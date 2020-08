Sotkalinnassa esiintyvä Amadeus Lundberg piti puolen vuoden keikkatauon – "Ero oli iso menetys ja keräsin itseäni"

Vuoden 2009 tangokuninkaan Amadeus Lundbergin avioliitto Lara del Mar Sánchezin kanssa päättyi alkuvuodesta ja takana on pitkä sairausloma.

Tangoartisti on viimeiset seitsemän vuotta keskittynyt lähinnä konserttisalikiertueisiin ja esiintyy tanssilavoilla vain satunnaisesti.

Huhtikuussa Lundberg julkisti käännösversion Salvador Sobralin Euroviisujen voittajakappaleesta nimellä Saat silloinkin sydämeni.

Laulaja esiintyy Sotkalinnan tanssilavassa Rengossa lauantaina 22. elokuuta.

Miten koronakevät meni ja millainen on fiilis tällä hetkellä?

– Minulla oli puolen vuoden keikkatauko. Ero oli rankka vaihe elämässä, olimme kuitenkin kymmenen vuotta yhdessä ja meillä on yhteinen poika. Ero oli iso menetys ja keräsin itseäni.

Ensimmäinen livekonsertti tauon jälkeen oli Lavialla kesäkuussa. Miltä tuntui palata taas lauteille?

– Lavialla kyllä vähän polvet tutisivat, livekonsertti jännitti, mutta yleisö tykkäsi. Tein myös ohjelmatoimiston studiossa yhden striimauskonsertin toukokuussa, mutta se ei jännittänyt.

Miten päädyit esiintymään Sotkalinnan tanssilavalle Renkoon?

– Yksi fani on ollut järjestämässä tätä ja Sotkalinnan porukka on jollain tavalla myös mukana.

Miltä keikkakalenterisi näyttää?

– Tänä kesänä olen tehnyt kymmenkunta konserttia, mutta en vielä yhtään tanssilavakeikkaa. Syyskuussa on tarkoitus aloittaa kuuden kirkkokonsertin kiertue ja loka-marraskuussa konserttirundi sekä myöhemmin joulukiertue, mutta koska koronatilanteesta ei tiedä, ovat konsertit vielä epävarmoja. Ensi vuonna olisi tarkoitus tehdä tanssikeikkoja Chanel Four -tanssibändin kanssa.

Millaista settiä Sotkalinnassa on luvassa?

– Esiinnymme samalla kokoonpanolla kuin 29. heinäkuuta Vaakahuoneen paviljongissa Turussa, jossa oli kova meininki. Luvassa on viihdemusiikkia. Säestäjänä on kultaisen harmonikan mestari Jani Helenius ja mukana on myös taitava lyömäsoittaja.

Amadeus Lundberg esiintyy Sotkalinnan tanssilavalla Rengossa lauantaina 22.8. kello 17.