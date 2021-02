Tilaa tekijöille

Tölkkimäenkujalle moottoritien varteen Hämeenlinnaan on juuri valmistunut Talliosakkeen halli, jossa on erikokoisia tiloja vuokrattavaksi varasto-, toimitila- tai harrastustilaksi yrityksille sekä yksityiskäyttöön. Vuokrasopimukset pystytään solmimaan nopeasti. Asiakas voi saada avainkoodin ja tilankäyttöönsä parhaimmillaan tunnin päästä tapaamisesta.

Tiloja löytyy kompaktista 25 neliöstä aina 5 metrin korkuisiin ja 65 neliön suuruisiin parvellisiin tiloihin. Ne kaikki sijaitsevat maan tasalla, ja niihin voi helposti ajaa sisään nosto-ovesta. Jokaisessa tilassa on hiekan- ja öljynerotuskaivo lattiassa. Parvellisissa tiloissa on myös vessa ja erillinen vesipiste. Mäkelässä on neljä huoltotilaa, joissa voi toimia ammattimaisia autokorjaamoita tai -pesuloita.

Talliosake on rakentanut halleja ympäri Suomea. Kymmenen vuoden aikana tiloja on rakennettu jo yli 5000. Mäkelässä on Talliosakkeen historian ensimmäinen avaimeton kohde.

– Tilat ovat 24 tuntia vuorokaudessa asiakkaan käytössä. Kiinteistöllä on isännöinnin ja huollon sopimukset sekä tallentava videovalvonta. Näin tilan käyttäminen on asiakkaillemme huoletonta, helppoa ja turvallista, aluepäällikkö Sanna Satukangas sanoo.

Mäkelän Talliosakkeen sijainti on erittäin hyvä. Moottoritie menee vierestä, Tiiriön kauppakeskittymä on kivenheiton päässä ja urheiluväen suosima moottoriratakin lähellä.

– Perinteisesti tiloja ovat vuokranneet muun muassa autoharrastajat ja pienyrittäjät. On ihanaa, että käsityöläisiä on alkanut tulla asiakkaiksemme yhä enemmän ja naiset ovat myös löytäneet meidät, Satukangas iloitsee.

Talliosake on osa DEN-konsernia, johon kuuluvat lisäksi muuttovalmiiden omakotitalojen edelläkävijä Designtalo, hirsitalovalmistaja Finnlamelli, talotekniikan toteuttaja DEN Tekniikka sekä DENin ja K-Raudan yhteistyötuotemerkki Ainoakoti.