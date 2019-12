Taiteilija tarvitsee työsielunkumppanin

Verkatehtaalla koetaan tammikuun 12. päivänä taiteellisesti kiehtovan monipuolinen Tänä yönä en pelkää kulkea yli pimeän -esitys, joka yhdistää teatterin, musiikin ja runouden.

Esitys on saanut nimensä Katri Valan Valvoja-runosta, joka kuullaan Verkatehtaallakin. Valan lisäksi kuullaan L. Onervan ja Aino Kallaksen runoja sekä musiikkia Jean Sibeliukselta, Toivo Kuulalta ja Leevi Madetojalta.

Lavalle nousevat näyttelijä Seela Sella, sopraano Pia Freund ja pianisti Kristian Attila.

Esityksessä kerrotaan monilla eri tavoin, millaista on elää luovan ihmisen kumppanina, perheenjäsenenä tai työparina.

Pia Freund on työskennellyt vuosien ajan Kristian Attilan kanssa.

– Taiteen piirissä on erittäin tärkeää, että löytyy luotettava ja inspiroiva työsielunkumppani, kuten Kristian on minulle. Se on suuri lahja, Pia Freund kuvailee, ja lisää, ettei työsielunkumppanin löytäminen ole itsestäänselvää.

Freundin mukaan taiteilijoiden yhteinen rohkeus sytyttää kipinän luoda uutta.

Seela Sella antaa aina itsestään sata prosenttia

Seela Sella on yksi Suomen rakastetuimpia näyttelijöitä, jonka takana on jo yli 50 vuoden ura.

Pia Freund ei säästele ylisanoja, kun häneltä kysyy, millaista 83-vuotiaan näyttelijälegendan kanssa on työskennellä.

Sivistynyt, humaani ja ennen kaikkea lämminsydäminen Seela Sella on työssään äärimmäisen tarkka ja antaa jokaisessa esityksessä itsestään täydet sata prosenttia.

– Seelan lavakarisma on aivan uskomaton. Hän pitää hallussaan monen sadan hengen yleisöä ja saa viimeisellä penkkirivillä istuvan tuntemaan, että Seela puhuu juuri hänelle.

– Hänellä on lavaälykkyyttä. Hän seuraa ja tuntee tarkkaan, mitä lavalla tapahtuu.

Freund kuvailee, että jotain selittämätöntä tapahtuu aina, kun kolmikko nousee yleisön eteen. Hetkessä lavalla vallitsee rauha ja turva, jossa on hyvä tehdä yhdessä asioita.

– Se on erittäin hienoviritteistä yhteispeliä, jossa toiselta toiselle pallotellen luodaan kokonaisuus, joka yllättää hyvin usein tekijätkin. Monen esityksen jälkeen ihmettelemmekin, että jaahas, tänään oli tällainen veto. Jokainen esitys on erilainen.

Aino Sibelius puhuu kirjeittensä kautta

Hämeenlinnan oman pojan, Jean Sibeliuksen ja hänen vaimonsa Ainon suhde nousee esiin myös esityksessä. Seela Sella tulkitsee Aino Sibeliuksen kirjeitä, jotka avaavat erilaisen näkökulman heidän elämäänsä.

Heillä oli kiihkeä ja vaikeakin suhde, mutta uskon, että Jannen rinnalla ei olisi voinut elää, ellei olisi ollut sanavalmis nainen, millainen Aino todellakin oli.

Tänä yönä en pelkää kulkea yli pimeän -esityksessä käydään läpi myös Toivo ja Alma Kuulan elämänvaiheita ja suhdetta.

Tänä yönä en pelkää kulkea yli pimeän -esitys Verkatehtaan Vanaja-salissa sunnuntaina 12. tammikuuta kello 16.