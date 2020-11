Preeco.fissä säästät ja shoppailet!

Preeco.fi edustaa kaikkea sitä, mitä yrittäminen parhaimmillaan on. Se on jo itsessään ikään kuin tarina suomalaisten sisukkuudesta ja itseensä uskomisesta. Preeco.fi:n ensimmäisiä askelia otettiin vuonna 2011. Tuolloin koulukaverukset tilasivat suuremman erän kalastustarvikkeita ja päättivät alkaa myymään netissä ylimääräiseksi jäänyttä tavaraa. Kauppa kävikin harvinaisen hyvin, joten jo seuraavana vuonna samaiset kaverukset päättivät perustaa yrityksen myydäkseen tavaraa ammattimaisemmin. Preeco perustettiin siis vuonna 2012. Näin kaverusten harrastus oli muuttunut työksi, josta alettiin saamaan oma toimeentulo.

Yrityksen perustaja ja nykyisin markkinointipäällikkönä työskentelevä Henrik Viitala halusi jättää hinnoista pelivaran pois. Suomessa myytävissä tuotteissa on nimittäin runsaasti ilmaa, jolloin yritykset tekevät toki suurempaa voittoa, mutta samalla kuluttajat maksavat ylihintaa. Preeco.fi:n ajatusmaailmaan tämä ei sopinut. Sen sijaan yritys on halunnut alusta alkaen tarjota kuluttajille erinomaista laatua kohtuulliseen hintaan.

Mitä Preeco.fi:stä voi tilata?

Preeco.fi:n ensitaipeleen aikana verkkokauppa möi kalastustarvikkeita. Toki niitä on yhä edelleen myynnissä, mutta sittemmin verkkokauppaan on tullut paljon muitakin tuotteita. Kaiken kaikkiaan verkkokaupasta löytyy yli 5 000 erilaista tuotetta. Koska tuotteita on niin valtava määrä, on ne jaoteltu eri kategorioihin. Pääkategorioihin kuuluvat ajoneuvot, lastentarvikkeet, koti ja sisustus, lemmikkitarvikkeet, urheilu ja vapaa-aika, piha ja puutarha sekä työkalut ja -laitteet. Pääkategorioiden lisäksi kannattaa tutustua alennushintaisiin tuotteisiin, joiden joukosta voi tehdä löytöjä.

Preeco.fi on panostanut asiakkaiden tyytyväisyyteen myös muuten kuin laajan tuotevalikoiman ja edullisen hintatason kohdalla. Asiakas voi aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, mikäli tilauksen kanssa on ongelmia. Rikkinäiset tuotteet voi toimittaa takaisin, jolloin tilalle saa korvaavan.

Preeco.fi myöntää tuotteilleen myös takuun, joka tulee kuitenkin selvittää kunkin tuotteen kohdalla erikseen. Takuuajat vaihtelevat tuotteesta riippuen.

Preeco.fi pystyy panostamaan asiakkaaseen ja palvelemaan asiakkaita monella eri tavalla. Sen toimintatapa on ollut yksi niistä seikoista, joihin asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Koska verkkokauppoja on paljon ja kilpailu on kovaa, yrityksen on pystyttävä erottumaan edukseen. Preeco.fi on pystynyt tekemään näin, joten siinä on yksi syy sille, miksi kyseinen verkkokauppa on niin suosittu, eikä suosiolle näy loppua.