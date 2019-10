”Meillä ei ole mitään sääntöjä”

Verkatehtaalla tarjoillaan lokakuun päätteeksi harvinaista herkkua, sillä yhdessä lavalle nousevat suomalaiset pianomestarit Iiro Rantala ja Olli Mustonen.

Rantalan mukaan idea yhteisestä keikasta on vaatinut vuosien kypsyttelyn, vaikka miehet ovat soittaneet yhdessä yhden keikan yli kymmenen vuotta sitten.

Verkatehtaalla pianistit improvisoivat yhdessä.

– Ollia on kiehtonut improvisaatio pitkään ja me olemme tavanneet sen parissa Musiikkitalon pianovarastossa, Rantala paljastaa nauraen.

Kahden täysin eri tyylilajin pianistien improvisointi kuulostaa äkkiseltään hankalalta, eikä Rantala sitä kielläkään.

Jazz-piireissä improvisaatiot lähtevät jostain pisteestä, sitten soittajat kiertävät omia reittejään ja päätyvät samaan teemaan tai sointuihin.

Klassisen musiikin pianistin kanssa toimitaan toisin.

– Nyt täytyy tunnustaa, ettei Ollin kanssa improvisoidessa ole mitään sääntöjä. Ja koen sen aivan mielettömän virkistävänä, Rantala hehkuttaa.

Rantala kuvailee heidän yhteisten improvisaatioiden muistuttavan 1900-luvun alun säveltäjien maailmaa. Hän heittää muun muassa Sergei Prokofjevin ja Béla Bartókin nimet ilmaan.

Verkatehtaalla iloittelu jätetään konsertin loppukruunuksi.

– Armahdamme kuuntelijoita ja myös itseämme, ja soitamme ensin omat osuutemme ja tietenkin yhteisiä kappaleita.

Miehet soittavat yhdessä Mozartia, Bartókia ja Debussya.

Iiro Rantala soittaa yksin Leonard Bernsteinia sekä vuodenaikaan sopivat October-ja November -kappaleensa uunituoreelta My finnish calendar -levyltään.

Olli Mustonen soittaa Jehkin Iivana -sonaattinsa.

Vaikka pianistit soittavat hyvin erilaista musiikkia, heillä on yhteinen työkalu: italialainen Fazioli-flyygeli. Fazioli soi myös Verkatehtaan konsertissa.

Suomessa on 15 Fazioli-flyygeliä, joista kolme löytyy Rantalalta ja Mustoselta.

– Minulle riittää yksi, mutta Ollilla on kaksi. Hämeenlinna seurakunnalla on muuten yksi Fazioli, Rantala lisää.

Rantala kuvailee Faziolia hyvin monipuoliseksi soittimeksi, joka pärjää isompien valmistajien soittimien puristuksessa.

– Juuri sen takia minä valitsin Faziolin, sillä se on pieni perheyritys, jonka perustaja Paolo Fazioli on edelleen elossa ja olen tavannut hänet, kuten Ollikin. Faziolissa, sekä soittimessa että yrityksessä on tarinaa. Sitä ei isojen soitinvalmistajien soittimissa välttämättä ole.

Verkatehtaalla nähdään ja kuullaan ainutlaatuinen ja monella tapaa ikimuistettava konsertti, joka yhdistää kaksi suomalaista pianon huipputähteä.

Tätä konserttia ei kannata jättää väliin.

Iiro Rantala ja Olli Mustonen Duo Verkatehtaalla torstaina 31.10. kello 19.