Angelica Salminen irtisanoutui vakituisesta työstään ja perusti kampaamon tutuille kulmille Hätilään – "Takatukka on tulossa taas muotiin"

Angelica Salminen avasi tammikuun alussa Hätilään Ruutikellarintielle uuden kampaamon.

– Vaikka nyt onkin korona, olen aina ollut rohkea. Pitää tehdä sitä mistä tykkää. Tietenkin yrittäjyydessä on epävarmuutta, mutta sitä pitää oppia sietämään.

Studio My Place avautui lapsuudesta ja nuoruudesta tutuille kulmille.

– Hätilä on ihana paikka ja tähän on helppo tulla. Haluan luoda tänne meininkiä ja rohkaista ihmisiä omalla esimerkilläni.

Yrittäjyys kiinnosti

Hämeenlinnalaislähtöinen Salminen työskenteli viisi vuotta vuokratuoliyrittäjänä Tyyli-ketjussa Tampereella.

Hän palasi entiseen kotikaupunkiinsa puolitoista vuotta sitten.

– Opiskelin toisen ammatin ja tein töitä lastensuojelussa. Koko ajan takana oli kuitenkin ajatus, että haluaisin palata yrittäjäksi. Siinä on niin paljon hyviä puolia ja hiusala on aina kiinnostanut.

Salminen päätti irtisanoutua vakituisesta työstään Turengin lastensuojeluyksikössä, mutta tekee sinne edelleen keikkaa.

– Se työ on niin erilaista, pitkäjänteistä, kun taas kampaajan työssä tulos näkyy nopeasti. Haluan jatkossa yrittäjänäkin olla jollain tavalla mukana lasten ja nuorten hyvinvoinnissa, hän suunnittelee.

Paikallisuus suosioon

Salminen näkee Hämeenlinnassa paljon potentiaalia:

– Täällähän on kaikkea, hyvät kaupat, ruokapaikat ja palvelut. Tämä on kaunis kaupunki, jossa on paljon vesistöjä. Nyt on toki hiljaista, mutta yleensä täällä myös tapahtuu paljon.

Hän kannustaa ihmisiä käyttämään paikallisia palveluja, etenkin näin korona-aikana:

– Jos pelottaa, kannattaa se sanoa rohkeasti. Pidän itse töissä maskia ja tarjolla on käsidesiä sekä maskeja myös asiakkaiden käytettäväksi.

Hän näkee myös verkostoitumisen tärkeänä.

– Kävin jo tervehtimässä naapuriyrityksiä, jotta voimme jakaa palveluita puolin ja toisin.

Takatukka tulee taas

Salmisella on hiusmuotoilijan ja ripsipidennysteknikon koulutus.

– Tässä olisi tilaa toisellekin kauneusalan yrittäjälle, hän vinkkaa.

Alan trendit kiinnostavat. Salminen on osallistunut verkkokoulutuksiin aktiivisesti. Hän odottaa innolla helmikuussa Helsingissä starttaavaa värikoulutusta.

– Takatukka on tulossa taas muotiin ja myös ylikasvanut ”verho-otsatukka” sekä palkkiraidat tekevät tuloaan.