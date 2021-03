Noutoruokaviikoista vaihtelua arkeen

Voisihan sitä voivotella, ettei hallitus taaskaan erotellut yökerhoja ja baareja ruokaravintoloista tai lounaspaikoista.

Tai että sulkutoimet riepottelevat ravintola-alaa niin pahasti, että kipeää tekee melkeinpä maakunnasta, kaupungista ja kylästä riippumatta. Voivottelun sijaan Hämeen Sanomat kannustaa ihmisiä ottamaan take away -viikoista kaiken mahdollisen irti.

Noutoruokaviikoilla voi nimittäin helposti tehdä kierroksen sellaistenkin makujen maailmoihin, joissa tavallisesti ei tule käytyä – ja tukea näin oman vakiolounaspaikan lisäksi lähiseudun muita ravintoloita.

Ja etätyöarkeen take away -ruoka tuo vähintään kaivattua vaihtelua. Valinnanvaraa löytyy edelleen runsaasti, vaikka osa ravintoloista on nyt kokonaan kiinni.

Ruoan ja juoman ulosmyynnillä ravintolat yrittävät paikata taloudellisia menetyksiään edes hieman. Osa kuluista juoksee yhä, vaikka ulko-ovi olisi takalukossa ja työntekijät lomautettuina.

Ravintola- ja matkailuala on jo ottanut vuoden verran pahasti osumaa. Nyt ravintolat menevät kiinni paljon huonommassa jamassa kuin viime keväänä. Talouspuskureita ei monessa tapauksessa ole enää jäljellä.

Esimerkiksi Suomen Yrittäjien asiantuntijan Karoliina Katilan mielestä ravintoloiden tila on nyt aivan erilainen kuin viime keväänä.

Katila muistuttaa myös, että ravintolarajoituksia on ollut jo hyvin pitkään, ja mitä pitempään ne ovat käytössä, sitä vaikeammaksi tilanne syvenee.

Kaiken kukkuraksi päättäjien kovin poukkoileva tiedottaminen asiassa ei varsinaisesti ole helpottanut ravintolayrittäjien tilannetta, päinvastoin.

Epätavallisina aikoina tarvitaan epätavallisia kampanjoita. Sellainen tämä take away -viikkojen mukanaan tuoma vetoomus varmasti on.

Kampanja lanseerataan haastavien poikkeusolojen aikana ravintoloiden sulkupäivänä numero yksi. Lähiseudun palvelut voivat säilyä vain, jos niitä käytetään.

Kiitos, kun tuet paikallista.

Hämeen Sanomat

Take away -viikot



Pizzeria Melodi

Turuntie 4-6, Hml

03 6166004

melodi.fi

Turuntie 4-6, Hml03 6166004

Cafe bar Hoffi

Palokunnankatu 9, Hml

040 451 6677

hoffi.fi

Palokunnankatu 9, Hml040 451 6677

Lounasmesta

Putkitehtaantie 4b, Hml

050 339 5807

lounasmesta.fi

Putkitehtaantie 4b, Hml050 339 5807

Kotipizza

Hätilänkatu 2, Hml

020 771 6126

Katsastumiehentie 6, Hml

040 7755115

kotipizza.fi

Hätilänkatu 2, Hml020 771 6126Katsastumiehentie 6, Hml040 7755115



Maaritin lounaskulma

Kasarmikatu 23, Hml

040 595 1468

maaritinlounaskulma.fi

Kasarmikatu 23, Hml040 595 1468

Topcapi

Parolantie 10, Hml

03 612 1913

ravintolatopcapi.fi

Parolantie 10, Hml03 612 1913

Myllytupa

Myllärinkatu 9, Hml

03 570 9371

myllytupa.fi

Myllärinkatu 9, Hml03 570 9371

Star Pizza Kebab

Aulangontie 18, Hml

045 77305622

starpizzakebab.fi

Aulangontie 18, Hml045 77305622



Berfin Pizza-Kebab

Turuntie 8, Hml

044 3036940

berfin.fi

Turuntie 8, Hml044 3036940

Thai-ravintola Sawaddee

Sibeliuksenkatu 13, Hml

0440 737 007

sawaddee.fi

Sibeliuksenkatu 13, Hml0440 737 007

Cantina Pannuhuone

Kaivokatu 9, Hml

050 577 3757

cantinapannuhuone.fi

Kaivokatu 9, Hml050 577 3757

Kerho-ravintola

Poltinahontie 11, Hml

045 7732 1332

hpk.fi

Poltinahontie 11, Hml045 7732 1332



Neljä Oravaa

Hauhontie 17, Hauho

03 675 1149

neljaoravaa.fi

Hauhontie 17, Hauho03 675 1149

Artesaanileipomo Tuulosrievä

Syrjäntaantie 58, Tuulos

044 543 3822

tuulosrieva.fi

Syrjäntaantie 58, Tuulos044 543 3822

Ravintola OM

Visamäentie 33, Hml

050 463 5552

ravintolaom.fi

Visamäentie 33, Hml050 463 5552

Pancho Villa

Sibeliuksenkatu 11, Hml

050 4341888

panchovilla.fi

Sibeliuksenkatu 11, Hml050 4341888