Mitä kulutusluottojen korkokaton päättyminen tarkoittaa kuluttajalle?

Suomessa asetettiin vuonna 2020 pikaisella aikataululla voimaan väliaikainen korkokatto, joka rajasi rahaluottona myönnettävien kulutusluottojen korot 10 prosenttiin. Samalla kulutusluottojen suoramarkkinointi kiellettiin kokonaan.

Korkokaton pyrkimys oli huolehtia siitä, että aggressiivisesti lainapalveluitaan markkinoivat yhtiöt eivät käyttäisi hyväkseen koronapandemien myötä mahdollisesti tukalaan taloustilanteeseen ajautuneita kuluttajia.

Alunperin vuoden 2020 loppuun asetettua korkokattoa päätettiin myöhemmin jatkaa aina tämän vuoden syyskuun loppuun saakka. Tätä kirjoittaessa väliaikainen korkosääntely on siis päättymässä alle kuukauden päästä.

Tässä artikkelissa on tarkoitus pureutua siihen, miten kuluttajan tulisi korkokaton päättymiseen suhtautua.

Lainavertailusivusto Vertailelainoja.fi selvitti elokuussa 2021 kulutusluottojen korkoja sekä digipankkien, että perinteisten kivijalkapankkien osalta. Koroissa oli suuria eroja siitäkin huolimatta, että kaikkia rahaluottoja koskee tällä hetkellä korkeintaan 10% korkokatto.

Korkotasoja tärkeämpää oli kuitenkin se, miten lainayhtiöt markkinoivat tällä hetkellä korkojaan, ja mitä siitä voi päätellä jatkoa ajatellen. Tästä lisää alla.

Joidenkin kulutusluottojen korko saattaa nousta lokakuussa

Vertailusivuston tekemässä selvityksessä oli mukana yhteensä 24 kulutusluottoa tarjoavaa rahoituslaitosta ja pankkia.

Yli puolet näistä markkinoi (eli piti verkkosivustollaan esillä) korkeintaan 10% korkoa lainatuotteelleen. Jotkut pankit, kuten Nordea, Osuuspankki ja virolainen BigBank olivat asettaneet korkonsa vielä alemmas, 7,9-8,9 prosenttiin.

Tärkein havainto kuitenkin oli, että lähes puolet, eli 11 lainantarjoajaa markkinoi sivustoillaan korkokatosta huolimatta jopa 20 % enimmäiskorkoa. Tämä ei tietystikään tarkoita sitä, että kyseiset yhtiöt toimisivat vastoin korkokattoon liittyvää lakia, vaan sitä, että hyvin todennäköisesti nämä toimijat tulevat lokakuussa 2021 palaamaan takaisin yli 10 koron lainojen tarjoamiseen.

Toinen oletus on, että korko tulee osassa syyskuuhun mennessä näiden yhtiöiden myöntämistä lainoista nousemaan. Väliaikainen korkokatto koski nimittäin vain korkokaton voimassaoloaikaa, ei sen jälkeistä aikaa.

Tämä tarkoittaa, että jotkut kuluttajat ovat saattaneet ottaa vuoden 2021 syyskuun loppuun mennessä lainoja pitkillä maksuajoilla ja nyt näiden luottojen korko on nousemassa koko laina-ajan loppuun.

Vertailelainoja.fi.n tekemään havaintoon tarttuivat monet uutismediat, kuten Uusimaa ja Vantaansanomat. Selvityksestä kiinnostuneet toimittajat pitivät koron yllättävää nousemista huolestuttavana.

Seuraavaksi käydään läpi, miten lainaa ottaneen ja lainaa vasta harkitsevan kannattaa tällä hetkellä toimia.

Miten velallisen kannattaa toimia?

Mikäli olet ottanut lainaa 1.1.2021-30.9.2021 välisenä aikana, lue ensimmäisenä lainasopimuksesi tarkasti läpi. Velallisen on tärkeä huomata, että vaikka olisi saanut lainaa korkeintaan 10% korolla, se voi lokakuussa jopa kaksinkertaistua.

