Lammin Säästöpankki tarjoaa Yksityispankki-palvelua

Lammin Säästöpankissa suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä hänen tarpeisiinsa sopivat ratkaisut.

– Haluamme, että meidän asiakkaamme voivat keskittyä heille tärkeisiin asioihin, kuten lähimmäisiin, harrastuksiin tai vaikka oman yrityksen kehittämiseen. Meille on tärkeää oppia tuntemaan asiakkaan kokonaisuus ja auttaa saavuttamaan unelmat säästämisen ja sijoittamisen avulla. Yksityispankki-asiakas tavoittaa kaikki tarvitsemansa palvelut yhden numeron takaa. Kun varainhoitajalta tahdotaan enemmän, kannattaa ottaa meihin yhteyttä, pankin asiakkuusjohtaja Miika Koskinen kertoo.

Yksityispankki-palvelu on konsepti, joka yhdistää varainhoidon, kokonaisvaltaisen talouden valmentamisen ja pankin parhaat asiakasedut. Sijoitussalkku voi muodostua esimerkiksi rahastoista, vakuutussijoituksista, suorista osakkeista ja ETF-rahastoista.

Säästöpankin Yksityispankki-palvelu on suunnattu yksityisille henkilöille tai yrityksille, joille on kertynyt omaisuutta. Sijoituksia ei ehkä ehditä tai haluta hoitaa itse, tai niiden hoitamiseen kaivataan osaavaa ja asiantuntevaa keskustelukumppania.

Yksityispankki-palveluun liittyy myös palvelulupaus.

– Lupaamme asiakkaan käyttöön henkilökohtaisen Sijoituspankkiirin, joka hoitaa hänen ja hänen perheensä asioita laajasti varallisuudenhoidon lisäksi myös lakiasioissa, rahoitustarpeissa tai esimerkiksi sijoitusasunnon ostossa. Teemme tiivistä yhteistyötä Sp-Kodin kanssa ja asiakas saa heidän puoleltaan asiantuntevan välittäjän, joka auttaa kaikissa asuntoihin liittyvissä asioissa, Koskinen kertoo.

Pankin toimitusjohtaja Lauri Kalpala lupaa, että asiakkaita palvellaan täydellä sydämellä.

– Säästäminen ja sijoittaminen ovat säästöpankkilaisuuden ytimessä, jopa meidän työntekijöiden DNA:ssa, hän naurahtaa.

Kalpala muistuttaa, että Lammin Säästöpankista löytyy sopivia säästämisen vaihtoehtoja sekä aloittelevalle säästäjälle että sijoittamisen konkarille.

– Haluamme auttaa ihan jokaista asiakastamme säästämään ja vaurastumaan. Toivotamme asiakkaat tervetulleeksi paikalliseen pankkiin palveltavaksi.

Yksityispankki-palvelun asiakas voi hoitaa pankkiasioinnit nimetyn henkilön kanssa. Yksityispankkiirit Anu Kerttula, Heli Mäenpää ja Marianne Tuomola tiivistävät palvelun ydinajatuksen.

– Sijoittamista voisi verrata talon rakentamiseen. Kyseessä on pitkä prosessi, joka vaatii paljon päätöksiä matkan varrella. Joku haluaa hoitaa kaiken itse jokaista vasaran iskua myöten. Toinen taas valitsee, millaisen talon haluaa, ja tilaa paketin avaimet käteen -periaatteella. Suurin osa on jotain tältä väliltä: pinnoista päätetään ehkä itse, mutta putkityöt jätetään ammattilaisille. Sijoittamisessa on kyse samasta periaatteesta. Voit itse päättää niistä asioista, joista haluat, mutta osan asioistasi voit jättää meidän hoidettavaksemme.

Lammin Säästöpankin sijoituspankkiirit: Anu Kerttula p. 040 152 0544, Heli Mäenpää p. 040 635 9394 ja Marianne Tuomola p. 040 3559 95