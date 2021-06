Rahoitusvaihtoehtoja yrityksen heikkoihin hetkiin

Joskus yrityksen akuutit kassanhallinnan ongelmat iskevät yllättäen. Palkkojen maksu oikeaan aikaan, varaston täydennys tai uuden koneen tai laitteen uusiminen vaativat nopeita ratkaisuja. Hyvä talouden suunnittelu on yritystoiminnan kannalta ensisijaista, mutta välillä tarvitaan myös joustavia ratkaisuja hankalien tilanteiden ylittämiseksi nopeasti.

Siltaraha on kotimainen luotettava kumppani yritykselle ja asiakkaat arvostavat lainaprosessin nopeutta, helppoutta ja selkeää läpinäkyvää hinnoittelua.

Toimiva rahoitusvaihtoehto heikkoihin hetkiin

Helsingissä toimiva sosiaalisen yrityksen asemassa oleva yritys tarjoaa monenlaisia työmahdollisuuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille. Tämä urheilujärjestön ympärillä toimiva Siltarahan asiakas on käyttänyt yritysluottoa aina aika ajoin kun rahaa on tarvittu esimerkiksi palkkojen maksuun. Siltaraha on jeesannut, kun niitä heikkoja hetkiä on tullut toiminnan jatkuvuudessa.

Yritys on selvinnyt kaikista velvollisuuksista ja koskaan ei olla oltu tilanteessa, missä palkat tai verot olisivat jääneet maksamatta. “Suosittelen Siltarahaa pienyrittäjälle sen toimivuuden takia.”

“Siltaraha on jeesannut, kun niitä heikkoja hetkiä on tullut toiminnan jatkuvuudessa.“

Nopeus on valttia, kun rahantarve on akuutti. Lainahakemuksen täytät hetkessä, ja jos tiedot ja takaajat löytyy, päätöksen saa hyvin nopeasti – parhaimmillaan jopa muutamassa tunnissa. Lainan voi saada tilille jo saman päivän aikana, mikä mahdollistaa palkanmaksun tai uusien hankintojen ja investointien tekemisen seuraavana päivänä lainan hakemisesta!

“Parasta Siltarahan rahoituksessa on sen helppous ja nopeus.”

Siltaraha on Avainlippu-merkitty lainantarjoaja ja 100% Suomessa tuotettu palvelu. Yrityslaina-palvelut on tuotettu kotimaassa työllistäen suomalaisia ja verot maksetaan ainoastaan Suomeen. Palveluihin voi luottaa ja samalla tuet kotimaista työtä.

Yrityslainaa voidaan tarjota kaikille yrityksille, jotka ovat Suomessa rekisteröityjä ja toimineet pääsääntöisesti vähintään kaksi vuotta, toimialasta riippumatta.

Siltaraha Yrityslainat ovat olleet markkinoilla jo vuodesta 2016. Yhtiölle on myönnetty Avainlippu kotimaisesta palvelusta. Tyypillisesti Siltarahan Yrityslainoja on käytetty palkkaukseen, varaston kasvattamiseen, laite- ja koneinvestointeihin, käyttöpääoman lisäykseen, verojen maksuun, yllättäviin yritystoiminnan kuluihin, markkinointikampanjoihin ja ostolaskuihin.

Prosessi on luotu helpoksi ja vaivattomaksi. Lainanhaku onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta, milloin vain, vahvaa tunnistautumista käyttäen. Mikäli yrityksesi tarvitsee käyttöpääomaa, on Siltarahan Yrityslaina varteen otettava vaihtoehto.