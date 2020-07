”Omalla lähikaupalla on tärkeä merkitys” – Antero Antin on asioinut Artjärven Salessa vuosikymmenten ajan

– Jos paikkakunnalla on oma kauppa, on sen palveluja käytettävä mahdollisimman paljon.

Artjärveläinen Antero Antin tietää, mistä puhuu: hän on nähnyt omin silmin, miten oman kylän kauppojen toiminta on vähitellen hiipunut.

– Tulin vaimoni kanssa tänne Artjärvelle vuonna -57, ja vuosina -57–60 Artjärvellä oli kaikkiaan 17 kauppaa. Nyt meitä palvelee Artjärven Sale.

Postinkin palvelut ovat poistuneet kylältä.

– On meillä yksi pakettiautomaatti. Tosin nyt, kun nettikauppaa on käyty ahkerasti, niin minäkin olen joutunut jokusen kerran hakemaan paketin Orimattilasta, kun meidän oma automaattimme on ollut täynnä, kertoo Antero.

Apteekki kylältä kyllä löytyy. Antero arvelee, että Artjärven väestörakenteella on ollut apteekkipalveluiden säilymiselle merkittävä vaikutus.

Sujuvaa asiointia

Antero Antin asioi suunnilleen kerran viikossa tutussa Sale-lähimyymälässään. Kauppamatkaa hänelle kertyy tarkalleen ottaen 2 kilometriä ja 650 metriä suuntaansa.

– Omalla lähikaupalla on tärkeä merkitys. Jos jotain loppuu, niin voi hakea saman tien täydennystä. Täältä saa peruselintarvikkeet – kaiken, mitä tällä iällä tarvitsee, toteaa Antero.

Hän laatii kauppalistan valmiiksi jo kotona ja listaa tuotteet lapulle siinä järjestyksessä, kun ne kaupassa tulevat vastaan – ellei tuotteen paikka ole vaihtunut.

– Sitä tulee joskus leikin päiten sanottua näille meidän omille myyjättärillemme, että mitä varten te menitte taas vaihtamaan tuotteen paikkaa, Antero hymyilee.

Vaikka kaikki tuotteet eivät ihan aina löydy omilta paikoiltaan, niin Antero pitää tutussa kaupassa asioimista sujuvana.

– Jos joskus joutuu menemään vieraaseen kauppaan, niin tulee käveltyä kilometri ennen kuin löytää hakemansa, hän virkkoo.

Anteron kauppalistalta löytyy aina muun muassa leipää, maitoa, vihanneksia ja nykyään myös kahvijogurtti.

– Vaimoni on niin ihastunut siihen. Myös Oolannin omenamehulaatikko on hyvä keksintö. Mehu on hyvänmakuista, joskin vaimolleni minä sitä pääasiassa vien – itselleni teen tuoppikaljan, Antero nauraa ja jatkaa pilke silmäkulmassa:

– Meillä on vaimon kanssa työnjako. Minä tuon kaupasta tavarat ja hän tarjoilee ne minulle pöytään.

Kohtaamisia kaupassa

Tätä nykyä Orimattilan kaupunkiin kuuluvalla Artjärvellä asuu suunnilleen 1 500 asukasta. Menneinä vuosikymmeninä luku oli jopa yli kaksinkertainen.

– Parhaimmillaan täällä on ollut noin 3 500 asukasta. Toki Artjärvellä on jonkin verran kesämökkejä, ja varmasti myös mökkiläiset käyvät meidän Salessa ja auttavat osaltaan kauppapalveluiden paikkakunnalla pysymistä.

Anterolla on ollut keskeinen rooli oman kylän toiminnassa. Hän on muun muassa ollut mukana pankki-, luottamus- ja metsästysseuratoiminnassa sekä toiminut pitkään opettajana – yhä edelleen hän törmää kylällä tämän tästä omiin vanhoihin oppilaisiinsa.

– Sen olen kokenut positiiviseksi, ettei yksikään vanhoista oppilaistani ole tullut nyrkit pystyssä vastaan. Välit ovat säilyneet, veistelee Antero.

Hän törmää entisiin oppilaisiinsa ja kylän muihin tuttuihin usein juuri kaupassa asioidessaan. Oman kaupan henkilökuntakin on tullut Artjärven miehelle hyvin tutuksi.

– Jos tänne tulee oudompi myyjätär, niin minä selvitän pian, kuka hän on. Jotkut sanovat sitä uteliaisuudeksi, mutta minä kutsun sitä mieluummin tiedonhaluksi.

Näin varmasti onkin; onhan Antero entinen opettaja.