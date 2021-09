Syysilmettä kotiin Goodmanista – Poimi Heidi Sohlbergin vinkit syksyn sisustukseen

Sisustussuunnittelija, juontaja Heidi Sohlberg luonnehtii syksyn sisustustrendejä maanläheisiksi sekä materiaaleiltaan että väreiltään. Goodmanin liikkeiden tarjontaan hän on tutustunut kauppakeskuksen teemapäivien juontajana.– Nyt on paljon luonnonmateriaaleista tehtyjä tekstiilejä sekä huonekaluja ja piensisustustuotteita. Lisäksi on runsaasti murrettuja sävyjä ja metsän sävyjä, ruskeaa ja vihreää, hän kertoo.

Sohlbergin mukaan sisustuksella on todella iso merkitys asumisen viihtyvyydelle.

– Me vietämme kuitenkin paljon aikaa kotona. On todella tärkeää, että se on juuri asujiensa näköinen ja sellainen, että se palvelee heitä. Oman kodin tunnelma on tullut varmasti entistä tärkeämmäksi, sillä töitä tehdään etänä. Moni panostaakin viihtyisyyteen.

Pienilläkin satsauksilla voi tehdä näkyviä muutoksia huoneisiin. Goodmanista löytyy Sohlbergin mukaan sisustajalle vaikka mitä.

– Ei tarvitse maksaa maltaita, jotta saa kotiin uutta ilmettä. Se onnistuu muuttamalla tekstiilejä, mattoja ja piensisustustuotteita. Goodmanista voi hankkia pieniä huonekaluja, hämäriin iltoihin lyhtyjä, kynttilöitä, säilytysratkaisuja ja kodin tekstiilejä joka lähtöön, hän sanoo.

Sisustustauluja valokuvista

Omista valokuvista, vaikka kännykällä otetuista, voi valmistuttaa erikokoisia sisustustauluja. Tunnin Kuvan Hämeenlinnan-liikkeen vastaava, valokuvaaja Jyrki Toivanen kertoo, että A4-kokoiset ja sitä pienemmät tulostukset asiakas saa kehystettynä heti mukaansa, isompien valmistus kestää noin viikon. Kehyksiä on tarjolla iso valikoima.

– Sisustustaulut voivat olla julistekuvia kehystettynä tai canvas-kuvia, jotka tehdään kankaalle ja pohjustetaan kiilakehyksiin. Myös julistekuvat pohjustetaan ja kehystetään. Tosi suosittu on ollut sisustustaulu, johon asiakas voi valita myös pintamateriaalin. Erilaisia materiaalivaihtoehtoja löytyy nettisivuiltamme, Toivanen antaa vinkkiä.

Tunnin Kuvan julistekuvissa on valittavissa luontoa säästäviä materiaaleja, kuten Hahnemühle Bamboo ja Agave. Näiden materiaalien arkistokestävyys taataan sadaksi vuodeksi.

– Tunnin Kuvasta voi hankkia myös seinätapetteja omista kuvista. Ne valmistuvat noin viikossa. Vanhoja sukukuvia voi uudistaa kaikissa liikkeissämme ympäri maan skannauttamalla niitä halutun kokoisiksi. Jos niissä on halkeamia, kellerryksiä tai muuta vauriota, ne photoshoppaillaan alkuperäisen veroisiksi. Omaan kuvaan saa haluttaessa valita myös erilaisen taustan, jolloin saadaan studiokuvan vaikutelma, Toivanen kertoo.

Kasvivärjätty hamppumallisto

Finlayson tuo tekstiilialalle uutta vastuullisuutta lanseeraamalla kasvivärjätyn hamppumalliston. Se on tehty luomupuuvillaa ja hamppua yhdistelemällä ja värjätty murretuiksi sävyiksi kasvivärjäyksellä.

– Vegi-mallistomme sisältää pussilakanoita, pyyhkeitä ja torkkupeittoja. Vastuullisuutta siinä on kasvivärjätty hamppu. Nyt on suosittua sisustaa murretuilla sävyillä, ne näyttävät parhaimmilta toisten murrettujen sävyjen kanssa, myymäläpäällikkö Sanna Kivi Finlayson Goodmanista kertoo.

Finlaysonin syksyn mallistossa on tarjolla runsaasti pussilakanoita ja pyyhkeitä murretuissa väreissä, kuten eri sinisen ja ruskean sävyt sekä violetti, malva ja vihreä.

– Lino-sarja on täydentynyt puuvillapellavaisilla Hapsu-pyyhkeillä, joissa on mukavan karhea pinta, loistava imukyky sekä kauniit värit, roosa ja sammalenvihreä. Uudistetusta peitto,-ja tyynyvalikoimastamme löytyy varmasti kaikille sopivat vastuullisesti valmistetut vuodevaatteet, mm. täysin luonnonmateriaaleista valmistettu Aito-sarja, jonka sisällä on sataprosenttista villaa. Tämä vuodevaate on aina sopivan lämmin. Lisäksi löytyy erikseen viileät ja lämpimät vuodevaatteet sekä näiden lisäksi tencel-kuituiset peitot ja tyynyt kevyempänä ja normaalipaksuisina versioina.

