Parasta paikallista Orimattilan puutarhalta: Varpioiden perheyrityksessä ei tingitä laadusta eikä aidosta vuorovaikutuksesta asiakkaiden kanssa

– Laatu on meille tärkeä kriteeri. Jos vastaamme asiakkaan odotuksiin tai pystymme ylittämään ne, olemme onnistuneet, toteaa Varpio Puutarhan yrittäjä Hannu Varpio.

Orimattilassa toimiva perheyritys ei tyydy vain puhumaan arvoistaan, vaan näyttää ne toteen omien tekemistensä kautta.

– Lähellä olevien kumppaneidemme kanssa tehtävä yhteistyö on meille hyvin tärkeää. Käytämme mahdollisuuksiemme mukaan paikallisia palveluja, esimerkiksi lähialueen tavarantoimittajia, Hannu antaa esimerkin.

– Käytän itsekin mahdollisimman paljon lähialueen palveluja, koska silloin tiedän varmuudella, mitä saan. Samasta syystä haluan tarjota myös omille asiakkaillemme ja muille kumppaneillemme paikallisia tuotteita ja palvelua, hän jatkaa.

Läpinäkyvä toiminta ja asiakaslähtöisyys ovat niin ikään Varpio Puutarhan toiminnan ytimessä. Hannu ja hänen poikansa Tuukka Varpio, tuleva yrittäjä, korostavat avoimuuden merkitystä kaikessa omassa toiminnassaan.

– Luotettavuus on yksi tärkeä tekijä, kun puhutaan paikallisuudesta. Uusien pakkaustemme ansiosta olemme päässeet vielä piirun verran lähemmäs asiakkaitamme: pakkausten kyljestä löytyy meidän omat naamamme ja numeromme. Meille voi siis antaa helposti suoraa palautetta, Tuukka hymyilee.

– Palautteen avulla pystymme kehittämään edelleen toimintaamme, Hannu lisää.

Varpio Puutarhan tuoreessa ja monipuolisessa valikoimassa on tällä hetkellä reilut 40 tuotetta. Yrteistä eniten myydään basilikaa, ja Varpion punaposkiset tomaatit saavat myös usein spontaania kiitosta.

Puhdasta ja tuoretta

Varpio Puutarhalla käytetään pääasiassa biologista torjuntaa.

– Käytämme tosi vähän keinotekoisia kasvinsuojeluaineita, kertoo Tuukka.

– Kun opettelee biologisen torjunnan kunnolla, saa paljon paremman lopputuloksen. Ja vaikka se maksaa, on sadon hävikki lopulta pienempi, jatkaa Hannu.

Varpio Puutarha -tuotteissa näkyy ja tuoksuu tuoreus: tänään iltapäivällä kerätyt vihannekset ovat heti huomenna myynnissä paikallisissa kaupoissa.

Osuuskauppa Hämeenmaa on yksi Varpio Puutarhan pitkäaikaisista kumppaneista. Orimattilalaisen puutarhan tuotteita löytyykin suuresta osasta Hämeenmaan markettoimipaikkoja.

– Kun kasvien kanssa ollaan tekemisissä, pitää omaa toimintaa jatkuvasti kehittää. On ollut hienoa, että olemme päässeet tekemään Hämeenmaan asiantuntijoiden kanssa yhteistyötä myös toiminnan kehittämisen osalta, mainitsee Tuukka.

Omassa porukassa monipuolista osaamista

Varpio Puutarha työllistää pääasiassa viitisentoista työntekijää, ja sesonkiaikana lukumäärä nousee noin 20:een.

– Sesonki käynnistyy tammikuun puolivälissä, ja paras sesonkiaika jatkuu siihen saakka, kun ensimmäiset avomaavihannekset ilmestyvät kauppoihin, Hannu kertoo.

Vielä noin vuosi sitten Varpio Puutarhalla oli kasvihuoneet Orimattilan lisäksi Virkkalassa, mutta nyt toiminta on keskitetty Orimattilaan.

Yrityksessä on tällä hetkellä neljä niin sanottua vastuuhenkilöä, joiden osaamiset yhdistämällä on saatu aikaiseksi todellinen tehotiimi: Hannun ja Tuukan lisäksi vastuuhenkilöihin lukeutuvat Iitu Ylönen ja Konsta Karvonen.

– Iitu on meidän työnjohtajamme: Hän organisoi hommat ja tekee muutenkin ihan kaikkea. Iitu on tällä hetkellä ihan korvaamaton. Konsta puolestaan on työskennellyt kokkina Helsingin tunnetuissa ravintoloissa. Hän on kehitellyt kaikki meidän omat reseptimme, Hannu kehuu.

Varpio Puutarhan kuvalliset reseptit löytyvät kootusti yrityksen nettisivuilta. Kuvien herkulliset annokset on kokannut ja sommitellut Konsta, ja kuvaaminen on ollut Varpiolle freelancerina töitä tekevän Maija Mattilan vastuulla.

– Maija opiskelee graafista suunnittelua. Hän on myös suunnitellut uuden ilmeemme ja pakkauksemme sekä kehitteillä olevat uudet nettisivumme, Tuukka kertoo.

Varpio Puutarhalla on takanaan jokunen haastavampi vuosi, mutta viimeisen vuoden aikana toiminnalle on onnistuttu ottamaan uusi suunta.

– Olemme päässeet oikealle tielle, ja olemme omaan asemaamme paikallisena lähituottajana tyytyväisiä, Hannu toteaa.