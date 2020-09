"Pillahdin portailla itkuun, kun puhelu tuli"– Hämeenlinnalaisesta Ani Kellomäestä uusi ruutukasvo

Ani Kellomäki liikuttui kyyneliin, kun hän sai tietää pääsevänsä Ylelle Anne Flinkkilän työpariksi. Koronakriisin keskelle osunut onnenkantamoinen tuntui niin uskomattomalta.

– Pillahdin portailla itkuun, kun puhelu tuli. Freelancertyöt olivat juuri pahasti hiipumassa, kun sain kesäkuussa kutsun koekuvauksiin. Heinäkuun aikana aloitin työt. Olen ollut kahdeksan vuotta kotona töissä vapaana toimittajana ja muutos aikaisempaan on massiivinen.

Kellomäki on 43-vuotias ja tähän mennessä hänen pisin työsuhteensa on ollut muutaman kuukauden mittainen. Tv-juontajana hän on ensikertalainen ja hän sai työn hyvin kilpaillulla alalla.

Flinkkilä & Kellomäki -keskusteluohjelma starttasi 5. syyskuuta.

– Tämä työ on minun unelmieni täyttymys. Tuntuu hyvältä. En ole vuosikausiin saanut lehtityössä syventyä ihmisten elämään sillä tavalla kuin olisin halunnut. Vielä nytkin, reilut kuusi viikkoa työn alkamisesta ajattelen, että voiko tämä olla totta.

Ruutukasvona ensimmäistä kertaa

Aivan pystymetsästä ei Kellomäkeä ruudun eteen löydetty. Hänellä on aiempaa kokemusta tv-työstä muun muassa Maria Talk Shown, Kakola-realityn, Mimmikoto-lastenohjelman sekä Härkää sarvista – ja Elossa 24 -ohjelmien taustatiimeistä.

– Olen nyt ensimmäistä kertaa itse ruutukasvona, joitakin pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Lisäksi hän on tehnyt dokumentin Marja-Sisko Aallon sukupuolenkorjausvuodesta.

– Tein kaiken kuvaamista lukuun ottamatta itse: seurasin häntä, käsikirjoitin, ohjasin ja annoin leikkaajan ohjeet. Koska aiheeseen liittyi kohu, sitä piti käsitellä hienotunteisesti, ja se sopi minulle. Pidän aiheista, jotka ovat herkkiä ja tärkeitä kertoa.

Kellomäki on myös ollut kahdesti Anne Flinkkilän ohjelman vieraana omiin tietokirjoihinsa liittyen. Jo tuolloin hän vaikuttui siitä, kuinka huolellisesti ja hienotunteisesti ohjelmaa tehtiin.

– Olin itse herkällä aiheella liikkeellä. Meillä syntyi hyvä yhteys. Sanoin jo silloin Annelle, että hänellä on minun unelmatyöni.

Taustatiimi korvaamaton apu

Keskusteluohjelman vetäjän työ sisältää kahdenlaisia viikkoja, joista toisella kuvataan ja toisella editoidaan. Yhden yksittäisen jakson toteuttamiseen voi mennä viikkoja, jopa kuukausia.

– Meillä on ensiluokkainen tiimi: kaksi taustatoimittajaa sekä ohjaaja Annen ja minun lisäkseni. Teemme taustahaastatteluita, tutkimme arkistomateriaalia ja teemme useamman tunnin pitkät taustahaastattelut, joista koostetaan ohjelman runko. Taustatoimittajat ovat tosi kovia konkareita ja antavat arvokkaita näkökulmia, he ovat entiselle yksinyrittäjälle korvaamaton apu.

Oma kokemus haastateltavana olemisesta antaa myös näkökulmaa juontajan työhön.

– Minusta on tullut hirveän paljon tahdikkaampi. Tiedän myös, mikä auttaa haastateltavaa rentoutumaan.

Jokaista jaksoa edeltää noin puolentoista tunnin nauhoitettu haastattelu, josta 50 parasta minuuttia leikataan mukaan itse ohjelmaan. Takana on juuri 25-vuotiaan romaninuoren haastattelu.

– Tässä ohjelmassa on erityistä se, että saan tehdä sisältöratkaisut hyvin itsenäisesti. Silloin voin myös täysin seistä lopputuloksen takana.

Ulkonäköpaineet karisivat

Kuusi jaksoa oli jo paketissa ennen kuin ohjelma starttasi. Ensimmäinen Ani Kellomäen vetämä jakso nähdään lauantaina 12.9.

– Totta kai ensimmäinen lähetys jännitti. Nyt kolmatta nauhoitusta tehdessä alkaa jo tuntua, että teen omaa ohjelmaa. Olen siinä täysin omana itsenäni. Televisio näyttää kaiken ja se on jäätävän tarkka: jos et ole läsnä, se välittyy salamannopeasti.

Kellomäen mukaan harhaluulot siitä, miltä näyttää, karisevat hyvin nopeasti, mutta se myös vapauttaa kaikista ulkonäköpaineista.

Televisiotyön lisäksi Kellomäellä on tekeillä kaksi tietokirjaa. Somea ja sen koukuttavuutta käsittelevä teos on melkein valmis. Työn alla on myös yhteistyössä Kirsi Hokkilan kanssa tietokirja nuorista hoivaajista.

Ani Kellomäki 43-vuotias, syntynyt Vantaalla. Toimittaja, tietokirjailija ja Kaupunkiuutisten kolumnisti. Asunut Vantaalla ja Helsingissä sekä viimeiset 17 vuotta Hämeenlinnassa Sairiossa. Perheeseen kuuluu mies ja 18- ja 19-vuotiaat lapset, joista nuorempi asuu kotona. Kirjoittanut tietokirjat Tiedostavan siemailun taito ja Kosteusvaurioita (Atena). Aloitti Yle TV1:n lauantain keskusteluohjelman toisena juontajana konkaritoimittaja Anne Flinkkilän kanssa.