Tämä ei kuitenkaan lain mukaan voi tulla kenellekään yllätyksenä, sillä lainantarjoajat ovat olleet velvoitettuja ilmoittamaan mahdollisesta koron noususta lainasopimuksessa. Luotonantajia on kehoitettu ilmoittamaan asiasta selkeästi ja varoituslauseen- tai merkin kera. Kaikki lainan ottajat eivät kuitenkaan välttämättä kyseistä ilmoitusta ole varoituksista huolimatta huomanneet.

Kohta jota lainasopimuksesta kannattaa etsiä ilmoittaa esimerkiksi näin: “huomaathan, että lainan korko palaa 1.10.2021 sopimuksen mukaiselle tasolle”.

Mikäli mitään tällaista tietoa ei lainasopimuksesta löydy, voit olla huoleti. Korko on pysyvästi alle 10% tasolla aina laina-ajan loppuun.

Jos havaitset sopimuksesta, että korko on nousemassa, voit toimia seuraavilla tavoilla:

voit kilpailuttaa lainasi uudelleen heti lokakuun alussa ja yrittää löytää markkinaehtoisesti edullisemman koron lainan, jolla maksaa pois vanha kallistunut kulutusluotto

voit yrittää nopeuttaa maksutahtiasi ja pyrkiä kallistuneesta luotosta nopeammin eroon

Miten lainan ottoa harkitsevan kannattaa toimia?

Jos vasta harkitset lainan ottamista, sinun ei tietystikään pidä huolehtia yllättävästä korkojen noususta.

Mikäli lainan tarve on akuutti, juuri nyt voi olla hyvä aika hakea kulutusluottoa. Osa rahoituslaitoksista on tarjonnut edullista lainaa koko korkokaton ajan ilman, että sopimuksiin on asetettu nousupykälää korkeampaan korkotasoon.

Syyskuun aikana solmituissa lainoissa tulee kuitenkin olla erityisen tarkkana siitä, että ne eivät sisällä koron nousua jo lokakuun alusta. Mikäli otat lainaa esimerkiksi viiden vuoden maksuajalla, ei vajaan kuukauden edullinen korko juurikaan hyödytä,, mikäli laina-ajasta valtaosa maksetaan kuitenkin suurempaa korkoa.

Voit myös rauhassa odotella lokakuun puolelle ja katsoa, miten pankit ja rahoituslaitokset reagoivat korkokaton poistumiseen.

Lainan voi kilpailuttaa myös korkokaton päättymisen jälkeen ja siten varmistua siitä, että lainasopimus ei sisällä muutoksia korkotasossa.

Yhteenveto

Koronapandemian myötä asetettu korkokatto ja sen jatko aiheuttivat paljon hämmennystä ja epäselviä tilanteita lainamarkkinoilla.

Varovasta voisi olettaa, että kaikki lainaa ottaneet kuluttajat tuskin ovat ottaneet tarkasti selvää siitä, minkälaisen korkosääntelyn alla oma laina kullakin hetkellä on ollut. Erityisesti korkokaton väliaikaisuus on ollut asia, joka on saanut aikaan epätietoisuutta oman rahoituksen ehdoista.

Lokakuussa palataan takaisin syyskuussa 2019 asetettuun pysyvään korkosääntelyyn, jossa lainan nimelliskorko saa olla korkeintaan 20%. Tämä tulee osaltaan selkeyttämään tilannetta.

Oikeusministeriö on kuitenkin jo asettanut työryhmän tutkimaan mahdollisuuksia kuluttajaluottojen pysyvän sääntelymuutoksien tekemiseen. Työryhmä työskentelee 28.2.2022 loppuun saakka, jonka jälkeen ehdotetut muutokset päätyvät lopulta eduskunnan käsittelyyn.

Voi siis olla, että vuonna 2022 Suomessa siirrytään jälleen uuden sekä pysyvän korkokaton ja markkinointisäännösten alaisuuteen.