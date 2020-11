Uskallanko nyt sijoittaa? Näillä seitsemällä perustaidolla hyppäät yli sijoittamisen pelkosi

Pörssikurssit heiluvat, lama uhkaa, työpaikka on epävarma. Miten ihmeessä kukaan uskaltaa aloittaa säästämisen tässä tilanteessa? LähiTapiola Loimi-Hämeen myyntipäällikkö Annikki Kulmala tyrmää pelon.

Vuoden alusta tarjolle tulleet osakesäästötilit innostivat yhä useammat suomalaiset sijoittamaan. Kevään koronapaniikki kuitenkin hillitsi sijoitushuumaa ja vuoden loppua kohden epävarmuus on jälleen lisääntynyt mm. koronaviruksen leviämisen, Yhdysvaltain presidentinvaalien ja Britannian EU-eron seurauksena. Monen mielessä liikkuu jälleen kysymys: kannattaako jatkaa sijoittamista? Jos en ole vielä edes aloittanut, kannattaako nyt aloittaa?

– Nyt jos koskaan on hyvä hetki aloittaa säästäminen ja sijoittaminen. On klisee, että näkymät ovat nyt ”erityisen sumuiset”. Aina on riskiä. Isommin kuitenkin voivat yllättää tapahtumat, joista ei ole hajuakaan, LähiTapiola Loimi-Hämeen myyntipäällikkö Annikki Kulmala muotoilee.

– Ei koronastakaan vuosi sitten tiedetty mitään. Hyvä puoli tässä on, että aina on pitkällä jänteellä olemassa myös tuotto, joka on nimenomaan korvaus osin täysin tuntemattomasta ja ainakin tarkasti ennustamattomasta sijoitusmaailmasta. Jos liikaa miettii riskejä, niiden tarjoamien tuottojen niittäminen ei koskaan pääse alkuun.

LähiTapiolan teettämässä Arjen katsaus -kyselyssä elokuussa enemmän kuin joka neljäs sanoi koronapandemian kaltaisen yllättävän shokin muuttaneen käsitystä säästämisestä ja nimenomaan tehden siitä entistä tärkeämpää.

7 SIJOITTAMISEN PERUSTAITOA

LähiTapiola Loimi-Hämeen paikallinen myyntipäällikkö Annikki Kulmala on listannut seitsemän perustaitoa, jotka omaksumalla sijoittamisen pelkoja voi hälventää.

Hallitse riskiä, lisää tuottoa.

Tili ei tuota, joten hintojen noustessa rahan ostovoima pienenee. Tuotto edellyttää riskinottoa, mutta riskiä voidaan hallita hajauttamalla sijoituksia laajasti.

Hajautushyötyjä rahastolla.

Yksittäinen sijoituskohde voi pahimmillaan menettää kokonaan arvonsa. Rahastot hajauttavat sijoituksia useisiin kohteisiin.

Tasaisesti kuukausisäästäen.

Kuukausisäästämisen kuuluu kaikille, rahastoon säästämisen voi aloittaa 30 euron kuukaudessa. Säännöllisyys tuo ajallisen hajauttamisen eli ostot eivät satu vain markkinoiden huipulle, vaan myös alennusmyynteihin pohjille.

Pitkäjänteisesti korkoa korolle.

Tuotot aiemmin saaduille tuotoille alkavat kerryttää varallisuutta kiihtyvällä vauhdilla. Pitkä aika valjastaa korko korolle voimat.

Pidä kulut hallinnassa.

Nettotuotto eli kulujen jälkeinen tuotto ratkaisee. Kuluilla saa vaivattomuutta, portin piensijoittajille muutoin vaikeasti päästäviin sijoituskohteisiin ja joskus ylituotto suhteessa vertailuindeksiin. Edellytä kulujen läpinäkyvyyttä.

Eri sijoitustuotteet, erilainen verotus.

Pääsääntöisesti sijoitusten voitot verotetaan pääomatuloina. Rahastojen ja sijoitusvakuutusten sisällä ei makseta tuotoista veroja, vaan vasta sijoituksesta luovuttaessa. Osakesäästötili tuo samat edut suorille osakesijoittajille.

Riskiä vain mielenrauhan mukaan.

Riskiä kannattaa ottaa vain sen verran, että pystyy olemaan heikkoinakin hetkinä vahva. Pitkällä ajalla markkinoiden luontaiset vuoristoradat tasoittuvat.

Sijoittamiseen liittyy aina riski arvonkehityksestä ja pääoman menettämisestä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tätä esitystä ei tule käsittää sijoitussuositukseksi tai -neuvoksi, vaan kunkin asiakkaan on itse arvioitava harkitsemansa tuotteen sopivuutta. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua avaintietoesitteisiin, jotka saa suomeksi ja ruotsiksi osoitteesta lahitapiola.fi.

Palveluntarjoajat:

Sijoitusvakuutukset: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Omaisuudenhoito, toimeksiantojen välittäminen ja sijoitusneuvonta: LähiTapiola Varainhoito Oy.

LähiTapiolan rahastoja hallinnoidaan FIM Varainhoito Oy:ssä ja LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy:ssä.

Tarkemmat tiedot avaintietoesitteessä ja muissa rahastomateriaaleissa.

