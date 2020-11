Sauso valmistuttaa laadukkaita nahkakäsineitä jokaiseen makuun

Nahkakäsineet ovat olleet muodissa aina ja ne sopivat tilanteeseen kuin tilanteeseen. Ne ovat tyylikkäät ja käytännölliset. Nahkakäsineet ovat lisäksi kestävät ja ajattomat.

Sauso on suomalainen yritys, joka valmistuttaa nahkakäsineitä vastuullisesti käsityönä. Sausolla on pitkä historia laadukkaiden nahkakäsineiden valmistuksessa. Merkin käsineiden tuotanto alkoi Suomessa jo vuonna 1929. Kun viimeisetkin artesaanit eläköityivät eikä Suomessa ollut alalle koulutusta, Sakari Sauso siirsi tuotannon Unkarin Pecs:iin vuonna 1989. Pecs on ollut tunnettu ja tunnustettu käsin tehdyn laatukäsineen valmistuksen keskittymänä Euroopassa jo vuosisatoja.

Sauson nahkakäsineet on valmistettu yksilöllisenä käsityönä laadukkaista ja tarkoin valituista materiaaleista. Merkki tarjoaa monenlaisia laadukkaita nahkakäsineitä useaan eri käyttötarkoitukseen naisille ja miehille. Perinteisten nahkakäsineiden lisäksi Sauson valikoimista löytyy muun muassa suosittuja kosketusnäyttökäsineitä, joiden avulla esimerkiksi älypuhelinta on mukava käyttää myös kylmällä säällä, sillä puhelinta käyttääkseen ei tarvitse erikseen riisua käsineitä kädestä. Lisäksi Sauson valikoimista löytyy monenlaisia näyttäviä juhlakäsineitä pitkä- ja lyhytvartisina, käytännöllisiä puolikäsineitä ja erityisiin harrasteisiin soveltuvia käsineitä.

Nahka, jota Sauson käsineiden valmistuksessa käytetään, on peräisin eläimistä, jotka ovat saaneet elää villeinä ja vapaina. Sauson käsineiden valmistuksessa käytetään vain REACH-sertifioituja, turvallisia ja tutkittuja kemikaaleja. Tehtaan leikkuri varmistaa, että hävikkiä syntyy käsineiden valmistuksessa mahdollisimman vähän. Nahka venytetään valmistusvaiheessa niin, että käsine istuu ja mukautuu kantajansa käsiin eikä kutistumista enää myöhemmin tapahdu.

Usein etenkin nahka mielletään sellaiseksi materiaaliksi, jota ei voi pestä. Sausolla kuitenkin on mallistossaan erityisiä pestäviä käsineitä, jotka on mahdollista puhdistaa aina niiden likaannuttua. Pestävät nahkakäsineet kestävät siis normaalin pesun saippualla. Niiden avulla pystyy siis suojautumaan tehokkaasti mahdollisilta taudinaiheuttajilta päivittäin asioidessa ostoksilla tai liikkuessa joukkoliikenteessä.

Sauson laajasta mallistosta löytyy myös yksilöllisiä, erikoismitoitettuja käsineitä. Sauson perusvalikoimassa on peruslestin lisäksi huomioitu pidempi -ja lyhyempi sormiset asiakkaat.

Kuten kenkiä, voidaan myös käsineitä valmistaa asiakkaan yksilöityä lestiä käyttäen. Henkilökohtaista mitoitusta käyttäen, voi saada juuri omaan käteen täydellisesti sopivat ja istuvat käsineet, jotka mukautuvat käsiin kuin toinen iho.

Sauson tuotteilla on aina maksuton toimitus sekä palautus. Verkkokaupan tilaukset toimitetaan 1-3 arkipäivän kuluessa. Tuotteilla on myös aina 14 vuorokauden palautusoikeus. Sauson käsineitä voi ostaa myös Helsingistä, Eerikinkadulla sijaitsevasta myymälästä, jossa pääsee sovittamaan erilaisia nahkakäsineitä omaan käteen asiantuntevien myyjien opastuksella.