Iloa keittiöön ja kylppäriin

Flying Tigeriin on juuri saapunut paljon uutta syksyn valikoimaa, jonka avulla saa myymäläpäällikkö Hanna Suvannon mukaan edullisesti pientä iloa keittiöön ja kylppäriin.

Uusimpia tuotteita ovat muun muassa termospullot, suihkutuspullot, peilit, kultaiset ja mustat aterimet, kynttilät syysväreissä sekä valot ja valosarjat. Värit ovat luonnonläheisiä, mutta väripilkkujakin on joukossa, ja bambua käytetään nykyään pientavaroissa paljon.

– Kynttilämme ovat tosi suosittuja. Ne palavat kauniisti, esimerkiksi kruunukynttilä palaa valuttamatta. Jo kuukauden verran kynttilöiden myynti on kiihtynyt koko ajan. Myös valoja ostetaan terasseille ja parvekkeille, Suvanto kertoo.

Älyvalaisimia ja -polttimoita

Clas Ohlsonilla on tarjolla hyllyjen täydeltä valoa syksyn pimeyteen.

– Meille on tullut paljon uusia lampunvarjostimia ja valaisimia sekä isoja koristepolttimoja, jotka käyvät ihan tavallisiin valaisimiin. Niillä saa uutta modernia ilmettä vanhaankin valaisimeen, tiimivetäjä Laura Kemppainen Goodmanin myymälästä kertoo.

Varjostimet siivilöivät syksyn värejä, kuten okrankeltaista ja harmaata, ja ne on tehty luonnonmateriaaleista. Myös kodin tekstiileissä, koristetyynyjen päällisissä, säilytyslaatikoissa ja isoissa teemukeissa on samoja värejä.

Liikkeessä myynnissä olevista valaisimien osista pystyy itse kasaamaan oman näköisen valonlähteen. Sillä tavalla saa itselleen uniikin valaisimen.

– Meillä on myös älyvalaisimia ja älypolttimoita, joita ohjataan puhelinsovelluksella. Niihin saa kylmää tai lämmintä valoa, kirkkautta voi säätää, ja ne pystyy myös ajastamaan. Ajastimen voi laittaa niinkin, että valo syttyy eri päivinä eri aikaan. Mökeille laitetaan paljon juuri sellaisia valoja, Kemppainen kertoo.

Led-kynttilöissä, joita saa kiinteällä tai lepattavalla liekillä, on myös syksyn värejä: ruostetta ja okraa. Paristokäyttöisiä ledejä voi käyttää ulkonakin ja hautakynttilöinä.

– Ledit ovat tosi kivoja eläin- ja lapsiperheisiin, koska ne ovat turvallisia. Lepattava liekki tekee esimerkiksi takan eläväksi, Kemppainen vinkkaa.

Kuivakukilla syystunnelmaa

Myös Finnmarin myymälässä on havaittu kynttilöiden ja lyhtyjen ajan alkaneen. Myymälänhoitaja Hannele Ahosen mukaan vuodenaikaan liittyvää valikoimaa liikkeeseen on tulossa vielä syksyn mittaan lisääkin.

– Kynttilöiden myynti räjähti heti, kun illat alkoivat pimentyä. Myös tauluja myydään paljon sekä syksyisiä kuivakukkia ja heiniä, niitä on monenlaisia. Värit ovat pehmeitä, ruskeaa, beigeä, oranssia. Tyynyillä tehdään koteihin tunnelmaa, ja myös mattoja on tullut myyntiin syksyn väreissä, Ahonen kertoo.

Levollisuutta ja pehmeyttä

Luhta Home luo tuotteillaan pehmeyttä ja levollista tunnelmaa kotiin erilaisilla tekstiileillä, matoilla ja muilla sisustuselementeillä, kuten koristeilla ja säilytyskoreilla.

Esimerkiksi torkkupeitolla saa kotoisuutta olohuoneen, makuuhuoneen, parvekkeen ja terassinkin sisustamiseen. Materiaaliksi voi valita villan, kashmirin, pellavan tai puuvillan.

Luhta Home -korien luontoystävällisinä materiaaleina ovat sataprosenttinen puuvillainen paperinarupunos, juutti tai puu. Valita voi pyöreän tai suorakulmaisen vasun, kannellisen tai soikean korin kantokahvoilla tai ilman.

Liikkeen valikoimasta löytyy myös esiliinoja, keittiöpyyhkeitä, patalappuja ja tabletteja arjen piristykseksi.

Tutustu sisustustrendeihin Heidin kanssa Goodmanin Facebook ja Instagram -tileillä.