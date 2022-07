Siivousrobottien ansiosta yrittäjä keskittyy olennaiseen – robotti-imuri auttaa tanssistudion ylläpidossa

Viimeisen parin tunnin ajan rytmikäs tanssimusiikki on täyttänyt Tanja Tanssiopettajan, kuvitteellisen tanssistudioyrittäjän, yksityisen tanssisalin. Kun loppuvenytykset on venytelty ja hikiset oppilaat poistuvat salista, aloittaa tehtävänsä suorittamisen Tanjan pienen työntekijäjoukon viides jäsen: EVX Storen verkkokaupasta hankittu Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential -mallin robottipölynimuri.

Tanjan studiolle kyseinen robotti-imurimalli on valittu sen erinomaisten ominaisuuksien vuoksi. Imuri on tehokas ja toisaalta tanssistudion arkea häiritsemätön työkaveri: se on imultaan tehokas mutta hiljainen. Opettajat ja oppilaat tuskin edes huomaavat hiljaisen työntekijän työskentelyä.

Imuri on ollut käytössä muutaman kuukauden ajan, ja Tanja tiimeineen on jo ehtinyt huomata, että robotti-imuri on hyvin helppo ylläpidettävä. Sen käyttö on myös edullista.

Tanjan imurin iimemät hiukkaset kerääntyvät rikkasäiliöön, joka sen täyttyessä tyhjennetään roskikseen. Kertakäyttöisiä, vaihdettavia pölypusseja ei tarvitse hankkia ja olla vaihtamassa, mikä tekee imurin käytöstä myös ekologista.

Kun tanssitunti päättyy, Tanja käynnistää imurin älypuhelimeen ladatulla mobiiliapplikaatiolla tai suoraan imurin kytkimestä. Tanja pitää erityisesti siitä, että sovelluksen avulla imurille voi rakentaa aikataulun ennakkoon.

Erityisesti kiireisinä päivinä on helpottavaa, ettei siivoukseen tarvitse uhrata ajatuksia ja aikaa. Pölytöntä ja puhdasta on aina, sillä imuri hoitaa tehtävänsä tunnollisesti.

Tanssisalin nurkassa, pistorasian vieressä, imurilla on sen oma lataustelakka, jossa se latautuu tuntien aikana. Tyylikkäästi muotoiltu telakka on huomaamaton sopii hyvin tanssisalin muuhun tyyliin. Sen saa myös tarvittaessa siirrettyä pois tieltä helposti.

Tanjan käytössä olevassa imurissa on ekstratehokas HEPA-suodatin. Se ei siis ainoastaan puhdista lattiaa vaan myös huoneen ilman. Koska Tanjan studiolla on puhdasta, raikasta ja helppo hengittää, tanssisalin asiakkaat palaavat tunneille yhä uudestaan.

Kun tanssisalin pitkä päivä päättyy ja viimeisen tunnin asiakkaat astuvat ulos ulko-ovesta, Tanja antaa imurilleen käskyn mopata lattian. Tämäkin on valitun imurin hyviä puolia: se muuntautuu tarvittaessa 3-in-1-moppauslaitteeksi sisäänrakennetun vesisäiliönsä ansiosta.

Ennen Xiaomi-imurin tuloa taloon Tanja tiimeineen vastasi itse kaikesta tanssistudion ylläpidosta ja siivouksesta. Nykyään koko porukka nauttii siitä, että he voivat keskittyä olennaiseen eli tanssin opettamiseen ja ohjaamiseen, Tanja myös studion muihin juokseviin asioihin ja talouspuoleen.

Kun aamun ensimmäisen tunnin pitäjä sitten saapuu varhain studiolle, hänen ei tarvitse enää imuroida tai mopata, vaan studiolle saapujaa on vastassa kiiltävän puhdas, tanssijoitaan odottava parkettilattia.

