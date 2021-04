Putkimiehen voi tilata nyt netissä

Kantaputken asiakas voi nyt tilata vaikkapa keittiöhanan ja sen asennuksen haluamanaan aikana nettisivujen kautta. Yritys on alallaan aivan ensimmäisten joukossa tarjoamassa tällaisen mahdollisuuden.

– Kyselyitä on tullut siitä, voisiko asennuksen tehdä kello 16:n jälkeen, jolloin asiakkaan ei tarvitse lähteä töistä kesken työpäivän aukomaan ovia. Nykyisin asennuspalvelua saa myös neljän jälkeen arkena, ja suunnitelmissa on laajentaa sitä viikonloppuihin, talotekniikkatöiden työnjohtaja Mikko Eerikäinen kertoo.

Kantaputken verkkosivuilta tilaamalla saa laajempiakin kokonaisuuksia, esimerkiksi lämminvesivaraajat, lämmitysjärjestelmän vaihdot ja omakotitalon putkiremontit. Palvelua laajennetaan kysynnän mukaan. Jos tilaaja tarvitsee asiointiinsa ja valintoihinsa apua, sitä saa myymälähenkilökunnalta.

– Sivulla on yhteydenottoa varten pikalinkki. Jättämällä yhteystiedon olemme asiakkaaseen yhteydessä hänen toivomallaan tavalla. Asiakas voi myös tulla tutustumaan tuotteeseen myymäläämme, Eerikäinen sanoo.

Eerikäisen mukaan nettitilauspalvelun rakentaminen ei ollut ihan yksinkertaista, koska LVI-alalla kyse on päinvastaisesta toiminnasta kuin esimerkiksi parturi-kampaamoissa, joihin asiakas menee itse varaamanaan aikana. Putkimiehet taas menevät asiakkaan luo.

– Kehitämme nettipalvelua edelleen, ja otamme asiakkaiden toiveita vastaan. Nyt on kokeilu-ja lanseerausvaihe menossa, hän sanoo.

Kokemuksesta on huomattu, että yhteydenottoja tulee paljon myös iltaisin ja viikonloppuisin, kun ihmisillä on aikaa miettiä kotiin liittyviä tarpeita. Nettitilaukset helpottavat tilannetta puolin ja toisin.

Viime aikoina ihmiset ovat innostuneet remontoimaan kotiaan, ja se näkyy Kantaputkenkin tilauksissa. LVI-palvelujen kyselyjä on lisännyt selvästi myös se, että on kiinnostuttu hakemaan energia-avustusta esimerkiksi aikomuksena vaihtaa öljylämmitys maalämpöön.

– Tarjouskyselyitä tulee koko ajan vaihtoehtoisista lämmitysmuodoista, muun muassa maalämmöstä ja ilmavesilämpöpumpuista. Jos verrataan vaikka parin vuoden takaiseen tilanteeseen, kyselyt ovat moninkertaistuneet, Eerikäinen kertoo.

Kantaputken myymälässä, osoitteessa Parolantie 68, käy Eerikäisen mukaan paljon mökkiläisiä, jotka suunnittelevat mökkiensä remontteja.

– Asiakkaamme ovat tosi tyytyväisiä siitä, että heitä opastaa ja tuotteita myy ammattitaitoinen henkilökunta, joka ymmärtää tuotteista ja osaa auttaa niiden asennuksessa. Se on meidän valttikorttimme. Monet haluavat tehdä jotakin itsekin, ja me annamme mielellään neuvoja myös siihen. Tervetuloa palveltavaksi myymälään ja verkkosivuillemme, Eerikäinen toivottaa.