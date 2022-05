Albertin kellarin uusi isäntä onkin tuttu mies – Musiikkipubin vetäjäksi valittiin ravintola-alan konkari Harri Myllymäki

Elävää musiikkia. karaokea ja perinteistä pubitunnelmaa Kirkkorinteessä tarjoava Albertin kellari on saanut uudeksi ravintolapäällikökseen alan todellisen konkarin.

Toukokuun alussa tehtävässä aloitti Harri Myllymäki, jolla on takanaan pitkä historia Hämeenlinnan baareissa ja yökerhoissa.

– Kun sain tietää, että pesti oli vapaana, päätin pienen harkinnan jälkeen hakea sitä. Haasteet tuovat vipinää elämään, ja tykkään tämän paikan fiiliksestä, sen henkilökunnasta ja asiakkaista. Täällä käy ihmisiä 18-vuotiaista eläkeläisiin, Myllymäki sanoo.

Roudarista tiskijukaksi

Paljasjalkainen hämeenlinnalainen on toiminut tiskijukkana, baarimikkona ja ravintolapäällikkönä, mutta myös levykaupan yrittäjänä kotikaupungissaan.

– Musiikki on aina ollut iso osa elämääni ja elantoani. 15-vuotiaana aloin seurata kavereiden bändejä. Olin Wild Birds -yhtyeen roudarina ja paikalla myös sillä Leevi and the Leavingsin ainokaisella keikalla Iittalassa, hän muistelee.

Vuonna 1981 Myllymäki aloitti työt tiskijukkana.

– 1980-luvulla dj:n toimenkuvaa kuului vielä spiikkaaminen, mitä ei nykyään enää tehdä. Keikkoja oli parhaimmillaan kymmenessä eri ravintolassa. Seuraavalla vuosikymmenellä dj:t siirtyivät tiskien taakse myymään viinaa, joten opettelin sitten senkin homman.

Levykauppa oli unelma

Lukion jälkeen Myllymäki oli käynyt Kauppaopiston yo-linjan ja suunnitelmissa oli jopa muutto pääkaupunkiin, kun yllättävä tarjous muutti elämän suunnan.

– Olin vuosia käynyt ostamassa dj-keikoille musiikkia Hämeenlinnan Levystä ja Kasetista. Yhtenä päivänä sen toinen omistaja Arno Carlstedt ilmoitti haluavansa myydä liikkeen minulle. Se oli minulle haaveiden täyttymys ja kaupat tehtiin marraskuussa 1986.

Vuonna 1973 perustetulla levyliikkeellä oli vakiintunut asema kaupungissa, ja asiakkaita tuli pitkienkin matkojen takaa.

– Rakastin sitä työtä. Olen aina tykännyt asiakaspalvelusta, ja oli sekä haastavaa että palkitsevaa etsiä harvinaisia levyjä innostuneille musiikin kuuntelijoille, jollainen itsekin olen aina ollut, Myllymäki kertoo.

Päivätöitä etsimässä

Myllymäki pyöritti Levyä ja Kasettia 20 vuotta, kunnes internetin tulo mullisti koko alan.

– Pitkitin kaupan lopetusta mahdollisimman pitkään, kunnes elokuussa 2005 laitoin ovet säppiin.

Samoihin aikoihin Myllymäki päätti, että 25 vuotta tiskijukan yötöitä alkoi riittää.

– Hain tosissani päiväduunia, mutta yhtäkkiä huomasin olevani työhaastattelussa, jossa etsittiin päällikköä Skogsterin tiloihin perustettavaan rokkibaariin.

Rocktownin avaaminen maaliskuussa 2006 oli merkkitapaus Hämeenlinnassa.

– Oltiin ajan hermolla, sillä hevi eli silloin loistokauttaan. Se oli aivan loistava paikka. Alakerrassa oli heviä, katutasossa kaiken kansan musiikkia ja yläkerrassa rockdisko.

Rocktownin kiito kesti viisi vuotta, jonka jälkeen Myllymäki jatkoi ravintolapäällikkönä Ale Baarissa ja Torin Panimossa sekä baarimikkona useissa eri ravintoloissa.

Näyttävyys ei riitä

Ravintola-ala on tuulinen paikka, sen Myllymäki tietää paremmin kuin hyvin.

– 1990-luvun alussa jo alettiin puhua, että ravintolan tai yökerhon elinkaari on 2–3 vuotta, ja sen jälkeen on uudistuttava. Sama kehitys jatkuu edelleen.

Poikkeuksiakin on ja yksi niistä on Albertin kellari.

– Pitkäikäisen ravintolan salaisuus on omassa ilmeessä ja hengessä. Pelkkä ulkoinen näyttävyys ei riitä mihinkään.

Millaisia suunnitelmia sinulla on Albertille jatkossa?

– Olen ollut tässä vasta kolme viikkoa, päässyt pikkuhiljaa sisään talon meininkiin ja katsellut, miten illat sujuvat, Myllymäki sanoo.

– Ilman muuta lähden pubia kehittämään, kyllä minulla ideoita on.