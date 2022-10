Huumekuolemat pysäyttivät hämeenlinnalaisen taiteilijan Anna Kolehmaisen: "Luovuuden vaaliminen on tuhon vastavoima"

Hämeenlinnalaisen kuvataiteilijan Hengenvetoja-näyttely on esillä Galleria Paperihuoneessa lokakuussa.

Galleria Paperihuoneessa on esillä hämeenlinnalaisen kuvataiteilijan ja taidegraafikon Anna Kolehmaisen Hengenvetoja-niminen näyttely.

Retrospektiivinen näyttely koostuu vuosina 1999–2021 valmistuneista grafiikan teoksista ja tarjoaa kiinnostavan katsauksen taiteilijan tuotantoon. Näyttely juhlistaa myös Kolehmaisen 40-vuotissyntymäpäivää.

Huumekuolemat pysäyttivät

Hengenvetoja -nimi viittaa piirtämiseen, joka voi olla hengityksen kaltainen elinehto kuvataiteilijalle.

– Kuvataiteessa viivan vetäminen tarkoittaa konkreettista jäljen tekemistä laatalle tai paperille. Päihteidenkäyttäjälle viivan vetäminen liittyy huumausaineisiin. Nämä kaksi merkitystä ovat eri teitä, joista toinen johtaa luovuuteen ja toinen tuhoon, pohtii taiteilija, jonka kolme läheistä on kuollut huumeisiin vuosina 1991 ja 2020.

Luovuus on tuhon vastavoima

Kolehmaisen kuva-aiheissa toistuvat putoavat lehdet, erilaiset polut ja kiviaskelmat. Ne liittyvät irti päästämisen ja eteenpäin kulkemisen tematiikkaan.

– Luovuuden vaaliminen on tuhon vastavoima. Taide on ollut minulle tärkeä suunnanantaja, joka määrittää todellisuutta, jossa haluan elää. Se on paremman maailman luomista mielikuvitusta käyttäen ja siitä jälkiä jättäen, hengitys kerrallaan, taiteilija pohtii.

Värejä ja villieläimiä

Kolehmaisen suosikkitekniikka on akvatinta. Se on kulkenut hänen mukanaan taidekouluajoista asti. Hänen tuotannossaan näkyy myös värikausia, kuten sininen kausi sekä kellertävää ja okraa. Tuoreimpiin teoksiin on ilmestynyt vihreän sävyjä.

Uusimmissa grafiikantöissä Virtue Trap ja Protective Aggression näkyy villieläimiä; kaltereiden taakse teljetty susi ja huolettomasti vedessä leikkivä karhunpentu.

– Karhunpennun huolettomuus johtuu karhuemon suojelevasta läsnäolosta jossakin kuvan ulkopuolella. Vanhemmuudessa on osaltaan kysymys taidosta käyttää aggressiota oikein, elämää turvaavalla tavalla, taiteilija tuumii.

Joogaa ja taiteen tekemistä

Hän aikoo jatkaa villieläinteeman työstämistä myös seuraavassa näyttelyssään.

Kolehmainen on valmistunut taidegraafikoksi Imatran taidekoulusta ja taiteen perusopettajaksi Lahden Muotoilu- ja taideinstituutista.

Kolehmainen tekee taidetta Paperihuoneessa. Hän toimii myös joogan opettajana Hämeenlinnaan perustamassaan joogakoulussa.

Anna Kolehmaisen Hengenvetoja-näyttely Galleria Paperihuoneessa (Arvi Kariston katu 9) 29.10. asti.