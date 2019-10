Pauli Hanhiniemi: ”Emme yritä olla mediaseksikkäitä, olemme seksikkäitä”

Kolmas Nainen on keikkaillut kesästä lähtien ympäri Suomea ja yleisön vastaanotto on ollut mairitteleva. Suurin osa keikkojen lipuista on myyty ennakkoon loppuun.

Myös Verkatehtaan marraskuinen keikka on myynyt erittäin hyvin, ja vapaita lippuja on jäljellä enää muutamia.

– Aika on puolellamme. Keikkaileminen ja kitaralla räimiminen ja vonguttaminen on parasta, mitä tiedän. On hauskaa, että yleisökin nauttii, koska niin mekin nautimme, Hanhiniemi kommentoi suosiota.

Ei monimutkaisia reseptejä

Kitarat ovat pääosassa Kolmannen Naisen tuoreella Linjassa-levyllä, joka ilmestyi lokakuun puolessavälissä.

Populaarimusiikissa sähkökitarat eivät ole tällä hetkellä muodikkaita, mutta se ei monissa liemissä keitettyä Hanhiniemeä hetkauta.

– Emme yritä olla mediaseksikkäitä, me olemme seksikkäitä, Hanhiniemi lohkaisee ja nauraa päälle.

Yhtyeen kymmenes studioalbumi Linjassa sisältää musiikkia, jonka tunnistaa nopeasti yhtyeen tuotannoksi, mutta sen tekemiseen ei tarvita monimutkaista reseptiä.

– Kai sitä sitten omaksi tyyliksi voi sanoa, kun tarpeeksi kauan tekee sinnikkäästi sitä, minkä kokee omakseen.

Heijastuksia menneistä ajoista

Pauli Hanhiniemi myös kuulee uudella levyllä heijastuksia menneistä ajoista.

– Kun kuuntelen uuden levyn nimibiisiä, ajattelen, että se voisi olla Tiheän sisään -levyltä. Jotenkin se vie niihin aikoihin, Hanhiniemi pohtii vuonna 1992 ilmestynyttä levyä.

Studiossa tai treenikämpällä bändi ei suunnittele tekemisiään, vaan kaikki tapahtuu melkein kuin itsestään.

– Meillä on voimakas perinne siihen, että jokainen jotenkin tuntee sen oman hetkensä. Jokainen tietää sen, milloin on oma vuoro, oli kyse sitten mistä soittimesta tahansa.

Kokeneiden miesten kuntaliitos

Keikkailu vanhalla tutulla porukalla on nautittavaa, vaikka erilaista kuin ennen.

– 80-luvun jälkeen muutimme kaikki Alavudelta eri puolille Suomea, joten nykyisin keikoille tullaan useilla eri kyydeillä. Se on meidän kuntaliitoksemme , Hanhiniemi kertoo.

Mutta vaikkei samassa keikkabussissa enää usein istutakaan, toveruutta ja yhteisöllisyyttä porukalla on riittämiin.

– Meillä on vanha tuttu kaarti koossa, ja yhteisiä kilometrejä ja kokemuksia on niin paljon, että olemme välittömästi samalla aaltopituudella kun kokoonnumme.

Kolmas Nainen Verkatehtaalla keskiviikkona 20. marraskuuta kello 20.