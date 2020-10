Kaupunkiuutisten tekstarit: Tämän päivän kamikaze on älylaitettaan räpläävä kuski

Tämän päivän kamikaze on autoilija tai fillaristi selatessaan ajaessaan älylaitettaan.

Perusarska

Hämeenlinnan Eteläkadulle tarvittaisiin pyöräilijöille jalkakäytävästä kertovat liikennemerkit. Nyt jäävät jalankulkijat pyöräilijöiden alle. On se meno niin huimaa jalkakäytävillä.

Sekahaku

Hämeenlinnassa menetellään päinvastoin kuin isoissa kaupungeissa ja muissa menestyvissä kaupungeissa, Hämeenlinna yrittää kovasti myydä kaupungin vuokra-asuntoja, isot ja muut menestyvät kaupungit säännöllisin väliajoin rakennuttavat omia vuokra-asuntoja.

Velkakunta

Hämeenlinnasta on lähtenyt 1 700 työikäistä 10 vuodessa ja samalla 10 miljoonan vuosittaiset verotulot. Sitä ei paikkaa muutama sata muuttajaa. Kaupungin kulut olisi pitänyt karsia jo ajat sitten.

Rafael Hellsten

Kuka on vastuussa että Waltti-kortilla maksaessa otetaan kaksi maksua kerralla? Samalla viikolla huomasin näin käyneen peräkkäisinä päivinä. Sain hyvityksen Kastellissa näytettyäni kuitin , mutta se edellytti minulta tarkkaavaisuutta ja erillisiä käyntejä Kastellissa. Mietin montako kertaa on rosvottu kun en ole tarkannut asiaa. Nyt pyydä kuitin joka kerta voidakseni heti pyytää hyvitystä. Ihmiset lataavat kortille satasia, eivätkä tarkkaile asiaa niin hyvä on ottaa ylimääräistä. Olkaa tarkkana hyvät ihmiset.

Minua ei enää rosvota

Nimimerkin Mummo sateessa (HKu 30.9.), kannattaa lukea vielä tarkemmin ja ajatuksella, kaupunkirakennelautakunnan virallinen ilmoitus (HKu 26.9.). Siinä kerrotaan, että S-market Jukolaa koskevaan kaavaehdotukseen voi tutustua tarkemmin palvelupiste Kastellissa. Muistutuksen ja mielipiteen voi myös toimittaa samaan paikkaan. Luetun ymmärtäminen on tärkeää!

Idänpään-Heikki

Tämä viikko on vanhusten ja eläinten viikko. Yhteinen nimikkoviikko sopiikin somasti. Samanlaisia Luojan luomia olentoja kumpikin. Monet niistä hyvänä pidettyjä, hellittyjä ja hyvin hoidfettuja. Ja monet heistä hyljättyjä, kaltoinkohdeltuja, unohdettuja ja kodittomia. Ett’ hyvää vanhusten ja eläinten viikkoa vaan!

Mummo ja kissa

Lehdessä (HKu 30.9.) oli ilmoitus: ”Vaatemyynti 30.9.–3.10.”. Suuntasimme siis Turenkiin lauantaina. Osoitteen luona näimme muitakin, jotka etsivät myyntipaikkaa. Pettymys oli todella suuri, kun ei löytynyt. Kävimme kysymässä läheisestä myymälästä ja kauppias kertoi vaatemyynnin laittaneen ”pillit pussiin” jo perjantaina. Aukioloajat olivat sellaiset, että työssä käyvät eivät olisi ehtineet sinne. Siksi mekin tulimme lauantaina.

Olisin ostanut sankarit, Iittala