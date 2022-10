Minkälainen ammatti sopii juuri sinulle ja mitä kaikkea sinun tulee tietää, kun menet töihin – kuusi kovaa faktaa työelämästä

Oletko menossa työelämään tai vaihtamassa ammattia? Edessäsi on valtava mahdollisuuksien meri, josta ammentaa. On myös hyvä tunnistaa, millaisin eväin työelämään kannattaa suunnistaa. Tätä kaikkea et ehkä vielä tiennyt!

Jos suunnittelet opintojasi, etsit ensimmäistä työpaikkaasi tai olet vaihtamassa alaa, muutama perusasia kannattaa pitää mielessä. Ensimmäinen niistä on oman ammattiliittosi jäseneksi liittyminen. Teollisuusliitossa jäsenyys maksaa vain yhden prosentin palkastasi ja saat sillä todella paljon. Lue lisää osoitteesta suntessi.fi.

Työehtosopimus eli TES on tärkeä!

Ammattiliitto on paljon enemmän kuin turva työttömyyden varalta. Tärkein jäsenetusi on työehtosopimus eli TES, jossa sovitaan muun muassa palkasta, työajasta, lomista, vapaapäivistä, työturvallisuudesta, sairausajan palkasta ja arkipyhäkorvauksista. Jos liitto ei neuvottelisi puolestasi, moni asia olisi toisin.

Kaiken takana on luottamusmies – hän edustaa sinuakin

Toinen tärkeä jäsenetusi on luottamusmies. Hän edustaa sinua ja muita työntekijöitä työpaikalla, toimii neuvottelijana, sopijana, sovittelijana ja tiedonvälittäjänä sekä auttaa kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa – nimensä mukaisesti aina luottamuksellisesti.

Turvallisesti työttömyyskassassa

Teollisuusliiton jäsenenä etuihisi kuuluu myös jäsenyys A-kassassa, joka huolehtii muun muassa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan ja vuorottelukorvausten maksamisesta jäsenille. Suuri työttömyyskassa on turvallinen, sillä on suuret resurssit, hyvä palvelu ja vakavarainen toiminta.

Työajalla voi kouluttautua – onko se tosiaan totta?

Opintovapaalaki takaa kaikille jäsenille oikeuden kouluttautua työajalla. Teollisuusliitolla on todella monipuolinen koulutustoiminta, tarjontaa riittää itse kunkin toiveisiin ja tarpeisiin. Lue lisää osoitteesta teollisuusliitto.fi/jasenyys .

Oletko koskaan miettinyt näitä ammatteja?

Kun etsit itsellesi ammattia, muista, että ammattien laari on laaja – huikeata ammattitaitoa löytyy niin työpöydän kuin turvaliivien takaa. Esimerkiksi Teollisuusliiton sopimusalojen perustutkinnot kattavat 18 eri alaa ja yli 60 ammattinimikettä! Voit olla vaikkapa ratsastuksenohjaaja, kalastaja, laborantti, avioniikka-asentaja, luonnonvaratuottaja, eläintenhoitaja, puutarhuri, puuseppä, artesaani, designtekstiilien valmistaja, suutari, ohjelmistokehittäjä, automyyjä, rikastaja, koneistaja, metsäkoneen kuljettaja, prosessihoitaja tai veneenrakentaja. Lue mielenkiintoisia uratarinoita osoitteesta tekijalehti.fi.

Suuruus on supervoima!