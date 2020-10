Markkinointitarvike.fi on on paino- ja messutuotteiden ammattilainen

Markkinointitarvike.fi on verkossa toimiva paino- ja messutuotteiden ammattilainen. Se on kokonaan suomalainen yritys, jolla on jo yli 5 000 tyytyväistä asiakasta.

Verkkokaupan taustalla toimii SB Ecommerce Group Oy, joka taas on suomalainen monialayritys. Osaamista ja kokemusta niin verkkokaupasta kuin paino- ja messutuotteista on siis runsaasti. Kaikki yrityksen työntekijät ovat alan ammattilaisia ja osaavat myös neuvoa asiakasta tuotteiden valinnassa. Apua kannattaa pyytää, sillä sitä osataan antaa.

Markkinointitarvike.fi päädyttiin perustamaan sen vuoksi, että Suomesta ei yksinkertaisesti löytynyt tarpeeksi laadukkaita markkinointivälineiden tuottajia. Verkkokauppa halusi tuoda muutosta tähän tarjoamalla asiakkaille jotakin sellaista, mitä aikaisemmin ei ollut saatavilla. Se on onnistunut tässä tavoitteessaan erinomaisesti.

Kun laadukkuuteen lisätään vielä kohtalainen hintataso, on loistava paketti koossa. Markkinointitarvike.fi haluaa olla Suomen edullisin paino- ja messutuotteiden myyjä. Laadusta ei kuitenkaan tingitä koskaan, sillä se on kaikista tärkein asia.

Kattava tuotevalikoima takaa tyytyväiset asiakkaat

Markkinointitarvike.fi-verkkokaupan tuotevalikoima on todella kattava. Sitä läpi käydessään asiakas jää pohtimaan, mikä olisi itselle paras vaihtoehto. Koska valikoimaa on niin paljon, voi apua kysyä verkkokaupan henkilökunnalta.

Henkilökunta selvittää asiakkaan tarpeet ja tilaisuuden luonteen. Niiden perusteella asiakkaalle voidaan suositella joitakin tiettyjä tuotteita. Asiakas voi toisaalta esittää myös oman budjettinsa, jolloin tuotteiden valinta voidaan tehdä sen perusteella. Pääsääntönä voi kuitenkin pitää, että jos verkkokaupasta ollaan tilaamassa ensimmäistä kertaa, kannattaa silloin kysyä apua.

Verkkokaupassa tuotteet on jaettu kätevästi jo valmiiksi eri kategorioihin. Näin mainostelineet, painotuotteet, pop-up-teltat kuin suojavarusteetkin löytyvät helposti.

Asiakkaat pystyvät tutustumaan haluamaansa kategoriaan ja rajaamaan pois sellaisia tuotteita, joille itsellä ei ole tarvetta. Esimerkiksi pop-up-telttojen kohdalla jaottelu on tehty vielä erikseen niin ammattilaisten kuin yksityisten käyttöön tuleviin telttoihin. Sen lisäksi vuokrateltat ovat asia erikseen. Jos siis tavoitteena on vuokrata teltta tilaisuutta varten, ei ostettavia telttoja tarvitse edes tutkia.

Suojavarusteet ovat nousseet tärkeään asemaan koronan levitessä maailmalla. Myös Markkinointitarvike.fi on panostanut suojavarusteisiin. Tärkeimpiä niistä ovat kassan suojapleksit ja maskit, joita löytyykin laidasta laitaan. Ammattilaiset voivat ostaa kerralla suurempia eriä suojavarusteita, jotta esimerkiksi tapahtumia voidaan järjestää turvallisesti.