Mesimarja tuo Hämeenlinnan seudulle uudenlaista työkulttuuria – ”Meillä saa vaikuttaa siihen, missä ja milloin työskentelee”

Mesimarjan tarina alkoi, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä innostuneet Lauri Oksanen ja Ville Vuolukka yhdistivät osaamisensa.

Pirkanmaalla positiivista mainetta saanut Mesimarja tarjoaa palveluita yhä useammalla paikkakunnalla, nyt myös Kanta-Hämeessä. Alusta asti lupauksena on ollut tarjota aidosti välittävää hoitoa asiakkaille, ja työhyvinvointia tukeva yhteisö työntekijöille.

Hämeenlinnassa ensimmäiset työsopimukset on jo tehty ja uudet mesimarjalaiset aloittavat työnsä tammikuussa. Tarjolla on niin peruskotihoitoa ja tehostettua asumispalvelua kuin terveyskeskuspalveluita. Työpaikkoja on avoinna vielä kahdeksalle uudelle hoitajalle vakituisesti, osa-aikaisesti tai vaikkapa opiskelujen oheen.

Hyvinvointia ja joustavia työoloja

Uusia mesimarjalaisia kannustetaan mukaan uudentyyppisen toimintamallin avulla. Työ Mesimarjan riveissä on joustavaa ja hoitajat saavat itse vaikuttaa siihen, missä ja milloin he työskentelevät.

– Olemme työnantaja, joka mahdollistaa työn mukauttamisen kaikenlaisiin elämäntilanteisiin. Mesimarjalla työntekijä pääsee itse rakentamaan oman työaikataulunsa, Vuolukka kertoo.

Mesimarja-perheeseen kuuluu arvostava kulttuuri, jossa neuvoja ja apua on helppo pyytää ja saada.

– Hoitajat ovat meihin hyvin matalalla kynnyksellä yhteydessä. Yleensä myös parhaimmat ideat toiminnan kehittämiseen tulevat työntekijöiltä. Meille on tärkeää, että Mesimarja-perheessämme kaikki tulevat tutuksi toisilleen. Meillä on muun muassa kuukausittain virkistyspäiviä, joissa puhutaan kaikkea muuta kuin työasioita, Oksanen kuvailee.

Hyvinvointiin panostaminen näkyy myös tuloksissa.

– Kysyimme työntekijöiltämme nimettömästi, kuinka todennäköisesti suosittelisit Mesimarjaa työpaikkana ystävällesi asteikolla 1–10. Saimme yleisarvosanaksi 9,83, Oksanen sanoo ylpeänä.

Hyvinvoiva hoitaja huolehtii ja hoitaa paremmin. Oksanen ja Vuolukka tietävät, että hoitajia pitää arvostaa. Hoitajat tekevät tärkeää työtä, ja hoitajilla on oikeus saada se tuntea.

– Uskomme, että kun hoitaja viihtyy ja kokee, että hänen asiansa ovat hyvin, niin se näkyy hänen työssään aina asiakkaalle saakka ja asiakas saa parasta mahdollista palvelua. Meidän tehtävämme on mahdollistaa asiakkaillemme omassa kodissaan pärjääminen, ja joskus siinä on kysymys auttamisesta hyvinkin pienissä, mutta tärkeissä asioissa. Haluamme tarjota sellaista kotihoitoa, mitä toivoisi omalle äidille tai isälle, Oksanen ja Vuolukka vakuuttavat.

Teksti: Leena Roskala ja Tytti Wallenius

Katso videolta , millaista Mesimarjalla työskentely on: