"Koko ajan on kauhea nälkä", sanoo 52-vuotias hämeenlinnalainen - Siitä huolimatta mies rääkkää itseänsä huippukuntoon kehonrakennuksen SM-kisoihin

Hämeenlinnalainen Janne Stenius on 52-vuotias ja tikissä.

Rasvaprosentti on tällä hetkellä kahdeksan prosentin luokkaa. Kuukauden kuluttua vielä vähemmän, siinä 5–6 haminoilla.

Stenius aikoo elokuussa nousta tuomarien ja katsojien eteen Kulttuuritalolla Helsingissä.

Hän esittelee vartaloaan kehonrakennuksen SM-kisoissa master eli yli 50-vuotiaiden sarjassa.

Poseeraamiseen oma valmentaja

Hämeenlinnalainen piha-autokauppias Janne Steniuksen harrastus bodaus on saanut viime aikoina vakavampia sävyjä, kun hän on ottanut SM-kisat tavoitteekseen.

– Kreisiä hommaa.

Kisavalmistautumiseen kuuluu 15 viikon dieetti, jossa hiilihydraatit ovat matalalla.

Kisoissa vartalosta on ajeltu ihokarvat ja sivelty rusketusvoiteet. Poseeraamista on myös harjoiteltu, koska kaikki on kiinni siitä, kuinka lavalla vartalonsa muodot osaa esittää.

– Vielä ei olla siinä kunnossa, vaikka nopeasti tässä onkin edetty. Tällä iällä nahka tulee kuukauden perässä.

Stenius tarkoittaa sitä, että kun rasva palaa, iho ei mukaudu tilanteeseen yhtä nopeasti vaan roikkuu. Sen vuoksi hän ei vielä suostu riisumaan paitaa ja esittelemään sikspäkkiään.

Ruoka mielessä tauotta

Takana on kuutisen viikkoa dieettiä ja Stenius miettii seuraavaa ruokaa taukoamatta.

– Koko ajan on nälkä.

Jaksamiseen auttaa se, ettei Stenius halua pettää valmentajan luottamusta.

– Sata lasissa tässä mennään.

Tankkauspäivinä saa syödä enemmän, mutta silloin tulee usein pahaolo.

Juhannuksena on jälleen tankkauksen vuoro. Silloin voi maistua myös muutama siideri ja makkara. Sen jälkeen on vielä kahdeksan viikkoa kisoihin.

Tätä dieettiä ennen Stenius on tehnyt kolme rasvanpolttoa nähdäkseen, millaiseen kuntoon on mahdollista päästä. Koskaan aikaisemmin hän ei ole päässyt loppuun asti. Nyt hän aikoo saavuttaa täydellisen kisakunnon.

– Tavoite on olla kuuden parhaan joukossa, mitalaleilla tietenkin. Mukana on pari tosi kovaa tekijää, joten katsotaan, kuinka käy.

Mikä saa yli 50 miehen tiristämään rasvaprosenttinsa 5-6 kieppeille, viidenkympin villitys?

– Ei minulla mitään villitystä ole. Kun teen jotain, teen täysillä.

Yhden saunareissun jälkeen Stenius katseli itseään peilistä. Hän oli 47-vuotias, painoin 120 kiloa ja vyötärön ympärys oli 129 senttimetriä.

– Näytin donitsilta ja ajattelin, että nyt tämä homma loppuu. Muistin yhden kaverin ja pyysin häntä tekemään minulle ruokavalion. Siitä se lähti.

Lihas tarvitsee lepoa kasvaakseen

Nuorena Stenius pelasi jääkiekkoa, mutta innostui punttien nostelusta veljensä esimerkikstä.

Vuonna 1996 Stenius myös osallistui Suomen vahvin mies -kisoihin alle satakiloisissa.

– Reenaillut olen aina ja penkkipunnerrusta yrittänyt, mutta se loppui rintalihaksen poksahdukseen.

Neljä leikkausta myöhemmin Stenius sanoo, että bodausta voi vielä tehdä, mutta penkkipunnerrushommat hän jättää muille.

Kehonrakentaja treenaa salilla neljä kertaa viikossa. Sen lisäksi hän hikoilee neljä tuntia pyöräillen tai kävellen.

– Aika moni treenaa liikaa. Se on vain fakta, että lihas kasvaa levossa.

Perhe on Steniuksen tukena.

– Kysyin vaimolta, lähtisinkö tähän mukaan. Vaimo tuumasi siihen, ettei hän voi olla unelmieni esteenä: anna mennä. Lopullinen päätös tuli siinä.