Miten älysopimukset vaikuttavat lainamarkkinoihin?

Älysopimukset ovat koodinpätkiä, jotka on tallennettu lohkoketjuun. Se on nimensä mukaisesti sopimus, joka on solmittu kahden osapuolen välille, mutta älysopimukseen voidaan ohjelmoida erilaisia ehtoja, joita se noudattaa automaattisesti. Älysopimuksien odotetaan mullistavan monia toimialoja, kuten lainamarkkinoita.