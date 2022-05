Nuorten taiteenharrastajien näyttely sekoittaa hurmaavasti kuvataidetta ja käsityötä – Esillä on muun muassa itse taottu miekka ja pelikorteista tehty mekko

Aimokoulun Miekka, mekko ja muu -lopputyönäyttely on nähtävillä Verkatehtaalla, entisissä kehystämön tiloissa toukokuun loppuun asti.

Aimokoulun oppilaiden lopputyönäyttely Miekka, mekko ja muu avautui viime tiistaina Verkatehtaalle entisiin kehystämön tiloihin.

Esillä on taiteen perusopetuksen lopputyöt kymmeneltä 16–20-vuotiaalta oppilaalta.

– Kysymys on harrastustoiminnasta, mutta osa opiskelijoista on ollut mukana jo 5-vuotiaasta asti ja tämä on pitkän polun huipentuma, johtava opettaja Antti Hämäläinen Aimokoulusta tuumaa.

Näyttelyssä on esillä erilaisia asuja, piirroksia, maalauksia, erikoisia saippuoita, hahmosuunnitelmia, veistoksia ja erikoisuuksina muun muassa pelikorteista tehty hame sekä itse taottu miekka.

– Kuvanveiston työpajaan etsittiin seppä joka avusti miekan takomisessa. Mielestäni kokonaisuus on ajankohtainen, yllättäväkin käsityön ja kuvataiteen sekamelska. Kaikkia taiteenaloja löytyy. Näyttely on samalla kuva nuorten maailmasta, heidän ajattelustaan ja ilmaisustaan.

Pitkäjänteistä työskentelyä

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opintoihin kuuluva lopputyö on monelle nuorelle tekijälle ensimmäinen laaja itsenäiseen työskentelyyn pohjautuva ja näyttelyyn esille asetettava kokonaisuus.

Yleensä oppilaat työskentelevät lopputyön parissa koko vuoden.

– Se on myös osoitus sitoutumisesta pitkäjänteiseen työskentelyyn ja merkki kyvystä viedä vaativa prosessi läpi alusta loppuun asti.

Joku saattaa tehdä kokonaisuuden, jossa on 1–5 maalausta, tai käsityön, kuten vanhojentanssipuvun.

– Näyttelyssä esillä oleva nuoren itsenäisesti tekemä työ tai teos on iso juttu. Lopputyöt ovat hyvin erilaisia, oppilaiden itsensä näköisiä ja kokoisia.

Kokonaisuus kuvastaa tulevaisuutta

Aimokoulu on tällä hetkellä ilman vakituista näyttelytilaa.

– Onneksi tälle näyttelylle löytyi tämä pop up -tila Verkatehtaalta.

Teosten rinnalla on esillä dokumentaatioita, joissa oppilaat avaavat visuaalista ajatteluaan ja työskentelyään.

Aimokoulussa tavoitteena on, että lopputyönäyttely olisi oppilaiden oma juttu, nuorten itsenäisten ajatusten foorumi, jonka sisältö olisi oppilaiden itsensä näköistä.

– Kokonaisuus on ehdottomasti syventymisen arvoinen. Se on meidän tulevaisuutemme kuva.

Aimokoulu on kuvataiteen ja käsityön perusopetusta hämeenlinnalaisille lapsille ja nuorille tarjoava taidekoulu, jossa voi opiskella laajan oppimäärän mukaisesti visuaalisia taiteita, muun muassa piirtämistä, maalausta, kuvanveistoa ja mediataidetta. Koulun syksyn ryhmiin voi hakea mukaan 30.4. alkaen.

Miekka, mekko ja muu – Aimokoulun lopputyönäyttely 2022 Verkatehtaalla vanhassa Kehystämössä (Viipurintie 4) 3.5.–31.5. Näyttely on avoinna ti–pe kello 13–19 ja la kello 11–16. Vapaa pääsy.