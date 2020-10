Kettukin uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin Ars-Hämeestä tuttu Sirpa Taulu

Kettuki ry:n toiminnanjohtajaksi on valittu yhteiskuntatieteiden maisteri Sirpa Taulu.

Hän siirtyy Kettukin toiminnanjohtajan tehtävään vuoden 2021 alussa Ars-Häme ry:n toiminnanjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2007 lähtien.

Kettukin toiminta teki vaikutuksen

Sirpa Taulu on kokenut taiteen alan kehittäjä ja uudistaja. Hänet on palkittu taiteen ja kulttuurin eteen tehdystä työstään vuonna 2010 Pro Arte Tawastica -palkinnolla ja vuonna 2016 Hämeen liiton kulttuuritunnustuspalkinnolla.

– Olen pitkään seurannut Kettukin edunvalvontatyötä ja ollut hyvin vaikuttunut. Erityistaidetoiminta on tullut näkyväksi ja tunnustetuksi osaksi taidemaailmaa. Olen valtavan kiitollinen päästessäni mukaan tähän rikkaaseen, moniääniseen ja asiantuntevaan verkostoon, jossa yhteinen tavoite on yhdenvertainen taide, Taulu kertoo Kettuki ry:n tiedotteessa.

– Vuosien työ taiteen parissa on opettanut minulle, miten jokaisen ääni on erityinen ja taide on useimmiten se paras kommunikaatioväline, jolla me opimme ymmärtämään toisiamme. Sitä miten erilaisia ja kuitenkin niin samanlaisia me ihmiset olemme.

Kettukin toiminnanjohtajan rekrytointi toteutettiin syys- ja lokakuun aikana. Tehtävään haki yhteensä 15 henkilöä.

Erityistaidetoiminnan edunvalvoja

Kettuki ry toimii erityistaidetoiminnan kentän edunvalvojana ja alan valtakunnallisena asiantuntijaverkostona. Kettuki edustaa kaikkia erityistä tukea tarvitsevia taiteen tekijöitä Suomessa.

Kettuki ry:n jäsenistöön kuuluu taiteilijoita, taiteen ja vammaisalan asiantuntijoita sekä muita erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taiteesta kiinnostuneita henkilöitä.