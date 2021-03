Mainiemestä on tulossa matkailuhelmi – Uusi omistaja haluaa tehdä entisestä kuntoutuskeskuksesta kaiken kansan ajanviettopaikan

Vaasassa asuva teknologiamanageri Aino Juhola etsi pitkään itselleen maatilaa, jonka voisi ostaa. Sopivaa ei sattunut kohdalle, ennen kuin hän saapui viime kesänä Mainiemen entiseen kuntoutuskeskukseen Ormajärven rannalle.

– Näin tämän olevan myynnissä, tulin paikalle ja ihastuin, hän kertoo.

Nyt Juholan pää vilisee ideoita siitä, mitä kaikkea Villa Mainiemeksi nimetyllä maa- ja matkailutilalla voisi tehdä. Hänen haaveissaan siintää näkymä, jossa suuri pihanurmikko täyttyy piknikille tulleesta konserttiväestä. Ensi kesänä tapahtumista saataneenkin esimakua, sillä koiranäyttelylle on jo ajankohta varattuna.

– Tavoitteena on tulevaisuudessa järjestää markkinoita ja muita tapahtumia. Niitä yhdistettäisiin etenkin maatalouspuoleen, hän luotailee.

Remointointia ja siistimistä

Tilalla iso päätalo on vuokrattuna Maivitalle, mutta esimerkiksi suurkeittiö- ja majoitusrakennus on toistaiseksi tyhjillään. Lisäksi alueella on pajatiloja, vuokra-asuintaloja, pieni liikuntahalli, kasvihuoneita, vanha navetta, rantasauna ja paljon piha-aluetta.

Ensimmäiseksi Juhola työntekijöineen on alkanut siistiä ympäristöä muun muassa kaatamalla huonokuntoisia lehtikuusia. Myös rakennusten remontointi on alkanut.

Paritalossa on valmiiksi sisustettuna kaksi useamman makuuhuoneen asuntoa, ja ne odottavat joko lyhytaikaisia tai pitkäaikaisia vuokralaisia, esimerkiksi suuria perheitä tai jotain päiväkodin tapaista toimintaa. Muut pihapiirissä olevat asuintalot ovat joko vuokraajien jo asuttamia tai odottamassa kunnostusta.

Yrittäjille tilaa tarjolla

Kaksikerroksisessa pajatalossa toimii autopaja, mutta tilaa on tarjolla vielä muillekin. Talon yläkerrassa odottaa iso puutyöverstas koneineen mahdollisia käsityöläisiä.

Kasvihuoneita Juhola aikoo käyttää osittain itse, mutta niihin mahtuu hyvin myös muita viljelijöitä. Ainakin sienienkasvattaja on tilojen kellareihin tulossa.

– Olisi hyvä, jos saisimme rakennuksiin lisää yrittäjiä. Tilaa on paljon, mutta yritysten ei tarvitsisi olla mitään isoja. Vuokrata voi vaikka vain muutaman neliönkin, Juhola sanoo.

Omaa maatilatuotantoa Juhola aloittelee kevään aikana. Sitä varten hän on perustanut erillisen yrityksen, Marjatila Ainon. Hän aikoo kasvattaa muun muassa luomumansikoita, viinirypäleitä ja omenoita.

– Itse haluaisin keskittyä maatilan puolelle, majoitustoiminnan voisin ulkoistaa, hän sanoo.

Monenlaista aktiviteettia

Rannassa on sauna, jota vuokrataan käyttöön jo nyt keväällä. Avantokin on jäähän hakattuna kylmää kylpyä haluaville. Lisäksi uimarannan lähellä kaksi vuokramökkiä odottaa kesänviettäjiä. Mökkien lähelle on kaavailussa peräkärrysauna.

Tilan oma liikuntahalli on Juholan mukaan pieni mutta käyttökelpoinen. Siellä pääsee pelaamaan sulkapalloa ja biljardia sekä treenaamaan kuntosalissa. Majoittujat voivat käyttää liikuntapaikkoja hyväkseen. Toiveena on saada myös keittiö jälleen avatuksi.

Tähän mennessä Juhola on käynyt kolmen poikansa kanssa Mainiemessä töissä viikonloppuisin. Myöhemmin perheellä on tarkoituksena muuttaa tilalle pysyvästi.

Luontoa paremmin esille

Villa Mainiemestä Juhola haluaa ennen kaikkea avoimen kohteen, joka houkuttelisi paikkakuntalaisia luvan kanssa käymään ja miettimään erilaisia mahdollisuuksia tilojen hyödyntämiseen. Luontoakin hänen mukaansa tuodaan entistä enemmän esille, sillä aikaisemman suojellun metsän innoittamana on keskusteltu lisäsuojelualasta. Lähimaastossa kasvaa valtavia vanhoja puita. Metsässä ja rantaa pitkin kulkee myös retkeilyyn sopivia polkuja.

Juhola uskoo, että ulkomaalaisetkin voisivat jossain vaiheessa kiinnostua paikasta.

– Toivon, että silloin keittolarakennus olisi kunnossa. Kun olisi ruokaa tarjolla ja majoitustiloja yläkerrassa, ympäristö olisi perheille täydellinen.