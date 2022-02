Aikuispartio tekee tuloaan myös Hämeenlinnaan – Jaarlin Poikien aikuisryhmässä tehdään erägurmeeta retkikeittimellä

Aikuispartio on nouseva trendi koko maassa.

Jaarlin Pojat -lippukunnan aikuispartioryhmä on tietävästi ensimmäinen laatuaan Hämeenlinnassa ja toistaiseksi ainoa aktiivinen sellainen.

– Aikuispartiolle on ollut häkellyttävän paljon kysyntää, Jaarlin Pojat -lippukunnan partionjohtaja Jenna Kankaanpää kertoo.

Lippukunta aloitti aikuispartiotoiminnan apurahan turvin viime syksynä. Aikuisryhmässä on mukana parikymmentä henkeä.

– Se oli oikeastaan onnekas sattuma, että apurahaa oli tarjolla, ja mietimme, että pitäisikö kokeilla. Varsinaista kysyntää ei ollut, joten aikuispartion suosio on todella yllättänyt.

Partiotaustaa ei tarvita

Aikuispartion voi aloittaa, vaikka aiempaa partiotaustaa ei olisi.

– Aikuispartio on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat aikuisena tulla mukaan partioon. Osa meidän aikuispartiolaisista on ollut partiossa hetken, osa ei lainkaan. Tosi paljon on niitä, joilla ei ole minkäänlaista partiotaustaa.

Ryhmä on nyt korona-aikana kokoontunut vain ulkona. Tavallisesti mukana on ollut 13–15 henkeä noin kahdestakymmenestä.

– Jos kysyntä kovasti kasvaa, täytyy harkita toisen ryhmän perustamista.

Aikuisille omaa toimintaa

Kankaanpään mukaan Suomen partiossa tehdään vuosittain 3 miljoonaa tuntia vapaaehtoistyötä.

– Nuorten toimintaa ohjaavat vapaaehtoiset aikuiset. Suomessa on vähän yli 700 lippukuntaa ja niissä kaikissa oma porukka, joka toimintaa pyörittää.

Aikuispartiotoiminta on suhteellisen uutta koko maassa.

– Partiossa on aina ollut aikuisia mukana, vanhempina vartijoina ja taustatukijoina, mutta aikuiset omana kohderyhmänään on melko uusi juttu. Tällä pystymme tarjoamaan aikuisille omaa toimintaa, ja saamme samalla uusia aikuisia partioon mukaan.

Erätaitoja ja luonnossa liikkumista

Aikuisryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa aina parin kolmen tunnin ajaksi.

– Partio käy periaatteessa kenelle vaan. Meillä aikuisryhmän nuorin on alle kolmekymppinen ja iäkkäämmät ovat jo tuhdisti eläkkeellä. Liikunta- ja toimintakyky on kirjavaa.

Luonnossa liikkuminen ja jokamiehen erätaidot ovat toiminnassa keskeisiä.

– Partio sopii sille, joka haluaa tutustua uusiin ihmisiin ja luontopainotteiseen toimintaan sekä oppia uusia asioita.

Vuosittainen jäsenmaksu on ainoa varsinainen kustannus. Aloittamiseen tarvitaan ulkoiluvaatteet, ruokailuvälineet ja reipas mieli.

– Moni on toteuttanut aikuispartiossa lapsuutensa haavetta tai tehnyt paluun vanhan harrastuksen pariin, osa taas hakee toiminnalta ulkoilua sekä aktiviteettiä elämään.

Kolmen ruokalajin illallinen syntyy trangiallakin

Jaarlin Poikien aikuisryhmän toimintaan on kuulunut saunomista lippukunnan leiripaikalla, partiotaitokisaa Ahvenistolla sekä ulkoilua ja hyvää ruokaa.

– Meille ruoka on muodostunut merkittäväksi ja teemme erägurmeeta. Viimeksi valmistimme trangialla kolmen ruokalajin illallisen, johon kuului suppilovahverokeittoa, jokirapurisottoa sekä omenakompottia ja räiskäleitä.

Porukkaa on tupsahdellut koko ajan lisää.

– Puskaradio on laulanut, Kankaanpää hymyilee.

Nuorten viikkotoiminnassa on tietty ohjelma, mutta aikuisilla toiminta muotoutuu pitkälti osallistujien toiveiden mukaan.

Sekä nuoria että aikuisia kuitenkin yhdistää sama partion henki:

– Tämä on mukavien ihmisten mukava harrastus.