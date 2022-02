Luottokorttivelat ja osamaksut kannattaa yhdistää - tässä 6 syytä miksi

Olet saattanut nähdä mainoksia tai kuulla suosituksia edullisista yhdistelylainoista, joilla voi maksaa kalliimpia velkoja pois.

Saatat silti miettiä, onko lainojen yhdistäminen järkevää juuri sinun tilanteessasi.

Tästä artikkelista löydät kuusi vahvaa argumenttia lainojen yhdistämisen puolesta.

Keskitymme erityisesti luottokorttivelkojen ja osamaksujen yhdistämisen hyötyihin, sillä monet eivät tiedä, että nekin voi yhdistää siinä missä pikavipit ja kulutusluototkin.

Luottokorttien ja osamaksujen korot olivat pitkään tuplasti rahaluottoja kalliimpia

Monelle se tärkein syy yhdistää vanhat velat on rahan säästyminen.

Ison yhdistelylainan voi saada huomattavasti pienemmällä korolla. Samalla kuukausittaisten tilinhoitopalkkioiden määrä vähenee yhteen.

Lainsäädäntö on kohdellut erilaisia luottoja eri tavoin.

Syksyllä 2019 asetettu kuluttajaluottojen korkokatto (20 %) jätti liikennevälineiden osamaksusopimukset kokonaan ulkopuolelleen.

Koronapandemian takia asetettu väliaikainen korkokatto (päättynyt 30.9.2021) laski uusien kulutusluottojen korot tilapäisesti 10 prosenttiin. Se ei kuitenkaan koskenut luottokortteja, joiden korot saivat edelleen olla jopa 20 %. Väliaikainen korkokatto ei ulottunut myöskään osamaksusopimuksiin.

Hallitus suunnittelee nyt uutta, pysyvää korkokattoa. On mahdollista, ettei sekään koskisi luottokortteja tai osamaksusopimuksia.

Tästä yksinkertaisesta regulatiivisesta syystä luottokorttivelkojen yhdistäminen osaksi edullisempaa rahalainaa on erityisen kannattavaa.

Vertaa ja hae yhdistelylaina tästä.

Kuukausierään voi saada joustoa

Luottokorttivelkojen ja osamaksusopimuksien yhdistäminen kannattaa myös siksi, että näin voit saada helpommin joustoa lainan takaisinmaksamiseen.

Jo korkojen ja kulujen määrän pienentyminen voi madaltaa kuukausierää.

Kuukausierää voi tarvittaessa pienentää lisää pidentämällä laina-aikaa. Yhdistelylainalle voi saada esimerkiksi 15 vuoden maksuajan.

Tässä vaiheessa on hyvä huomata, että laina-ajan pidentäminen lisää korkojen ja kulujen osuutta. Jotta lainan kokonaiskustannukset eivät kasvaisi liikaa, kannattaa tätä vaihtoehtoa hyödyntää harkiten.

Tiukan paikan tullen yhdistelylainaan voi saada lyhennysvapaita kuukausia, jolloin lainasta maksetaan vain korot ja kulut. Joiltain pankeilta voi saada täysin maksuvapaita kuukausia. Näiden kuukausien korot ja kulut pääomitetaan lainaan.

Oman talouden hallinnan helpottuminen

Useiden eri osamaksusopimuksien ja luottokorttivelkojen kuukausierien maksamiseen kuluu aikaa.

Jos laskuja on paljon, voi jonkin eräpäivä viivästyä tai unohtua kokonaan.

Erääntyneen laskun loppusumma kasvaa koko ajan, sillä velallisen on maksettava velan vapaaehtoisesta perinnästä aiheutuneet kulut, kuten maksumuistutuskulut. Lisäksi viivästyneelle määrälle voi joutua maksamaan viivästyskorkoa.

Mikäli ei pysty maksamaan esimerkiksi luottokorttilaskua, voi saada maksuhäiriömerkinnän, ja velka voi mennä ulosottoon.

Oman talouden hallinta on paljon helpompaa, kun lainaa lyhennetään vain yhdellä kuukausilaskulla. Yksi lasku ja yksi eräpäivä on helpompi muistaa. Jos sinun tulee esimerkiksi siirtää laskun eräpäivää, riittää yksi yhteydenotto asiasta sopimiseksi.

Luottokelpoisuutesi voi parantua

Pankkien luotonmyöntöperusteet ovat yleensä liikesalaisuuksia. Jotain voi kuitenkin päätellä siitä, millaisia asioita lainahakemuksella kysytään.

Esimerkiksi asuntolainahakemukselle tulee täyttää tarkat tiedot tuloista, menoista ja olemassa olevista lainoista.

On mahdollista, että monet erilliset lainat ovat pankille negatiivinen signaali. Lainanhakijan taloustilanne voi pankin silmissä näyttää epävakaalta, jos hänellä on avointa velkasaldoa useilla luottokorteilla, ja jos hän on ostanut useita erilaisia hyödykkeitä osamaksulla.

Se, että sinulla on enää vain yksi kulutusluotto, voi parantaa luottokelpoisuuttasi pankkien silmissä, kun seuraavan kerran haet lainaa (esimerkiksi asuntolainaa).

Hyvältä vaikuttava luottokelpoisuus tarkoittaa yleensä myös edullista korkoa.

Järjestelylainan saa helposti ja nopeasti

Kuudes syy sille, miksi luottokorttivelkojen ja osamaksujen yhdistäminen kannattaa tehdä nyt saman tien, on sen helppous.

Yhdistelylainaa ei tarvitse lähteä hakemaan yhdestäkään pankkikonttorista, eikä lainapäätöksiä tarvitse odotella viikkotolkulla. Voit saada edullista uudelleenrahoituslainaa silloinkin, vaikkei sinulla olisi antaa lainalle vakuuksia tai takaajia.

Lainan hakeminen onnistuu helposti netissä. Suosittujen kotimaisten kilpailutussivustojen avulla voit lähettää lainahakemuksen kerralla jopa yli 20 luotonmyöntäjälle. Ensimmäisiin lainatarjouksiin pääsee tutustumaan usein jo parissa minuutissa automatisoitujen hakemuskäsittelyiden ansiosta.

Jos lainatarjousten joukosta ei löytyisi itselle sopivaa vaihtoehtoa, voisi asian jättää siltä erää sikseen. Lainankilpailutuspalveluiden käyttäminen on nimittäin täysin ilmaista ja ei-sitovaa.

Tee siis huolellinen vertailu ja hae järjestelylaina vaikka tänään, niin voit maksaa sillä pois vanhat luottokorttivelat, osamaksusopimukset, pikavipit ja kulutusluotot.

Edullisimmalla järjestelylainalla pienennät sekä kuukausierää että velan kokonaiskustannuksia.

Saat liikennevälineen omiin nimiisi

Tämä kohta koskee kaikkia heitä, jotka ovat ostaneet ajoneuvon myyjäliikkeen kautta järjestyneellä osamaksusopimuksella.

Osamaksusopimuksella ostettu ajoneuvo on rahoitusyhtiön nimissä. Ostaja on sopimuskauden aikana ainoastaan ajopelin haltija. Tämä vaikeuttaa muun muassa ulkomaille matkustamista ja ajokin myymistä eteenpäin. Lisäksi osamaksusopimukseen voi sisältyä tiukkoja ehtoja, kuten vaatimus kaskovakuutuksesta.

Ajoneuvon saa omiin nimiin heti, kun osamaksusopimuksesta on päästy eroon yhdistelylainan avulla. Tämä helpottaa elämää monin tavoin. Kaskovakuutuksenkin voi niin halutessaan irtisanoa.