Autoilijoiden on syytä olla maanantaiaamuna tarkkana, kun Myllymäen koululaiset liikkuvat uusilla reiteillä – Vanhemmat turvaavat hiihtolomaan asti väistöön siirtyneiden koululaisten tienylityksiä

Myllymäen koulu aloitti torstaina kevätlukukautensa väistötiloissa entisellä Ahveniston koululla.

Muuttuneella koulureitillä koululaisten aamuisia tienylityksiä on turvaamassa kävelevä koulubussi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kolmessa vilkkaassa tienylityspaikassa Hattelmalantiellä ja Turuntiellä joukko aikuisia on valvomassa sitä, että tienylitykset sujuvat turvallisesti.

– Mukaan on lähtenyt kolmisenkymmentä koululaisten vanhempaa, jotka kukin vuorollaan ovat valvomassa tienylitystä. Myös kouluohjaajamme ovat mukana, kertoo Myllymäen koulun rehtori Outi Kärki.

Turvallista koulureittiä ovat olleet suunnittelemassa koulun väki, koululaisten vanhemmat, Pro Myllymäki -yhdistys sekä Hämeenlinnan kaupunki.

Valtaosa koululaisista tulee Myllymäen ja Kankaantaustan suunnasta ja ylittää matkallaan vilkkaan Hattelmalantien joko Jaakonkadun tai Rengontie risteyksen kohdalta. Näissä molemmissa on aamuisin huomioliiviasuisia aikuisia paikalla. Kolmas valvottava suojatie on Turuntiellä lähellä Ahveniston koulun liittymää.

– Pienimmille koululaisille on saatu sponsoreiden avustuksella huomioliivit ja vanhemmille on hankittu heijastimia, kertovat kävelevään koulubussiin osallistuvat vanhemmat Marleena Tjurin, Iina Varis, Juha Hautala ja Minttu Alkula.

Vanhemmat ovat varautuneet valvomaan tienylityksiä pimeän aamuajan ainakin hiihtolomaan asti. He toivovat, että autoilijat vähitellen oppivat huomioimaan, että Ahveniston kouluun on nyt entistä enemmän liikennettä ja pieniä kulkijoita.

Hämeenlinnan kaupunki on parannellut koulureittiä muun muassa aitaamalla ja valaisemalla Hattelmalantieltä ryhmäpuutarhan vieritse kohti koulun pihaa kulkevan reitin.

– Reitti on aidattu ja valaistu, jotta Lyseon lukiolaisten väliaikaisena pysäköintipaikkana toimivan kentän reunaa voi kulkea turvallisesti pelkäämättä mopoautoja, kertoo maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki Hämeenlinnan kaupungilta.

Hänen mukaansa koulureitin turvallisuuden lisäämiseksi mietittiin erilaisia vaihtoehtoja, mutta esimerkiksi suojatien kohdalla vilkkuvasta varoitusvalosta lopulta kuitenkin luovuttiin, koska pitempään käytettynä se menettää tehonsa.

Hattelmalantielle kuitenkin asennetaan ammattioppilaitoksen tienoille kiinteä nopeusnäyttö.

Koulu taas on porrastanut koulun alkamisajankohdan siten, ettei se osu yksiin vilkkaimman työmatkaliikenteen ja naapurissa sijaitsevan koulutuskeskus Tavastian aikataulujen kanssa. Esimerkiksi aamun ensimmäiset tunnit alkavat kello 8.20.

Ahveniston koulu

Ahveniston koulu sijaitsee osoitteessa Turuntie 33.

Rakennuksessa toimi kevääseen 2018 asti Ahveniston yläkoulu, jossa oli luokat 7.–9.

Koulu tunnettiin aiemmin myös Poltinahon yläasteena ja Poltinahon yhteiskouluna, joka piti sisällään sekä lukion että yläasteen.

Kaupunki luopui Ahveniston koulun tiloista sisäilmaongelmien ja suuren korjaustarpeen vuoksi.

Elokuussa 2018 koulu muutti uuteen Nummikeskukseen ja koulun sai nimekseen Nummen yhtenäiskoulu, jossa on luokat 1–9.

Tammikuussa 2020 osaan Ahveniston koulun käyttökelpoisista tiloista muutti Aimokoulu, joka joutui lähtemään Verkatehtaan Arx-talosta, jota remontoidaan Lyseon yläkoulun käyttöön.

Myllymäen koulun väistö Ahveniston koulu tiloissa alkoi 7. tammikuuta ja jatkuu, kunnes Ahokadulla sijaitseva koulu on peruskorjattu. Peruskorjauksen on suunniteltu alkavan vuonna 2022. Peruskorjauksen lisäksi koululle on suunniteltu myös lisärakennusta.