Monet pienet kulutusluotot tulevat nopeasti kalliiksi, sillä jokaisesta lainasta tulee maksaa kuukausittaiset lainanhoitokulut. Lisäksi pienillä lainoilla on usein suuri korko verrattuna suurempiin lainoihin. Siksi lainat yhdistämällä voit säästää lainakuluissa joka kuukausi.

Lainojen yhdistäminen on tullut tutuksi monelle suomalaiselle viime vuosina. Yhdistelylaina on erinomainen keino vähentää kuukausittaisia kuluja, jos omistaa monia pieniä lainoja. Paras lainojen yhdistäminen löytyy lainavertailukoneen avulla.

Suomi24 Lainat -sivuston avulla yhdistelylainat voi vertailla hetkessä, ja lainakuluissa säästämisen voi aloittaa jo tässä kuussa. Suomi24 Lainat -sivusto on kuluttajalle täysin ilmainen, eikä lainojen vertailu tai lainahakemuksen lähettäminen sivuston kautta sido ottamaan lainaa, vaan lainapäätöksen voi aina tehdä vasta nähtyään tarjoukset eri lainantarjoajilta.

Mitä lainojen yhdistäminen tarkoittaa

Lainojen yhdistäminen tarkoittaa yksinkertaisesti vanhojen korkeakorkoisten lainojen poismaksamista uudella edullisemmalla lainalla. Tätä uutta lainaa kutsutaan yhdistelylainaksi. Yhdistelylaina tuo säästöjä, sillä esimerkiksi viiden lainan lainahoitokulujen sijaan maksat jatkossa vain yhtä. Lisäksi suuremmissa lainoissa on pääsääntöisesti pienemmät korot kuin pienissä, joten säästät myös korkokuluissa.

Käytännössä lainat voi yhdistää joko itse tai käyttämällä yhdistelylainoihin kuuluvaa palvelua, jossa lainantarjoaja maksaa lainasi puolestasi. Jos yhdistät lainat itse, tulee sinun vain hakea tarpeeksi edullista lainaa, jolla voit maksaa ainakin kalleimmat kulutusluottosi tai pikavippisi pois. Jos käytät lainantarjoajan palvelua, tulee sinun toimittaa tiedot kaikista lainoistasi uudelle lainoittajallesi, ja tämä maksaa vanhat lainat puolestasi. Tämän jälkeen lyhennät yhdistelylainaa uudelle lainoittajalle.

Myös luottokorttivelat ja osamaksut voi yhdistää

Yhdistelylaina ei koske vain kulutusluottoja, vaan myös luottokorttivelat ja osamaksut voi maksaa pois yhdistelylainan avulla. Järjestely kannattaa silloin, kun yhdistelylainan korko ja muut kulut ovat matalammat kuin luottokorttiveloissa ja osamaksuissa. Usein näin on, sillä yhdistelylaina on suuri laina, ja suurimmilla lainoilla on pääsääntöisesti matalimmat korot. Muista kuitenkin aina laskea lainojesi kulut yhteen ja verrata niitä yhdistelylainan kuluihin, jotta tiedät, paljonko voit säästää.

Arjen taloudellinen suunnittelu helpottuu

Yhdistelylainan ottaminen ei tarkoita, että voisit lopettaa tarkan taloudenpidon. Säästäminen ja järkevä rahankäyttö kannattaa aina, ja taloudenpidon tärkein teko on budjetointi. Kuukausibudjetin laatimalla ei tule ylitettyä omaa budjettia niin helposti ja säästöönkin jää helpommin. Jos on tilanteessa, jossa useita lainoja ja muita luottolaskuja tulee maksaa joka kuukausi eri paikkoihin, on omista menoista perillä pysyminen aikaa vievää. Yhdistelylainan avulla maksat vain yhtä lainalyhennystä (kenties asuntolainan lisäksi), jolloin budjetointikin helpottuu.

Voit saada lisäapua budjetointiin Takuusäätiön Penno-sovelluksesta.

Vertaile yhdistelylainat

Yhdistelylainojen vertailu netissä käy helposti Suomi24 Lainat lainavertailukoneen avulla. Sivusto on kerännyt eri lainat ja lainantarjoajat yhteen paikkaan, jotta sinun ei tarvitse vierailla eri sivustoilla ja kaivaa lainojen kuluja esiin jokaisesta paikasta erikseen. Koska lainan korko on yksilöllinen oman maksukykysi mukaan, lopulliset hinnat näet lähetettyäsi lainahakemuksen Suomi24 Lainat -sivuston kautta. Saat hetkessä yksilöidyt tarjoukset eri lainantarjoajilta, jolloin parhaan lainan valitseminen käy helposti.

Lue lisää yhdistelylainoista täältä.