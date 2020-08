Antti on Pauliina ja perää translain oikeuksia – "Kaupunki suhtautuu nuivasti sukupuolivähemmistöihin"

Antti Poutiainen eli Pauliina Kaukinen on sitä mieltä, että Hämeenlinnan kaupungin sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset eivät suhtaudu asiallisesti sateenkaariperheiden asioihin.

Poutiainen kokee olevansa nainen ja hänellä on kesken sekä nimenmuutos että sukupuolenkorjaus. Nimenmuutos tullee voimaan piankin, mutta sukupuolenkorjaukseen Poutiainen on vasta hakeutumassa.

”Turhaa kiukuttelua”

Poutiainen on Lahdesta kotoisin, mutta muutti vuonna 1993 Hämeenlinnaan. Sen jälkeen hän asui hetken myös Oulussa ja Jyväskylässä, mutta palasi vuosi sitten kaupunkiin.

– Juuret ja nuoruuden maisemat vetivät takaisin.

Hämeenlinnan asenneilmapiiri on hämmästyttänyt paluumuuttajaa. Poutiainen on kokenut kaupungin asenteen kielteisenä transihmisiä kohtaan.

– Vastaanotto on ollut negatiivinen. Esimerkiksi sukupuolivähemmistöön kuuluvalle ei haluta myöntää maksusitoumuksia. Mielestäni perusasiat pitäisi hoitaa ilman tappelua, eikä kiukutellen.

Esimerkiksi Poutiainen olisi oikeutettu saamaan maksusitoumukset peruukkiin ja naisten silmälaseihin. Hämeenlinnasta niitä ei ole herunut, vaikka hän on hakenut niitä kolme kertaa. Ainoastaan syöpäpotilaat saavat kaupungilta maksusitoumuksen peruukkiin.

Poutiaisen mukaan Pirkanmaan Setan näkemys asiaan on, että pälvikaljusta kärsivän miehen pitäisi saada peruukki, jos hän kokee olevansa nainen.

– Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa suhtautuminen on aivan toinen. Se on sääli, koska Hämeenlinna voisi hyvin sijaintinsa ja saavutettavuutensa vuoksi julistautua sateenkaarikaupungiksi. Nyt tilanne on se, että sateenkaari-ihmiset muuttavat täältä pois, kun kokevat kaupungin ja sairaanhoitopiirin kannat kielteisiksi.

Antti Poutiaisella on nykyään naisten peruukki. Sen hän sai Helsingin-Uudenmaan sairaanhoitopiirin kautta, kun hän hakeutui Helsinkiin transpolille.

Poutiainen aikoo asettautua ehdolle kuntavaaleissa vasemmistoliiton ehdokkaana. Tavoitekin on selvä: puhua sukupuolivähemmistöjen puolesta.

– Aion pitää translaista meteliä. Toivon todella, että kaupunki muuttuisi sateenkaarikaupungiksi.