pitää mielessä, että lainaaminen on aina riski myös lainapalvelulle, joten hakijan taustoja selvittämällä pankki tai rahoituslaitos haluaa olla mahdollisimman varma siitä, että lainasopimuksen tekeminen hyödyttää myös heitä.

Ennen lainatarjouksen antamista hakijoiden luottotiedot tarkistetaan poikkeuksetta. Tämän avulla lainapalvelut selvittävät, kuinka hyvin olet hoitanut raha-asiasi ja oletko pysynyt aikaisempien lainojen takaisinmaksuissa aina mukana.

Maksuhäiriömerkintä kertoo puolestaan, että sinulla on ollut aikaisemmin vaikeuksia laskujen tai lainojen takaisinmaksussa, jonka pohjalta myös lainapalvelu määrittelee maksukykysi. Tästä syystä yhdistelylainaa ei normaalisti myönnetä luottotiedottomalle hakijalle. Koska luottotiedot tarkistetaan hakuprosessin yhteydessä, luottotiedottoman lainahakemus hylätään yleensä automaattisesti, vaikka muut tiedot olisivatkin kunnossa.

Halvin lainojen yhdistäminen vertailemalla

On tärkeää, että varmistat ennen lainasopimuksen allekirjoittamista, että uusi lainasi tulee todella edullisemmaksi kuin kaikkien aikaisempien lainojesi korkojen ja kulujen yhteenlaskettu summa. Tämä onnistuu helposti vertailupalvelumme kautta, sillä näin saat kokonaisvaltaisen kuvan siitä, millaisia kuluja uuteen yhdistelylainaan liittyy lainan koron lisäksi.

Yhdistelylainojen vertailu voi tuoda parhaimmillaan sinulle jopa satojen eurojen säästöjä joka kuukausi. Mikä parasta, lainojen vertailu ei maksa sinulle mitään, eikä sido sinua mihinkään. Voit siis huoletta täyttää lainahakemuksen verkkosivuillamme ja istua alas odottamaan parhaita lainatarjouksia jopa kymmeniltä eri pankeilta ja rahoituslaitoksilta.

Onnistuuko pikalainojen yhdistäminen?

Yhdistelylainan avulla yhdistät kaikki pienlainat suuremmaksi kokonaisuudeksi, jonka ansiosta maksat korkoa ja kuluja enää yhdestä lainasta. Yhdistelylainan ansiosta voit yhdistää niin pikalainat, kulutusluotot, joustoluotot, luottokorttivelat kuin muut pienemmät lainat yhdeksi kompaktiksi kokonaisuudeksi.

Tämän ansiosta säästät sekä aikaa että rahaa, sillä ensinnäkin sinun ei tarvitse enää muistaa kuin yhden lainan eräpäivä ja kaiken lisäksi lainojen yhdistäminen voi auttaa kerryttämään säästöä vuositasolla jopa useiden tuhansien eurojen edestä. Säästetyille rahoille löytyy varmasti parempaakin käyttöä!

Mistä lainaa lainojen yhdistämiseen?

Tänä päivänä yhdistelylainan hakeminen onnistuu helposti netissä. Vertailupalvelustamme tavoitat monia tuttuja kotimaisia ja pohjoismaisia pankkeja ja rahoituslaitoksia. Kaikki vertailupalvelussamme mukana olevat toimijat ovat täysin luotettavia ja rekisteröityjä toimijoita, joten voit hakea lainaa turvallisin mielin sivustomme kätevän lainahakemuksen avulla.

Kun täytät lainahakemuksen lainojen vertailupalvelumme kautta, voit saada alustavia lainapäätöksiä useilta eri pankeilta ja rahoituslaitoksilta jo muutamissa minuuteissa. Lainojen vertailemiseksi sinun ei tarvitse nähdä vaivaa, sillä palvelumme näyttää sinulle selkeällä ja puolueettomalla tavalla, mikä saamistasi lainatarjouksista on kaikkein edullisin. Vertailemalla useita vaihtoehtoja samanaikaisesti voit helposti selvittää, millaisia vaihtoehtoja sinulla on saatavilla lainojen yhdistelemiseen.

Mikä on paras laina lainojen yhdistämiseen?

Kun olet saanut lainatarjouksia useilta eri pankeilta ja rahoituslaitoksilta samanaikaisesti, voit helposti nähdä, onnistuuko lainojen yhdistäminen omien tarpeidesi mukaisesti. Edullisella korolla varustettu yhdistelylaina tuo talouteen suurta helpotusta, mutta samalla tarjoaa sinulle myös joustavilla maksuajoilla varustetun vaihtoehdon.

Ennen lainasopimuksen allekirjoittamista on tärkeää, että tutustut huolellisesti erilaisiin lainavaihtoehtoihin. Parhaimman yhdistelylainan löytäminen ei kuitenkaan ole mahdoton tehtävä, sillä me hoidamme kovan työn puolestasi, jolloin sinun tehtävänäsi on enää päättää, mikä saamistasi lainatarjouksista on paras vaihtoehto omaan taloudelliseen tilanteeseesi nähden.

Näet vertailupalvelustamme selkeällä tavalla kaikki tulevaan lainaasi liittyvät maksut täysin ilman yllättäviä piilokuluja. Yhden lainahakemuksen avulla voit vastaanottaa jo muutamissa minuuteissa useita alustavia lainapäätöksiä, jolloin pääset vertailemaan lainojen todellisia vuosikorkoja mukavasti vaikkapa omalla kotisohvalla loikoillen. Yhdistä lainasi helposti vertailupalvelumme kautta!

Yhdistalaina.com on osa Creditler.com -palvelua, joka on puolueeton rahoitustuotteiden vertailupalvelu Euroopassa.