Ojoisten palstaviljelijät aktivoituivat ja vetoomus tuotti tulosta – Kasteluveden toimitus Latokartanonkujalle jatkuu

Ojoisten Latokartanonkujan palstaviljelijät päättivät yhdistää voimansa, kun he saivat tiedon kasteluveden jakelun loppumisesta.

– Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin turhautua tai aktivoitua. Ajattelin, että joukkovoimalla saamme asiaa rummutettua, kolmatta vuotta palstaa vuokraava Anna Kolehmainen kertoo.

Vetoomus Hämeenlinnan kaupungille tuotti tulosta. Vedentoimitus Latokartanonkujalle jatkuu.

Viljely mahdotonta ilman vettä

Viljelypalsta on Kolehmaisen perheessä koko perheen juttu. Kun Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys tammikuussa tiedotti kasteluveden jakelun päättymisestä, oli ensimmäinen reaktio pettymys ja epäusko.

– Oli siinä vähän ihmetystäkin. Varsinkin koronavuonna palsta on ollut ainoa paikka puuhailla lasten kanssa. Käytännön kannalta tärkeintä on se, että viljely ilman kasteluvettä on aika mahdotonta.

Kolehmainen otti yhteyttä yhdistyksen tekniseen asiantuntijaan Petri Takalaan, mutta ratkaisua ei löytynyt.

– Olisin ollut valmis maksamaan enemmän vuokraa. Esitin myös vesipisteen perustamista. Takala piti sitä varteenotettavana ja ehdotti asian esittämistä kaupungille.

Yhteinen vetoomus kaupungille

Kun Kolehmaiselle selvisi, että muutama palstaviljelijä oli jo ollut asiasta yhteydessä päättäjiin, syntyi idea yhteisestä vetoomuksesta.

– Paljon puhutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta ja lähiruoan tärkeydestä, palstaviljely toteuttaa sitä käytännössä. Tässä on myös paljon henkisiä merkityksiä, jotka eivät paperilla näy.

Hän laati yhdessä miehensä Ville Salosen kanssa luonnoksen, jota lähetettiin muille vuokraajille, ja jossa vedottiin palstaviljelyn hyötyihin muun muassa ilmastolle, luonnon monimuotoisuudelle ja yhteisöllisyydelle.

– Myös toisilta tuli hyviä huomioita, esimerkiksi lastenpalstoista.

Ihan kaikkia ei tavoitettu.

– Saimme kokoon yhteensä 17 nimeä. Onneksi se riitti. Moni on sanonut, että olisi allekirjoittanut, jos olisi tiennyt.

Kasteluvesi järjestyi sittenkin

Vetoomus lähetettiin 16. maaliskuuta kaupunginvaltuustolle, sekä myös kaupunkirakennejohtajalle Tarja Majurille.

– Muutamalta valtuutetulta tuli heti vastaus, että eiköhän tähän rahat löydy, mikä lisäsi toiveikkuutta.

Maaliskuun 31. yhdyskuntajohtaja Mikko Keränen viestitti, että kasteluveden toimitus jatkuu.

Kaupunki toimittaa Latokartanonkujalle isomman vesisäiliön, jota Idänpään VPK käy täyttämässä tarpeen mukaan.

– Aktiivisuus kannatti. Jää nähtäväksi, miten systeemi tulee toimimaan. Vaikutelma on, ettei kaupungilla ollut riittävää tietoa siitä, miten merkityksellistä palstaviljely ihmisille on.

Vesisaagan vaiheet Palstaviljelijät saivat tammikuussa tiedon, että kasteluveden toimitus Ojoisten Latokartanonkujan viljelypalstoille päättyy. Hämeenlinnan viljelypalstojen vuokraus ja hoito siirtyivät viime vuonna kaupungilta Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistykselle. Yhdistys perusteli kasteluveden jakelun lakkautusta sen kalleudella. Latokartanonkujan palstaviljelijät vetosivat vesiasiassa 4H-yhdistykseen, mutta vaihtoehtoista ratkaisua ei löytynyt. 16.3. he laativat kaupunginvaltuustolle vetoomuksen vedentoimituksen jatkumisen puolesta. Vetoomuksessa oli 17 nimeä. 31.3. tuli tieto, että Infra-tulosalue ja 4H-yhdistys yhdessä päätyivät ratkaisuun, että paikalle tuodaan isompi, kymmenen kuution vesisäiliö, jota Idänpään VPK täyttää tarpeen mukaan.

