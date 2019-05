Pikalainojen ja vakuudettomien lainojen korkokatto muuttuu

Vakuudettomien lainojen ja nopeasti tilille maksettavien pikalainojen kysyntä on kasvanut koko 2000-luvun. ”Pikavipiksi” kutsuttu vakuudeton ja ilman takaajia, netin kautta myönnettävä nopea pikalaina, on muodustunut keskeiseksi kotitalouden rahoitusmuodoksi.

Lisääntynyt velkaantuminen on aiheuttanut huolta Suomen Pankin lausunnoissa. Velan lisääntyminen on pääasiassa kasvanutta asuntolainakantaa, mutta myös avoimien kulutusluottojen määrä on tasaisesti kasvanut. Kotitalouksien kantokyky aiheuttaa yleistä huolta yleisen korkotason kääntyessä jälleen nousuun.

Pikalaina-alaa on säännelty aiemminkin. Vuonna 2013 voimaanastunut korkokattosääntö, muokkasi luottojen todellisia vuosikorkoja. Korkokatto todelliselle vuosikorolle asetettiin 50%:iin alle 2000 euron lainoille. Päättäjien näkökulmasta tätä isompien lainojen kulutaso ei olisi yli 50%:n korolla kilpailukykyinen ja kysyntä putoaisi – isompia lainoja ei tarvitsisi erikseen säädellä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan pienemmissä luotoissa alaa valtasivat erilaiset yli 2000 euron luottotilipohjaiset pikavipit, joiden korko oli reilusti yli 50%:in.

Isompien lainojen takaisinmaksuaika on niin pitkä, että todellisen vuosikoron laskentakaava ei tosiasiassa erottele luoton hintaa suhteessa pienempään luottoon tai varsinaisesti suojele kuluttajaa. Suurempi lainasumma yli 30% korolla on edelleen puhtaissa euroissa aivan yhtä kallis kuin pienempi korkeakorkoinen luotto.

Vuoden 2019 keväällä eduskunta äänesti uuden korkokattolain puolesta. Uudessa laissa todellinen vuosikorko ei enää sido luottokustannuksia. Nimelliskorko asetetaan maksimissaan 20%:iin ja kuluraja on 0,0001% avoimelle lainasummalle per päivä.

Maksimikuluraja vuodessa perittäville kuluille asetettiin 150 euroon. Laki tulee voimaan vuoden 2019 syksyllä. Uusi laki tasapuolistaa eri lainatuotteilta perittäviä kustannuksia ja tekee lainatuotteista ja alasta läpinäkyvämmän. Luottojen merkittävästi heikompi tuotto-odotus tulee vaikuttamaan lainanmyöntökriteereihin tiukentavasti.

Pikalainaa heti tilille – kysyntä ei häviä

Pikalainaa heti tilille haetaan jatkossakin. Kysyntä ei korkokattojen muutoksista huolimatta muutu. Osa kotitalouksista joutuu vääjämättä miettimään, miten kuluja rahoitetaan tästä eteenpäin. Laskut tulevat postilaatikosta aivan samalla tavalla kuin lakia edeltäneellä ajalla.

Taloutensa asiallisesti hoitaneet pääsevät nauttimaan hyvää asiakasta kohden tiukentuvasta kilpailusta ja uuden korkokaton määrittämästä matalasta kustannustasosta. Heikommassa asemassa olevat voivat joutua maksuvaikeuksiin, mikäli taloutta on epätoivoisesti rahoitettu päällekkäisillä lainoilla. Tätä vaikutusta pikalainoihin kohdistuvalla säännöksillä ei ole otettu huomioon. Keinot velallisten auttamiseksi ovat vähissä, mikäli syyskuussa voimaantulevan lakiuudistuksen myötä velkaneuvonnan resursseja ei lisätä.

Pikalaina tai pikavippi tulkitaan usein vääjäämättä hyvin korkeakorkoiseksi luotoksi. Pikavippi on synonyymi netin vakuudettomalle luotolle. Hyvää pikavippiä ei median mukaan ole olemassakaan. Kyse on kuitenkin vain rahasta, toisella luotto on lompakossa kortilla, toisella rahana. Nykyäänkin edullisen pikalainan saa alle 10% korolla ja pitkällä maksuajalla. Vakuudeton laina on rahoitusmuotona tullut jäädäkseen, eikä sen kysyntä ole vähenemässä.

Yhdistelylainat säilyvät ennallaan

Yhdistelylaina on tuote, jolla vanhat kalliskorkoiset pikalainat voi rahoittaa uudelleen yhdeksi edulliseksi luotoksi. Tuleva korkokatto ei juurikaan vaikuta yhdistelylainojen hinnoitteluun. Nettipankit ovat jo vuosia tarjonneet isompia kulutusluottoja alle 20% koroilla asiakkailleen netin välityksellä. Lainasummat ovat jatkaneet vääjäämätöntä kasvua, eikä kustannuksissa ole juurikaan tapahtunut muutosta.

Lainojen yhdistäminen on ollut erityisen suosittua viime vuosina. Lainojen kilpailuttamiseen erikoistuneet yritykset ovat ostaneet mediatilaa ja luoneet kokonaan uuden toimialan. Kuluttajalle tämä on ollut toivottu uudistus kirjavalla rahoitusalalla. Yhdellä hakemuksella on voinut kilpailuttaa kaikki alan toimijat ja vertailla lainojen ehtoja läpinäkyvästi. Lainojen yhdistäminen yhdistelylainalla on kuluttajalle aina maksutonta ja verailun tekeminen vie vain minuutteja.

Arkiraha.fi on palvelu, jonka avulla voit hakea juuri sinun tiedoillasi myönnettävän edullisimman vakuudettoman lainan. Kilpailuttamme lainayhtiöt ja lainojen kilpailuttajat puolestasi ilmaiseksi. Välitämme niin nopeita pienempiä luottoja kuin isompia yhdistelylainoja – kokeile ja tarkista oma korkotasosi!

https://www.arkiraha.fi