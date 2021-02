Talviloma lähellä Ilorannassa

Ilorannassa on talvisia riemuja tarjolla kantakaupungista katsoen ihan lähellä – hiihtelemään ei tarvitse lähteä etähangille asti. Hauholle voi mennä vaikka paikallisbussilla, ja isännät lupautuvat hakemaan vieraat kyläpysäkiltä perille.

– Lähilomailu on nyt trendikästä. Tarjoamme lapsiperheille helppoutta, kavereita ja ohjattua tekemistä, mutta viikonloppua voi tulla viettämään ilman järjestettyä ohjelmaakin, Ilorannan isäntä ja toimitusjohtaja Samu Lescelius kertoo.

Edessä olevia hiihtolomia Ilorannassa odotetaan toiveikkaina. Hiihtämisen lisäksi siellä voi talvella harrastaa muun muassa mäenlaskua, potkukelkkailua, lumikenkäilyä, curlingia luonnonjäällä, tossulätkää, lumifudista, biljardia, trampoliinilla hyppelyä, metsän elämyksistä nauttimista, kalaretkiä, avantouintia, savusaunassa löylyttelyä, lampaanvillan karstausta ja kehräämistä, huovutusta, lukemista kirjastossa, leipomista.

– Onneksi on hyvä talvi ja hienot maisemat. Aktiviteeteista suurin osa tapahtuu ulkona. Meillä on myös eläimiä, karitsoitakin syntyi juuri. Näin korona-aikana sisällä on tiettyjä rajoituksia, kuten porrastetut ruokailut, Lescelius selvittää.

Hämeen hiihtolomalla helmi-maaliskuun vaihteessa yöpyminen sujuu Omenatarhan hotellitasoisissa huoneissa, mökissä tai punaisen talon huoneissa. Erilaisille ryhmille, kuten talvileirikoululaisille, ohjelma räätälöidään osallistujien toiveiden mukaan.

Vieraiden käytössä on potkukelkkoja, pulkkia, retkiluistimia, napakelkka ja curling-välineitä. Jäälle aurataan luistinrata, jossa voi pelata tossulätkää tai vaikka oikeaa kiekkoa.

– Marraskuusta tammikuuhun meillä oli hiljaista jopa normaalia paremman kesän ja alkusyksyn jälkeen, mutta nyt uskon porukkaa taas saapuvan, Lescelius sanoo.

Uusin, koronaan liittyvä palvelumuoto Ilorannassa ovat etätyöpaketit. Jo viime keväänä niitä käytettiin, ja syksylläkin yksittäisiä ihmisiä pääkaupunkiseudulta oli hakemassa työintoa maaseudun rauhasta ja iloa valmiiseen ruokapöytään pääsystä.

Iso-Roineen rannalla sijaitseva Iloranta on Suomen vanhin maaseudulla toimiva täysihoitoa tarjoava matkailuyritys. Se on ottanut vieraita vastaan jo 80 vuoden ja 4 sukupolven ajan. Kävijät ovat viettäneet täysihoitolomia, hyvinvointi- ja liikuntaviikonloppuja tai osallistuneet kokouksiin, koulutuksiin tai leirikouluihin.

Monet lomavieraat palaavat Ilorantaan vuosi toisensa jälkeen takaisin hiihto- tai kesäloman viettoon. Paikka on tunnettu välittömyydestään, ystävällisyydestään ja vieraanvaraisuudestaan.