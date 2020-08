9-vuotias Miro Koivukangas pyöräili 100 kilometriä Helsinkiin kaatosateessa – "Linnatuulessa teki mieli kääntyä takaisin, mutta sisu ei antanut periksi"

Lastenlasten kanssa urheileminen on Raimo Saariselle sydämenasia. Kesän treenikausi päätettiin Miro-pojan kanssa kunnon tempaukseen.

Miro Koivukangas pyöräili pappansa Raimo Saarisen kanssa Hämeenlinnasta Helsinkiin pari viikkoa sitten. 100 kilometrin matka voi tuntua kovalta urakalta 9-vuotiaalle pojalle, mutta reissuun valmistauduttiin huolella.

– Koko kesä on treenattu ja kohotettu kuntoa harrastamalla kaikkia mahdollisia lajeja, Saarinen kertoo.

– Yleensä mukana on 7-vuotias pikkuveli Veetikin , mutta tämä juttu tehtiin Miron kanssa treenikauden huipentumaksi.

Koivukankaan pyöräilykuntoa testattiin ensin 20 kilometrin maastolenkillä ja 50 kilometrin mittaisella Rengon reitillä, jonka jälkeen nuorimies innostui vielä hakkaamaan nyrkkeilysäkkiä ja hyppimään trampoliinilla.

– 50 kilometriä ei tuntunut yhtään raskaalta, eikä tullut yhtään mieleen, etten jaksaisi polkea satasenkin, Koivukangas sanoo.

Sade yllätti

Kaksikko lähti matkaan perjantaiaamuna 24. heinäkuuta kello puoli kolme yöllä. Tavoitteena oli ajaa Helsinkiin ja hypätä siellä Tallinnan laivaan.

Hyviä pyöräilyilmoja oli odoteltu, mutta h-hetkellä satoi kaatamalla. Siitä huolimatta retki päätettiin tehdä.

Reitti kulki ensin vanhaa Kolmostietä Linnatuuleen, jossa tankattiin sämpylät. Vettä tuli taivaan täydeltä.

– Linnatuulessa teki mieli kääntyä takaisin kotiin. Sisu ei antanut periksi, joten en puhunut mitään. Halusin niin kovasti päästä laivaan, Koivukangas tunnustaa.

Jätesäkeistä viitat

Matka jatkui yhtä soittoa Hyvinkään ABC:lle, jossa kumppanukset olivat jo likomärkiä.

– Tehtiin sadevarusteet jätesäkeistä, ostettiin uudet sukat ja vuorattiin tossutkin roskapusseilla, Saarinen muistelee.

Koivukangasta sade ei isommin häirinnyt, mutta puolimatkan jälkeen maastopyörän vaihteet alkoivat pottuilla. Ongelmista selvittiin isoisän avustuksella.

Reidet hapoilla laivaan

Keimolasta eteenpäin matka sujui pyöräteitä pitkin aina Pasilaan ja Ruoholahden satamaan, jonne saavuttiin puoli yhdeksän aikaan illalla.

Sadetaukojen takia matka venyi lopulta 17-tuntiseksi.

– Kun päästiin laivaan niin nukahdin heti, olin niin väsynyt. Ja reidet olivat vähän kipeinä, Koivukangas kertoo.

Tallinnassa miehet pyöräilivät yhdessä vielä kokonaisen päivän, mutta kotimatkan Helsingistä he taittoivat kaikessa rauhassa junalla.

Uusia suunnitelmia on jo vireillä. Kaksikon tarkoituksena on kahden vuoden päästä lähteä matkaan Tallinnasta ja pyöräillä Tanskan kautta Suomeen.

Taksilla kotiin?

Vanhemmat ovat pojan ja isoisän suorituksesta äimän käkenä.

– Ihan hullultahan se tuntuu. Vähän kyllä ajateltiin, että jossain vaiheessa Miro täytyy taksilla hakea kotiin, Jenni Saarinen ja Lauri Koivukangas nauravat.

– On hienoa, että Miro on niin hyvässä kunnossa ja isoisän kanssa touhuaminen on hänelle tärkeätä.

