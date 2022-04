Ansku Lehtovaaran ja Riikka Kajanderin ystävyys on jatkunut jo 30 vuotta – Nyt he pitävät Hämeenlinnan pääkirjastossa ensimmäistä yhteistä näyttelyään

Ansku Lehtovaaran ja Riikka Kajanderin ystävyys sai alkunsa kolmekymmentä vuotta sitten Janakkalan Leppäkoskella alakoulun ensimmäisillä luokilla.

– Meitä yhdistivät luovuus, uteliaisuus ja luonto. Piirsimme myös sarjakuvia ja teimme omaa lehteä. On hienoa, että ystävyys on säilynyt, vaikka muutin jo kuudennella luokalla pääkaupunkiseudulle, nykyisin Helsingissä asuva Kajander kertoo.

Samanhenkisyys on yhdistänyt ystävyksiä alusta asti.

– Aina kun pääsemme näkemään, tuntuu kuin ei olisi aikaa välissä ollutkaan, hämeenlinnalainen Lehtovaara kuvailee.

Yhteiset mielenkiinnon kohteet välittyvät myös kaksikon ensimmäisestä yhteisestä näyttelystä, joka avautui Hämeenlinnan pääkirjastossa 20. huhtikuuta.

“Emme ota itseämme liian vakavasti”

Lehtovaara kertoo, että idea yhteisestä näyttelystä syntyi spontaanisti viime kesänä.

– Mieheni oli tehnyt minulle aamupuuron, jossa oli pakastemustikoita. Sulaessaan mustikat muodostivat puuroon hienoja kuvioita. Inspiroiduin näkymästä niin, että lähetin kuvan puurolautasesta Riikalle ja heitin vitsinä, että “tehdäänkö tästä teemasta näyttely”.

Kajander innostui heti.

– En ollut pitänyt näyttelyä sitten opiskeluaikojen, ja mietin, että tämä on turvallinen ja helppo tapa lähteä mukaan.

Ystävykset pohtivat, että myös leikkisä huumori on yksi heitä yhdistävä tekijä.

– Emme ota itseämme liian vakavasti. Se sopii meidän juttuun, että inspiraatio voi tulla mistä vaan, Kajander tuumaa.

Aiheet luonnon inspiroimia

Pääkirjaston Galleriaan ja yläaulaan levittäytyvässä Bifurkaatioita / haaraumia -nimisessä näyttelyssä on esillä kolmisenkymmentä teosta.

Kajanderin työt ovat valokuvia, Lehtovaaralta on esillä muun muassa maalauksia, piirroksia ja veistoksia.

Lehtovaara yhdistää teoksiinsa tiedettä ja luontoa, mikä heijastuu myös näyttelyn nimeen.

– Minua on kiinnostanut jo lapsesta asti, mitä meidän sisällämme tapahtuu. Bifurkaatio on lääketieteen sanastoa, mutta sillä on myös monia muitakin merkityksiä. Bifurkaatio on risteys ja paikka, josta ei ole paluuta, leikkaussalissa hoitajana työskentelevä Lehtovaara kertoo.

Hän on käyttänyt teoksissaan kekseliäästi erilaisia materiaaleja, kuten omia hiuksiaan, villaa tai juurakoita.

Kajanderin valokuvissa luonto on pääosassa. Osa kuvista on uusia, osa taas otettu vuosien varrella vastapainona hää- ja muotokuvaukselle.

Luonto on kiinnostanut molempia lapsuudesta lähtien.

– Vietimme paljon aikaa luonnossa. Leppäkoskella oli kalliota ja jokirantaa. Luonnon utelias tutkiminen on aina ollut meistä kivaa, Kajander kertoo.

Yhteisen näyttelyn pitäminen on lisännyt ystävysten yhteydenpitoa moninkertaisesti, sillä ideoita on palloteltu puolin ja toisin.

– On aivan ihanaa, että löysimme lapsena toisemme.